Νέα ευρωπαϊκή διάκριση για τη Νομική Αθηνών

Το Βραβείο Καλύτερου Υπομνήματος Εναγομένου (Award for Best Written Submission Respondent) και το Βραβείο Καλύτερων Υπομνημάτων συνολικά (Award for Best Written Submission Overall), κατέκτησε η ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία συμμετείχε στον Ευρωπαϊκό Γύρο του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2) στο Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας (10-14 Μαρτίου 2017).

Επιπλέον, προκρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά -και συνολικά για τέταρτη την τελευταία πενταετία- στον Παγκόσμιο Τελικό Γύρο του εν λόγω διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2017 στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στη Γενεύη, όπου αναμετρώνται κάθε χρόνο οι 20 καλύτερες ομάδες στον κόσμο.

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει φέτος για πέμπτη χρονιά στον συγκριμένο διαγωνισμό, με την ομάδα της να αποτελείται από τις φοιτήτριες Μυρτώ Γκίκα, Μάρθα Μιχαλοπούλου και Φαρά Σζιμή. Η ομάδα προετοιμάστηκε από τον λέκτορα κ. Αναστάσιο Γουργουρίνη και τους φοιτητές - προπονητές (student coaches) Αντιγόνη Ματθαίου και Μάριο Σόκα, μέλη της Ομάδας που εκπροσώπησε τη σχολή στον περσινό διαγωνισμό EMC2 .

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά από την European Law Students’ Association (ELSA), υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διακρατικών εμπορικών διαφορών. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς (με νομικά υπομνήματα), όσο και προφορικώς (με επίσημη αγόρευση) ενώπιον ενός πάνελ ειδικών του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου, τόσο την πλευρά του προσφεύγοντος κράτους (Complainant) όσο και του καθ’ ου η προσφυγή κράτους (Respondent).

Η υπόθεση του φετινού διαγωνισμού EMC2 αφορά στη συμβατότητα περιφερειακών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (free trade agreements - FTAs) με το πολυμερές ρυθμιστικό πλαίσιο του ΠΟΕ, υπό το πρίσμα τόσο της προώθησης του ελεύθερου εμπορίου, αλλά όσο και συχνής ανάγκης εφαρμογής περιφερειακών εμπορικών πολιτικών από ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο πρώτος Ευρωπαϊκός Γύρος του φετινού διαγωνισμού EMC2 πραγματοποιήθηκε στο Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας μεταξύ 10-14 Μαρτίου 2017 και συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ομάδες από το Graduate Institute of International and Development Studies της Γενεύης, το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, το Leuven University του Βελγίου, το Universität Münster κ.α.