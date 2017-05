Θρυλική «Εvita» υψηλών προδιαγραφών

Ένα από τα πιο αγαπημένα και θρυλικά μιούζικαλ, η πολυβραβευμένη ροκ όπερα των Tim Rice και Andrew Lloyd Webber, «Εvita», παρουσιάζεται σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφώ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα, με 54 συντελεστές επί σκηνής, στo Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για 20 μόνο παραστάσεις, από την Τετάρτη 3 έως την Κυριακή 28 Μαΐου.

Με πολλά βραβεία και διεθνή επιτυχία

Με περισσότερα από 20 μεγάλα βραβεία και ένα Όσκαρ στην κινηματογραφική μεταφορά του, το διεθνώς επιτυχημένο αυτό μιούζικαλ σκιαγραφεί την προσωπικότητα της Εvita Peron, μιας γυναίκας με δυναμική και έντονη προσωπικότητα, μιας γυναίκας σύμβολο, η οποία λατρεύτηκε ως «Αγία» ενός ολόκληρου λαού. Σύζυγος του πρώην Αργεντινού δικτάτορα Juan Peron, η Εvita, ακολούθησε μια μεγαλειώδη πορεία από την ταπεινή καταγωγή μέχρι τον πλούτο και τη δύναμη.

Η παράσταση περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μιούζικαλ που έχουν γραφτεί ποτέ, όπως τα «Don’t cry for me Argentina», «You must love me» (Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού), «On this night of a thousand stars» και άλλα.

Η ιστορία της τον μαγνήτισε

Η ιστορία της δημιουργίας αυτού του μιούζικαλ ξεκίνησε το 1972, όταν ο στιχουργός Tim Rice άκουσε στο ραδιόφωνο για την ιστορία της Eva Duarte de Peron, δεύτερης συζύγου του προέδρου της Αργεντινής, Juan Perón. Η ιστορία της τον μαγνήτισε και ζήτησε από τον φίλο του και συνθέτη Andrew Lloyd Webber, με τον οποίον είχε συνεργαστεί στο «Jesus Christ Superstar», να φτιάξουν ένα μιούζικαλ γύρω από την πολυτάραχη ζωή αυτής της γυναίκας.

Το 1976, κυκλοφόρησε το πρώτο διπλό άλμπουμ, με την Julie Covington στον ρόλο της Evita. Η επιτυχία του άλμπουμ οδήγησε στο ανέβασμα του μιούζικαλ στο West End του Λονδίνου, το 1978, με την Elaine Paige στον κεντρικό ρόλο, και στο Broadway, έναν χρόνο αργότερα, με την Patti LuPone, σε πρώτη σκηνοθεσία του θρυλικού Harold Prince. Το 1996, το έργο μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη με τη Madonna, ενώ το 2006, ανέβηκε ξανά στο Adelphi Theatre του Λονδίνου με την αργεντίνικης καταγωγής Elena Roger, με αφορμή την 25η επέτειό του. Το 2012, ανέβηκε στο Broadway, με πρωταγωνιστή τον Ricky Martin, ενώ την περίοδο 2013 - 2014 επανήλθε στην Αγγλία.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας, απόδοση κειμένου: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική διδασκαλία - διεύθυνση ορχήστρας: Αλέξιος Πρίφτης, χορογραφίες: Νίκος Μαριάνος, σκηνογράφος: Ζήσης Παπαμίχος, φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος, ενδυματολόγος: Ηλένια Δουλαδίρη, Β΄ ενδυματολόγος: Μαίρη Μαρμαρινού, φωτογραφίες: Δημήτρης Σκουλός, μακιγιάζ: Γιάννης Μαρκετάκης, κομμώσεις: Τρύφωνας Σαμαράς, artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς, video: Νίκολας Οικονομίδης, βοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ, παραγωγή: People Entertainment Group Α.Ε., διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Ισαάκ - Άλεξ Ελσαμπάγ, οργάνωση παραγωγής: Δάφνη Πιτσίκα, βοηθός παραγωγής: Γρηγόρης Παγανίτσας. Παίζουν: Νάντια Μπουλέ, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μιχάλης Ψύρρας, Άλεξ Οικονόμου, Μαρία Δελετζέ, Ίαν Στρατής, Άρης Πλασκασοβίτης, Έλενα Βακάλη, Ανδρέας Βούλγαρης, Γιώργος Βούντας, Ίρις Γουργιώτου, Πέτρος Ιωάννου, Ντένια Λεβέντη, Στέφανι Μακαρίτη, Πάνος Μαλακός, Πάνος Μαλικούρτης, Γιάννης Μανιατόπουλος, Σταύρος Μαρκάλας, Νία Μπαλάφα, Σταύρος Μπέκας, Αγγέλα Σιδηροπούλου, Κατερίνα Σούσουλα, Aγγελική Τρομπούκη, Εύα Τσάχρα. Συμμετέχει: 10μελής παιδική χορωδία. Τη μουσική της παράστασης ερμηνεύει ζωντανά η Majestic Symphonic Orchestra.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ηρώων Πολυτεχνείου 32 - Πειραιάς, τηλ.: 210 4143310 - 320. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή: 20:30, Παρασκευή και Σάββατο: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: διακεκριμένη ζώνη: 30 ευρώ, Α’ ζώνη: 25 ευρώ, Β’ ζώνη: 20 ευρώ, Γ’ ζώνη: 15 και 10 ευρώ.

