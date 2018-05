Market Beat: Νέα δοκιμασία στην ανοδική ορμή, η επιβάρυνση του διεθνούς κλίματος

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η ελαφρά ταξιαρχία που ανέλαβε να υπερασπιστεί την τάση της αγοράς στην τρέχουσα φάση, έφερε το έργο της εις πέρας επιτυχώς. Αν υπολογίσουμε πως, μετά από κλιμακούμενες πιέσεις την τελευταία ώρα για τις τράπεζες, ως το τέλος των δημοπρασιών, ορισμένες δεικτοβαρείς μετοχές διατήρησαν ανοδική ορμή. Το ερώτημα είναι αν αυτή η εναλλαγή στο αγοραστικό ενδιαφέρον θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας τη διάθεση για ρίσκο στο ΧΑ. Αλλά θα συνεχιστεί με αλλαγή τίτλων προς αγορά καθώς τα κέρδη ορισμένων είναι, προσωρινά, πρόκληση για πιέσεις.

Σήμερα το διεθνές κλίμα θα είναι βαρύτερο όχι μόνο γιατί πιέστηκαν οι μετοχές στην Νέα Υόρκη την Τετάρτη, αλλά γιατί μάλλον επιστρέφουν δριμύτερες οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο. Αυτό προκλήθηκε από ρεπορτάζ που ανέφερε ότι η διοίκηση Τραμπ σκέφτεται να επιβάλει με εκτελεστικό διάταγμα τον περιορισμό της ικανότητας ορισμένων κινεζικών εταιρειών να πωλούν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των Η.Π.Α. Στίβεν Μνούχιν και του Κινέζου αντιπροέδρου Liu πρόκειται να ξεκινήσουν αργότερα την Πέμπτη. Ωστόσο, μια σημαντική συμφωνία θεωρήθηκε εξαιρετικά απίθανη, ειδικά μετά από δήλωση από την αμερικανική πρεσβεία ότι η αντιπροσωπεία θα αναχωρούσε ήδη από το βράδυ της Παρασκευής.

Η απογοήτευση από τη χθεσινή σύνοδο στο ΧΑ, δεν προέκυψε από το πρόσημο μεταβολής των δεικτών αλλά από την επιστροφή του τζίρου σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο τζίρο της προηγούμενης βδομάδας. Ήταν μια σύνοδος με πιο μικρό εύρος (8,1 μονάδες) σε σχέση με τις 9,6 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν οριακά πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που κατέληξε στα 60,797 από 60,883 δις ευρώ.

Το ελάχιστο στις 855,00 ήταν πέντε μονάδες ψηλότερα από το κατώτερο της Δευτέρας. Η κίνηση στην αγορά εξελίχθηκε με θετική ατμόσφαιρα, ως το άνοιγμα των αγορών στις ΗΠΑ, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με τα futures για τα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη να εμφανίζουν αρνητικές μεταβολές, το κλίμα στην Αθήνα επηρεάστηκε, σε αντίθεση τα ευρωπαϊκά που βλέποντας την καθοδική διαπραγμάτευση στη Νέα Υόρκη διατήρησαν τα κέρδη τους σταθερά.

Ο τραπεζικός δείκτης, «εκπρόσωπος» του κλάδου που πήρε στην πλάτη του την αγορά, γονάτισε. Αφού πρώτα, σε 23 λεπτά διαπραγμάτευσης, έπιασε τις 1040 μονάδες, με μεταβολή της τάξης του +1,1%. Η αγορά θα περνούσε τη δοκιμασία της διατήρησης της ανοδικής της ορμής, με τον κλάδο πυλώνα της πρόσφατης ανόδου, σε τιμές που αντιστοιχούσαν σε απώλειες της τάξης του -2,0% για τον δείκτη των τραπεζών. Στην κορύφωσή του, ο ΓΔ χτυπώντας τις 863,5 μονάδες κέρδιζε 0,6% και στο βούλιαγμά του τραπεζικού μπλοκ εμφάνιζε απώλειες της τάξης του -0,4%. Για το μέγιστο χρειάστηκαν συναλλαγές με έντονο ρυθμό επί 30 λεπτά, με το ανώτερο να εμφανίζεται λίγο πριν τις 11:00 και για να σημειωθεί το κατώτερο απαιτήθηκαν δύο ώρες.

Ακολούθησε άλλο ένα δίωρο πλάγιας κίνησης, που θα την ονομάζαμε ισορροπία του τρόμου, αναφορικά με το πρόσημο μεταβολής του μέσου όρου στο τέλος της συνόδου. Γιατί έπεσαν οι ρυθμοί της διαπραγμάτευσης, αποσύρθηκαν οι μικροί και απέμειναν οι μεγάλοι που το γύρισαν στο «ρίξε εσύ να απαντήσω εγώ» και αν περάσει η ώρα χωρίς αποτέλεσμα, πάλι καλά θα είμαστε. Γιατί στη διεθνή αγορά μετοχών ήταν «μεγάλη μέρα». Οι επενδυτές ανέμεναν την δήλωση της Federal Reserve για την νομισματική της πολιτική, ώστε να ανακαλύψουν ενδείξεις σχετικά με τον μελλοντικό ρυθμό της νομισματικής σύσφιξης της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ωστόσο στην Ευρώπη τα χρηματιστήρια άνθιζαν. Στην Αθήνα διακρίναμε την ισχυροποίηση των πιέσεων στα τραπεζικά blue chip μετά την είσοδο στις συναλλαγές των θεσμικών του δολαρίου.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Απώλειες κατέγραψε η Wall Street στον απόηχο της διήμερης συνεδρίασης της Fed, που διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια μεταξύ 1,5% με 1,75% τον Μάιο, αλλά έστειλε σήμα ότι έρχεται μια αύξηση τον Ιούνιο. Επιπλέον η Fed επανέλαβε ότι η οικονομία έχει ανάγκη τη σταδιακή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,72% ή 174 μονάδων στις 24.924,98, ο S&P κατέγραψε πτώση 0,72% στις 2.635,67 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,42% στις 7.100,90 μονάδες.

Στον δείκτη Dow Jones , τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Apple (+4,4%) και General Electric (+0,9%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Verizon (-2,2%) και Cisco (-2,1%).

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα εταιρικά αποτελέσματα και οι διακυμάνσεις στα επιτόκια των αμερικανικών ομολόγων. Η Apple (+4,4%) ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 13,8 δις. Η εταιρεία γνωστοποίησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 δις δολαρίων και αύξηση 16% στο μέρισμα τριμήνου. Ανοδικά κινήθηκε η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το ψυχολογικό όριο του 3%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε σε υψηλό τεσσάρων μηνών έναντι του ευρώ σημειώνοντας άνοδο 0,4% και το κοινό νόμισμα αγόραζε 1,1941 δολάρια από 1,1992 την προηγούμενη μέρα.

ΕΥΡΩΠΗ

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο μιας σειράς ικανοποιητικών εταιρικών αποτελεσμάτων. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,63% στις 387,44 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,3% στις 7.543,20 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,51% στις 12.802,25 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με άνοδο 0,16% στις 5.529,22 μονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε κέρδη 1,09% στις 10.088,90 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε με άνοδο 1,19% στις 24.265,61 μονάδες.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, το ΑΕΠ της ευρωζώνης στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς αυξήθηκε 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 2,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που μεταδίδει το Reuters. Επιπλέον, ο τελικός PMI της IHS Markit για τον Απρίλιο έδειξε υποχώρηση, φτάνοντας στις 56,2 μονάδες από 56,6 που ήταν τον Μάρτιο, σε χαμηλό 13 μηνών, ξεπερνώντας όμως τα προκαταρκτικά στοιχεία των 56 μονάδων.

ΧΑ

Με «άμυνες» έναντι των πιέσεων στις Τράπεζες οριακή πτώση στο μαγιάτικο ξεκίνημα

Στην δεύτερη συνεδρίαση στη βδομάδα, μετά από τη μεσολάβηση της αργίας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών μικτή δυναμική, με κίνηση εναλλάξ σε θετικό και αρνητικό πεδίο. Το άνοιγμα έγινε στις 859,28 με προηγούμενο κλείσιμο στις 858,22 και η διάθεση για δημιουργία θέσεων εμφανίστηκε αμέσως, με αποτέλεσμα το μέγιστο στις 863,48 από τις 859,60 την προηγούμενη, να εμφανιστεί στις 10:53. Ακολούθησαν κύματα ρευστοποιήσεων. Στα επόμενα 120 λεπτά ήρθε η εγγραφή του κατώτερου μέρας στις 855,34 από 850,00 μονάδες τη Δευτέρα. Από τότε άρχισε μια άνοδος μικρής κλίσης και στις 15:32 ξεπεράστηκε το προηγούμενο κλείσιμο, με τον δείκτη να φτάνει στις 15:53 οριακά πάνω από τις 859,50 μονάδες. Η πτωτική ορμή στα 60 τελευταία λεπτά έφερε στις 17:00 το μέσο όρο στις 857,16 μονάδες. Στις δημοπρασίες ενισχύθηκε και το κλείσιμο έγινε στις 858,02, οριακά χαμηλότερα από το περασμένο. Στην σύνοδο αυτή δυο φορές στο πρώτο και στο τέλος του δευτέρου μέρους επικράτησε πτώση που υπογράμμισε ότι οι πωλητές απόκτησαν κυρίαρχη παρουσία.

Οι δημοπρασίες έκλεισαν τον ΓΔ στις 858,02 από 858,22 που ήταν 2,7 μονάδες πάνω από το ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής του και 5,5 κάτω από το ανώτερο.

Οι δημοπρασίες έκλεισαν τον ΓΔ στις 858,02 από 858,22 που ήταν 2,7 μονάδες πάνω από το ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής του και 5,5 κάτω από το ανώτερο.

Ήταν μια σύνοδος με πιο μικρό εύρος (8,1 μονάδες) σε σχέση με τις 9,6 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν οριακά πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που κατέληξε στα 60,797 από 60,883 δις ευρώ. Ένδεκα blue chip υπέκυψαν στις πιέσεις ήταν ΕΤΕ -4,62%, ΑΛΦΑ -2,28%, ΕΥΡΩΒ -1,81%, ΕΛΠΕ -1,78%, ΟΛΠ -0,85%, ΔΕΗ -0,66%, ΟΤΕ -0,50%, ΜΟΗ -0,40%, ΦΦΓΚΡΠ -0,38%, ΠΕΙΡ -0,34%, και ΜΠΕΛΑ -0,13%, ενώ 14 μετοχές του 25άρη ήταν ανοδικές.

Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -2,28% από +0,18%, την ΕΤΕ -4,62% από +2,67%, ΕΥΡΩΒ -1,81% από +3,05% και την ΠΕΙΡ στο -0,34% από +5,15%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +0,38% από +0,26% από +0,38% την προηγούμενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε οριακά, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (14 από 15) blue chip έναντι των καθοδικών (11 από 10) και κανένα στα αμετάβλητα. Με βάση τους ημερήσιους όγκους η ΕΤΕ ήταν πρώτη με 20,238 από 28,323 εκατ. τεμάχια και ακολούθησαν ΕΥΡΩΒ με 6,006 από 6,006 εκατ. τεμάχια, ΑΛΦΑ με 2,097 από 3,444 εκατ., ΠΕΙΡ με 1,708 από 1,769 εκατ. τεμάχια και ΔΕΗ με 226.970 από 493.642 τεμάχια ενώ ο ΟΤΕ ήταν στην 5η θέση με 236.157 από 195.269 τεμάχια.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,02% και έφθασε στις 858,02 από 858,22 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2206,76 από 2213,55 με μεταβολή -0,32%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν την τιμή για τον ΓΔ κατά 0,8 μονάδες ψηλότερα και του 25άρη κατά 1,6, με το κλείσιμο όμως να γίνεται κάτω από το μέσο της ημερήσιας διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,677 από 92,727 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 14,171 από 14,062 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 39,570 από 74,141 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 3,197 από 3,198 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 60 από 74 των καθοδικών 57 από 49 και 18 από 20 ήταν σταθερές.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Οι traders διατήρησαν επιφυλάξεις για τη βραχυπρόθεσμη τάση

Στη σύνοδο της Τετάρτης 02/5, οι θεσμικοί έδωσαν για λίγο ανοδική δυναμική στον 25άρη, με κίνηση πτωτική μετά τις 11:00 σε αρνητικό κύρια πεδίο. Το άνοιγμα έγινε στις 2216,59 μονάδες, με ανοδικό χάσμα τριών μονάδων. Γρήγορα, στις 10:53 εμφανίστηκε το μέγιστο, στις 2225,89. Μετά δε ξεκίνησε πτώση σε δύο κύματα που όρισε το ελάχιστο μέρας, στις 2202,80 μονάδες στις 12:40. Μετά από αντίδραση και επανυποχώρηση, στις 17:00 βρέθηκε στις 2205,03. Το κλείσιμο έγινε στις 2206,76 μονάδες με μεταβολή -0,32%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 15,259 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη λήξης Μαΐου διακινήθηκαν 1604 ΣΜΕ με ανώτερο ημέρας στις 2221,00, κατώτερο στις 2197,50 και τελευταίες πράξεις στις 2199,00 μονάδες. Επίσης διακινήθηκαν 82 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με ανώτερο τις 2213,00, κατώτερο τις 2200,00 και τελευταίες πράξεις στις 2205,00 μονάδες. Οι ανοικτές θέσεις για την κυρίαρχη σειρά, είναι 8719 από 8485 ΣΜΕ και στη σειρά Ιουνίου διαμορφώθηκαν σε 299 από 313.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ΜΟΗ και ΟΤΕ δεν εμφάνισαν κέρδη σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης. Δεν πέρασαν σε αρνητικό πεδίο ούτε στιγμή οι ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΤΕΝΕΡΓ, ΤΙΤΚ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΓΡΙΒ, ΣΑΡ, ΤΙΤΚ και στο χαμηλό ημέρας οι ΕΤΕ, ΕΛΠΕ και ΦΦΓΚΡΠ.

Για τον δείκτη των παραγώγων η αγοραία συναίνεση θεωρεί ότι δείχνει δύσκολη η υπέρβαση με την πρώτη των 2250 μονάδων χωρίς να έχει μεσολαβήσει διόρθωση, της ζώνης 2.214 - 2.217, όπως έδειξε και η χθεσινή συνεδρίαση. Πιθανή υποχώρηση μέχρι τις 2190 - 2165 μονάδες, δεν θα προκαλέσει ανησυχίες στις τάξεις των αισιόδοξων. Όμως κλείσιμο χαμηλότερα από τις 2132, μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση το ανοδικό momentum.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius Sec.

Ιδιαίτερα εποικοδομητικός ο Απρίλιος για την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά, με την τάση να γυρνά και πάλι σε ανοδική μετά το δύσκολο δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε υψηλό 3 μηνών, με το βλέμμα και πάλι στραμμένο προς το υψηλό τριών ετών των 900 μονάδων. Εξέχον κομμάτι της Αγοράς οι Τράπεζες, που με την υπαραπόδοσή τους έπαιξαν (επιτέλους) θετικό ρόλο για την επενδυτική ψυχολογία και με δεδομένη τη στάθμισή τους στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Το "έξυπνο χρήμα" φαίνεται να προεξοφλεί το επιτυχές κλείσιμο των "stress tests" και την αποφυγή άμεσης ανάγκης για Τραπεζικές ΑΜΚ. Το κλίμα συνεπικουρεί και η νέα αποκλιμάκωση της απόδοσης του Ελληνικού ομολόγου, που έπεσε εκ νέου κάτω από το 4%, παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες και τις προκλήσεις της Γείτονος Χώρας.

Σε διεθνές επίπεδο, "ημέρα Fed" η σημερινή, με τη Νομισματική Αρχή των ΗΠΑ να ανακοινώνει τις αποφάσεις της για τα παρεμβατικά επιτόκια στη Χώρα, καθώς και τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη στη μεγαλύτερη Οικονομία του Πλανήτη. Το Δολάριο έχει τρέξει εντυπωσιακό σερί το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενο την υπεραπόδοση των οικονομικών δεικτών στις ΗΠΑ, σε σχέση με αυτούς σε Ευρωζώνη, Βρετανία και Ιαπωνία. Επιπλέον εισροές κεφαλαίων στο Δολάριο προκαλούνται από το αυξανόμενο spread μεταξύ των Αμερικανικών και των υπόλοιπων Κρατικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Με τις Παγκόσμιες Αγορές να μην ξεμένουν ποτέ από θέματα, το επόμενο διάστημα θα δείξει αν θα έχει και πάλι ισχύ το χρηματιστηριακό ρητό "Sell in May and go away", που συνιστά στους Επενδυτές να αυξάνουν το ποσό των διαθεσίμων τους, καθώς η εποχικότητα του διαστήματος Μαϊου - Οκτωβρίου θεωρείται αρνητική.

Με την τιμή του Πετρελαίου σε υψηλά αρκετών ετών και λόγω των γεωπολιτικών ρίσκων στη Μέση Ανατολή, με την ΕΚΤ να μοιάζει μπερδεμένη, αναφορικά με τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση απόσυρσης των μέτρων νομισματικής χαλάρωσης και με τον Αμερικανό Πρόεδρο να είναι όλο "εκπλήξεις", ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος ότι η δεκαετής, σχεδόν, "bull market"της Νέας Υόρκης θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Απαιτητική, φυσικά, η συγκυρία και για όσους (λίγους αν κρίνουμε από τους όγκους συναλλαγών) τοποθετούνται ακόμη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς αύξηση της μεταβλητότητας στο εξωτερικό θα επηρεάσει σημαντικά και τα εντός των τειχών τεκταινόμενα.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν σήμερα Πέμπτη, καθώς εξαφανίστηκαν οι ελπίδες για πραγματική πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες της Κίνας με τις ΗΠΑ, ενώ το δολάριο ενίσχυσε τα πρόσφατα κέρδη του, αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα επιβεβαίωσε τις προοπτικές αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο.

Η διάθεση για ρίσκο βούλιαξε όταν έγινε γνωστό ότι η διοίκηση Trump σκέφτεται να νομοθετήσει για τον περιορισμό της ικανότητας ορισμένων κινεζικών εταιρειών να πωλούν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των Η.Π.Α. Στίβεν Μνούχιν και του Κινέζου αντιπροέδρου Liu πρόκειται να ξεκινήσουν αργότερα την Πέμπτη. Ωστόσο, μια σημαντική συμφωνία θεωρήθηκε εξαιρετικά απίθανη, ειδικά μετά από δήλωση από την αμερικανική πρεσβεία ότι η αντιπροσωπεία θα αναχωρούσε ήδη από το βράδυ της Παρασκευής.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας υποχώρησε -0,5%, ενώ οι μετοχές της Νότιας Κορέας υποχώρησαν -0,57%.

Οι κινεζικές αγορές αφού υποχώρησαν κατά -0,1% αρχικά, δεν απέχουν πολύ από ένα χτύπημα στο χαμηλό οκτώ μηνών τον Απρίλιο. Ωστόσο στη συνέχεια εμφάνισαν κέρδη της τάξης του +0,7%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας έκλεισε για διακοπές, ενώ τα συμβόλαια E-Mini για τον S & P 500 ήταν πρακτικά αμετάβλητα.