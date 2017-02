Το «ToposText» του Ιδρύματος Λασκαρίδη υποψήφιο για διεθνές βραβείο

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της ιστοσελίδας και εφαρμογής ToposText στα διεθνή βραβεία «Digital Humanities Awards 2016», στην κατηγορία της καλύτερης ψηφιακής εφαρμογής για το ευρύ κοινό (Best Use of Digital Humanities for Public Engagement).

Το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες, συνδέει τις αρχαίες πηγές με τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο αναφέρονται μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερες από 5.350 αρχαίες τοποθεσίες, σύγχρονα Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Τα βραβεία «Digital Humanities Awards» αφορούν ψηφιακά μέσα που δημιουργούνται στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και αποτελούν μία αναγνώριση της προσπάθειας των δημιουργών τους από το διεθνές κοινό. Οι υποψηφιότητες, καθώς και οι διακρίσεις απονέμονται αποκλειστικά μέσω ανοιχτής ψηφοφορίας του κοινού και συνυποψήφιες είναι εφαρμογές από πολλές χώρες.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, ενώ το κοινό μπορεί να ψηφίζει μέσω του συνδέσμου: https://goo.gl/TVge7z

Ο ιστότοπος ToposText περιλαμβάνει:

- «Φορητή» βιβλιοθήκη της αρχαίας γραμματείας με περισσότερες από 530 πηγές για την ελληνική ιστορία, μυθολογία και γεωγραφία σε αγγλική μετάφραση.

- Βάση δεδομένων με περισσότερες από 5.350 αρχαίες τοποθεσίες, σύγχρονα Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η οποία καλύπτει το σύνολο του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

- Διαδραστικό χάρτη και ευρετήριο που συνδέει κάθε τοποθεσία με την αρχαία πηγή, η οποία αναφέρεται σε αυτήν.

- Ευρετήριο χιλιάδων κύριων ονομάτων.

- Ακριβείς συντεταγμένες που επιτρέπουν στον χρήστη να «πλησιάσει» αρκετά στο χάρτη ώστε να δει τα αρχαία ερείπια.

Ειδικά χαρακτηριστικά:

- Η ψηφιακή βιβλιοθήκη και η βάση δεδομένων εγκαθίστανται στη συσκευή του χρήστη και προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση χωρίς χρεώσεις.

- Παρατίθενται τα αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα.

- Διαθέσιμοι σύνδεσμοι για τους πρώιμους περιηγητικούς χάρτες, καθώς και για εικονογραφικό υλικό από τον ιστότοπο Travelogues (www.travelogues.gr) του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Εμπνευστής του ToposText© είναι ο Brady Kiesling, αρχαιολόγος-ιστορικός, πρώην μέλος της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ και μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Την υλοποίηση ανέλαβε η εταιρεία λογισμικού Pavla A.E., με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

