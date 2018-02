Νέο αμερικανικό φρένο στην επέλαση του Δράκου

Φρένο στα σχέδια της Κίνας να αποκτήσει ένα από τα αρχαιότερα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, το Chicago Stock Exchange, βάζει η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Δεν είναι η πρώτη φορά, που η Ουάσινγκτον μπλοκάρει εξαγορά αμερικανικής επιχείρηση από κινεζική. Ήδη επί διακυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα είχαμε ηχηρά αμερικανικά "όχι" σε Κινέζους επενδυτές, ειδικά σε τομείς, που θεωρούνται καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την εθνική ασφάλεια.

Σε ανακοίνωσή της η SEC επικαλέστηκε μία σειρά σοβαρών ανησυχιών, μεταξύ των οποίων εμπόδια στο να εποπτεύει επαρκώς το χρηματιστήριο, εάν αυτό περάσει σε κινεζικά χέρια.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί το Φεβρουάριο του 2016 και οι ρυθμιστικές αρχές την είχαν βάλει στο μικροσκόπιό τους επί δύο χρόνια. Στην ανακοίνωσή της η SEC αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της έρευνάς της δεν κατέστη δυνατό να λάβει επαρκείς πληροφορίες από την ομάδα επενδυτών υπό τον κινεζικό όμιλο Chongqing Casin Enterprise Group, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις πηγές χρηματοδότησής τους. Το γεγονός αυτό, επισημαίνει, «εγείρει σοβαρές αμφιβολίες» για τη δυνατότητα εποπτείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το deal είχε λάβει το πράσινο φως από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων των ΗΠΑ (CFIUS), η οποία εξετάζει εξαγορές, που εγείρουν ανησυχία για την ασφάλεια. Αυτό όμως όπως φαίνεται δεν ήταν αρκετό. Τον περασμένο Αύγουστο η SEC έκρινε ότι απαιτείται πιο ενδελεχής έρευνα. Η έναρξη αυτή της διαδικασίας είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα να αποσυρθούν από τη συμφωνία δύο κινεζικές εταιρείες, οι Chongqing Jintian Industrial Co. and Chongqing Longshang Decoration Co, όπως και η Xian Tong Enterprises, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Από κοινού θα αποκτούσαν μερίδιο 36,44%.

Η Chongqing Casin, ωστόσο, επέμενε στα σχέδιά της, θέλοντας να αναδείξει το Chicago Stock Exchange σε μία αγορά, στην οποία κινεζικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιδιώξουν εισαγωγή, αντλώντας πολύτιμα κεφάλαια από τις ΗΠΑ.

Το Chicago Stock Exchange ιδρύθηκε το 1882 και σήμερα ελέγχει πολύ μικρό μερίδιο αγοράς. Υπολογίζεται ότι διαχειρίζεται λιγότερο από το 1% των συναλλαγών στις ΗΠΑ. Ωστόσο το ενδεχόμενο να περάσει σε κινεζικό έλεγχο είχε πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους του Κογκρέσου. Σε επιστολή τους προς τη SEC έντεκα μέλη του Κογκρέσου ζητούσαν από την Επιτροπή να μην επιτρέψει «αδικαιολόγητη εξωτερική επιρροή ή έλεγχο εθνικού χρηματιστηρίου». Στην υπόθεση είχε αναφερθεί προεκλογικά και ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας κατηγορηματικά την αντίθεσή του στο deal.

Η στάση των Ευρωπαίων

Ανάλογα εμπόδια στην κινεζική επέλαση προσπαθούν να ορθώσουν και οι Ευρωπαίοι. Γερμανία και Ολλανδία υιοθέτησαν πλαίσιο, που τους προσφέρει τη δυνατότητα να μπλοκάρουν εξαγορά από ξένους επενδυτές, εάν αυτή δημιουργεί ανησυχία για την εθνική ασφάλεια. Γαλλία και Ιταλία πίεσαν για την υιοθέτηση πανευρωπαϊκού πλαισίου και τον περασμένο Σεπτέμβριο η Επιτροπή Γιούνκερ ανακοίνωσε την προώθηση του σχετικού σχεδίου. Αν και επισήμως η κίνηση δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένης χώρα, είναι σαφές, πως στο στόχαστρο των Ευρωπαίων ήταν ο κινεζικός δράκος, ο οποίος έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην ήπειρο τα τελευταία χρόνια, ελέγχοντες κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια, αλλά και στοχεύοντας εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

