Pink Floyd: Έκθεση αφιερωμένη στο θρυλικό συγκρότημα

«Pink Floyd, Their Mortal Remains» είναι ο τίτλος της έκθεσης που εγκαινιάζεται στο Μουσείο Βικτόρια και Άλμπερτ στο Λονδίνο στις 13 Μαΐου, και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου, η οποία διοργανώνεται με την ευκαιρία της επετείου των 50 χρόνων από το πρώτο άλμπουμ των Pink Floyd, «The Piper at the Gates of Dawn».



Περιλαμβάνει, περίπου, 350 αντικείμενα, όργανα, παρτιτούρες, εξώφυλλα άλμπουμ, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μουσικά αποσπάσματα. Όπως δήλωσε η υπεύθυνη της έκθεσης Βικτόρια Μπρόουκερς, πρόκειται για μια από τις «μεγαλύτερες εκθέσεις» που διοργανώθηκε ποτέ για τους Pink Floyd.

Ήταν το 1967, όταν ο κόσμος ανακάλυπτε το λαμπερό progressive rock του συγκροτήματος, το οποίο είχε σχηματισθεί δύο χρόνια νωρίτερα από τους φοιτητές Ρότζερ Γουότερς, Ρίτσαρντ Ράιτ, Νικ Μέισον και Σιντ Μπάρετ. Ο τελευταίος αντικαταστάθηκε το 1968 από τον Ντέιβιντ Γκίλμουρ, που σφράγισε την πορεία των Pink Floyd με τα υπέροχα σόλο της κιθάρας του.

Αυτή η εποχή καταλαμβάνει το πρώτο μέρος της έκθεσης και βυθίζεται στην underground σκηνή του Λονδίνου της δεκαετίας του ’60. Στον τοίχο μίας σκοτεινής αίθουσας φωτισμένης με ψυχεδελικά χρώματα και μοτίβα, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν μια αφίσα που αναγγέλλει μία συναυλία των Pink Floyd στο UFO, ένα εφήμερο πρωτοποριακό κλαμπ, όπου σύχναζε το συγκρότημα.

REUTERS/STEFAN WERMUTH

Τα πρώτα χρόνια της μουσικής διαδρομής των Pink Floyd σημαδεύτηκαν και από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Σιντ Μπάρετ, του οποίου η ευαίσθητη προσωπικότητα, η κακή υγεία και η συνεχής χρήση ναρκωτικών δεν μπορούσαν να «συμφιλιωθούν» με την αυξανόμενη δημοτικότητα των Floyd, όπως αποδεικνύεται από την επιστολή του BBC το 1967, στην οποία το βρετανικό δίκτυο καλούσε το συγκρότημα να αιτιολογήσει την «ανεξήγητη» εξαφάνιση του Μπάρετ κατά τη διάρκεια ηχογράφησης μίας εκπομπής.

H έκθεση αναδεικνύει τον ήχο και προτείνει στους επισκέπτες να πάνε εξοπλισμένοι με ακουστικά προκειμένου να ακούσουν κατά βούληση την υπέροχη μουσική του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στους χώρους της.

Περνώντας από την αίθουσα που είναι αφιερωμένη στο άλμπουμ «Wish you were here» (1975), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις συνεντεύξεις των Γουότερς και Γκίλμορ, όπου εξηγούν πώς δημιουργήθηκε το ομώνυμο τραγούδι, ένα από τα διασημότερα του συγκροτήματος, το οποίο έγραψαν για τον πρώην σύντροφό τους, Σιντ Μπάρετ.

«Είναι ένα είδος country τραγουδιού, πολύ απλό. Όμως, λόγω της αντήχησης και της συναισθηματικής φόρτισης αποδείχθηκε ένα από τα καλύτερά μας», εξηγεί ο Γκίλμορ.

Ανάμεσα στα αριστουργήματα της έκθεσης είναι μια εγκατάσταση μήκους 22 μέτρων και ύψους περίπου επτά, η οποία αναπαριστά τον τοίχο του άλμπουμ «The Wall» (1979), πάνω από τον οποίο αιωρείται ο τρομακτικός δάσκαλος με τα διογκωμένα μάτια, που τρομοκρατεί τα παιδιά στη διάσημη ροκ όπερα του συγκροτήματος.

Η αναδρομική έκθεση ολοκληρώνεται σε μία τεράστια αίθουσα γεμάτη γιγαντοοθόνες, στις οποίες υπάρχουν αποσπάσματα από την τελευταία συναυλία του συγκροτήματος, το 2005. Χάρη στα 25 στρατηγικά τοποθετημένα ηχεία, οι επισκέπτες θα έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται στο κέντρο της σκηνής μαζί με τα μέλη των Pink Floyd.

Η διεύθυνση του Μουσείου Βικτόρια και Άλμπερτ ελπίζει ότι η έκθεση θα γνωρίσει την ίδια επιτυχία με την έκθεση «David Bowie Is» που, μέχρι σήμερα, είδαν πάνω από 18 εκατομμύρια επισκέπτες.

