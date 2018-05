Athens Tech College: Σεμινάριο με εισηγητή τον καθηγητή του Harvard, Dr. Dean Williams

Σεμινάριο με εισηγητή τον καταξιωμένο και διεθνούς φήμης καθηγητή του Harvard University, Dr. Dean Williams, διοργανώνει το Athens Tech College.

Ο ειδικός σε θέματα leadership θα δώσει το «παρών» στο πρώτο κολέγιο τεχνολογίας στις 16 και 17 Ιουνίου για να μιλήσει για το θέμα Leadership for a fractured world: How to Cross boundaries, Build bridges and Lead Change.

Το Leadership for a fractured world είναι ένα διήμερο πρόγραμμα διδασκαλίας 16 ωρών, το οποίο σύμφωνα με τους διοργανωτές, στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του ρόλου της ηγεσίας και του τρόπου που αυτή πρέπει να λειτουργεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση του εαυτού ως εργαλείο δύναμης, στον ρόλο της φαντασίας, της εξερεύνησης και του προβληματισμού καθώς και τον διαχωρισμό της προσαρμοσμένης πρόκλησης από την τεχνική.

Ο εισηγητής του προγράμματος, Dr. Dean Williams είναι καθηγητής Leadership στο Harvard University τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει βραβευτεί για την εξαιρετική διδασκαλία του και παράλληλα έχει αναγνωριστεί από το ευρύ κοινό μέσα από τα δυο best-selling βιβλία του: “Real Leadership: Helping People and Organizations Face Their Toughest Challenges” και “Leadership for a Fractured World: How to Cross Boundaries, Build Bridges, and Lead Change”.

Η επαγγελματική εξειδίκευση και η εμπειρία του, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του ως σύμβουλος σε κυβερνήσεις και εταιρίες αλλά και την συναναστροφή του με ηγέτες χωρών, θα συνοδεύσουν την ατζέντα του προγράμματος.

Το Leadership for a fractured world απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε άτομα του ευρύτερου κλάδου της πολιτικής, καθώς και σε φοιτητές ή απόφοιτους με σπουδές στην επικοινωνία, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στις ανθρώπινες σχέσεις.

Το premium αυτό πρόγραμμα είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τις στρατηγικές μεθόδους των σύγχρονων leaders μέσα από την καθοδήγηση του μοναδικού στον τομέα Dr. Dean Williams.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΕΝ.Ε.Δ.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο http://www.athtech.gr/executive_education/leadership-fractured-world/

Χορηγός επικοινωνίας: Η Ναυτεμπορική