Στον έλεγχο του κινεζικού κράτους ο ασφαλιστικός κολοσσός Anbgang

Στον έλεγχο του κινεζικού κράτους περνάει ο κολοσσός τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Anbang, καθώς οι εισαγγελικές αρχές του Πεκίνου ασκούν δίωξη κατά του επικεφαλής του, Γου Σιαοχούι. Πρόκειται, όπως σχολίαζαν πολιτικοί και οικονομικοί παρατηρητές, για μία προειδοποιητική "βολή" των κινεζικών αρχών συνολικά προς τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τις πρακτικές μόχλευσης, που ακολουθούνταν τα τελευταία χρόνια.

Ο Γου, ο οποίος άλλοτε ήταν εκ των επιχειρηματιών με τις ισχυρότερες πολιτικές διασυνδέσεις στην Κίνα, συνελήφθη από τις αρχές τον περασμένο Ιούνιο και σήμερα έγινε γνωστό ότι διώκεται για «οικονομικά εγκλήματα».

Σε μία άκρως ασυνήθιση κίνηση, η Anbang Insurance Group, θα περάσει στη διαχείριση των ρυθμιστικών αρχών της χώρας για ένα χρόνο.

Η εταιρεία έγινε γνωστή διεθνώς χάρη στις επιθετικές κινήσεις της στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς του ξενοδοχείου Waldorf Astoria στη Νέα Υόρκη. Βρέθηκε στο στόχαστρο όταν το Πεκίνο έθεσε στην κορυφή των προτεραιοτήτων του το να βάλει φρένο στην έκθεση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε υπερβολικό ρίσκο.

Πέρυσι εταιρεία, που ανήκει στην οικογένεια του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε διαπραγματεύσεις με την Anbang για ένα μεγάλο project ανοικοδόμησης στη Νέα Υόρκη. Η σχεδιαζόμενη συμφωνία είχε εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων δεδομένου του ρόλου του κ. Κούσνερ στο Λευκό Οίκο.

