Βραβεία SAG: Απονομή με δριμύτατη κριτική στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ

Η λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Κινηματογραφικών Ηθοποιών, τα γνωστά και ως SAG (Screen Actors Guild Awards), πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο «Shrine Auditorium» του Λος Άντελες με τους ηθοποιούς - πρωταγωνιστές να ασκούν δριμύτατη κριτική στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Άστον Κούτσερ, Σοφία Βεργκάρα, Γουινόνα Ράιντερ και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων τους αναφέρθηκαν στο ζήτημα που έχει προκαλέσει το διάταγμα Τραμπ, για την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ πολιτών από μουσουλμανικές χώρες, μετατρέποντας την τελετή σε αντικυβερνητική διαδήλωση.

FRAZER HARRISON Η Βαϊόλα Ντέιβις

Στα βραβεία, η 26χρονη Έμμα Στόουν τιμήθηκε για την ερμηνεία της στο «La La Land» του 32χρονου Ντάμιεν Σαζέλ, ενώ στην αντίστοιχη ανδρική κατηγορία ο Ντένζελ Ουάσινγκτον επικράτησε του Ράιαν Γκόσλινγκ, χάρη στην ερμηνεία του στην ταινία «Fences». Η συμπρωταγωνίστρια του 62χρονου Ουάσινγκτον και νικήτρια και της Χρυσής Σφαίρας, Βαϊόλα Ντέιβις, απέσπασε την πρωτιά στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Έμμα Στόουν

Ατμόσφαιρα πολιτικά φορτισμένη

«Σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στα αεροδρόμια που ανήκουν στη δική μου Αμερική. Είστε μέρος του υλικού απ’ το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, σας αγαπάμε και σας καλωσορίζουμε», είπε στον χαιρετισμό του ο Άστον Κούτσερ, όταν απένειμε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην Έμμα Στόουν.

Ντεβ Πατέλ

Η Τζούλια Λούι-Ντρέιφους, κατά την βράβευσή της για την ερμηνεία της στο «Veep», δήλωσε: «Είμαι κόρη μετανάστη. Ο πατέρας μου διέφυγε από τους διωγμούς στη Γαλλία της ναζιστικής κατοχής, και εγώ είμαι Αμερικανίδα πατριώτισσα. Επειδή αγαπώ αυτή τη χώρα, τρομοκρατούμαι από τα σφάλματά της. Κι αυτός ο αποκλεισμός των μεταναστών είναι ένα λάθος και είναι αντιαμερικανικός».

Μαχερσάλα Αλί

Ντένζελ Ουάσινγκτον

Τζούλια Λούι-Ντρέιφους

Τα βραβεία αναλυτικά

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Ντένζελ Ουάσινγκτον - «Fences»

A΄ Γυναικείος Ρόλος

Έμμα Στόουν - «La La Land»

B΄ Ανδρικός Ρόλος

Μαχερσάλα Αλί - «Moonlight»

B΄ Γυναικείος Ρόλος

Βαϊόλα Ντέιβις - «Fences»

Ομαδική ερμηνεία σε ταινία

«Hidden Figures»

Ανδρική ερμηνεία σε τηλεταινία ή μίνι-σειρά

Μπράιαν Κράνστον - «All the Way»

Γυναικεία ερμηνεία σε τηλεταινία ή μίνι-σειρά

Σάρα Πόλσον - «The People v. O.J.Simpson»

Ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά

Τζον Λίτγκοου - «The Crown»

Γυναικεία ερμηνεία σε δραματική σειρά

Κλερ Φόι - «The Crown»

Ανδρική ερμηνεία σε κωμική σειρά

Γουίλιαμ Μέισι - «Shameless»

Γυναικεία ερμηνεία σε κωμική σειρά

Τζούλια Λούι-Ντρέιφους - «Veep»

Ομαδικό καστ σε δραματική σειρά

«Stranger Things»

Ομαδικό καστ σε κωμική σειρά

«Orange Is the New Black»

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε τηλεοπτική σειρά

«Game of Thrones»

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία

«Hacksaw Ridge»

