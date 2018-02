Τα γεράκια υψώνουν τη φωνή τους  

Με τη Federal Reserve να αναθεωρεί προς τα επάνω τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη, την Τράπεζα της Αγγλίας να εκφράζει ανησυχία για τον πληθωρισμό και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να οδεύει προς αλλαγή ηγεσίας, οι αγορές ετοιμάζονται για πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Για πρώτη φορά από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη σφίγγουν το ζωνάρι, την ώρα, που οι κυβερνήσεις λένε αντίο στη λιτότητα.

Έτσι, ύστερα από πολυετή κυριαρχία των «περιστεριών», δηλαδή των υπερμάχων της χαλαρής πολιτικής στους κόλπους των κεντρικών τραπεζών, τα «γεράκια» αποκτούν και πάλι ισχυρή φωνή.

Tα πρακτικά της FED

Τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve έδειξαν ότι οι αγορές έχουν μάλλον δίκαιο να πιστεύουν ότι η αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Μαρτίου είναι δεδομένη, αλλά και να περιμένουν περαιτέρω αυξήσεις μέσα στο έτος. Η δημοσιοποίησή τους αργά το βράδυ της Τετάρτης οδήγησε τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά τετραετίας και τις μετοχές στο κόκκινο.

Οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι η οικονομία θα ανεβάσει ταχύτητα χάρη στις μεγάλες φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, στις ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες και στο εν γένει θετικό οικονομικό κλίμα. Αναβαθμίζουν έτσι τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου, ενώ σχεδόν στο σύνολό τους, όπως επισημαίνεται, βλέπουν συνεχή βελτίωση στην αγορά εργασίας και άνοδο του πληθωρισμού στο στόχο του 2% σε «μεσοπρόθεσμη βάση».

Το σήμα της Τράπεζας της Αγγλίας

Την ίδια ώρα οι επενδυτές ποντάρουν σε αύξηση των βρετανικών επιτοκίων το Μάιο. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg οι κινήσεις στην αγορά αποκαλύπτουν ότι για τους επενδυτές η πιθανότητα αύξησης τον συγκεκριμένο μήνα έχει ανέλθει στο 83% από 78% πριν από λίγες ημέρες και 51% πριν από τη συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου. Investors betting the Bank of England will raise interest rates again as soon as May just got a boost.

Χθες ο επικεφαλής οικονομολόγος της κεντρικής τράπεζας, Άντριου Χαλντέιν, σχολίασε πως η πολυαναμενόμενη αύξηση στους μισθούς είναι πια γεγονός, δίνοντας έτσι σήμα ότι η νομισματική αρχή είναι έτοιμη να απομακρυνθεί περαιτέρω από τη χαλαρή πολιτική.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Μαρκ Κάρνι, αν και επεσήμανε ότι το Brexit "τρώει" τις μισθολογικές αυξήσεις, αναγνώρισε ότι η επιτάχυνση του πληθωρισμού οδηγεί σε πιο περιοριστική πολιτική.

Οι εξελίξεις στην ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αφήνει προς το παρόν κατά μέρος τα επιτόκια και στρέφει το βλέμμα στην ποσοτική χαλάρωση, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο της έως το τέλος του έτους. Οι αγορές εστιάζουν την προσοχή τους στην αλλαγή προσώπων. Ο Ισπανός Λούις ντε Γκίντος, αν και εκπρόσωπος του Νότου, δεν θεωρείται "περιστερά", όπως ο προκάτοχός του Πορτογάλος, Βίτορ Κονστάντσιο. Εάν μάλιστα επιβεβαιωθούν τα σενάρια, που θέλουν τον Γερμανός Γενς Βάιντμαν να διαδέχεται τον Μάριο Ντράγκι στην προεδρία, θα μιλάμε για ολική επικράτηση των γερακιών.

