Market Beat: Τα ρεκόρ υψηλών διεθνώς, ευνοούν μετοχές του FTSEM και blue chip εκτός τραπεζών

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η αντίληψη των πιέσεων της Τετάρτης, ως μικρή διορθωτική κίνηση για αφομοίωση των νέων υψηλών, βοήθησε όσους στρατεύθηκαν με τους αισιόδοξους της αγοράς, ώστε να παρακολουθήσουν την χθεσινή διαπραγμάτευση χωρίς εκπλήξεις. Ο Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ παρατήρησε ότι το θετικό κλίμα στην Ελληνική, όσο και στις Διεθνείς Αγορές, συνεχίζεται. Επιβεβαιώνοντας, τουλάχιστον στη αρχή, το “January effect”, αλλά με μειωμένους όγκους σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Ειδοποίησε δε τους επενδυτές: Οι απαισιόδοξοι να αρχίσουν να σκέφτονται θετικά και οι αισιόδοξοι να αρχίσουν να σκέπτονται.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η έναρξη της χθεσινής συνόδου ήταν επανάληψη της περασμένης. Δόθηκε μια αίσθηση ανοδικής δυναμικής στα πρώτα λεπτά με την εισαγωγή κατάλληλων εντολών στην προ-συνεδρίαση. Αλλά από εκεί που οι τραπεζικές μετοχές άνοιξαν με κέρδη πάνω από +1% στο πρώτο τέταρτο, πέρασε πρώτη σε αρνητικό πεδίο, από τις τέσσερις του 25άρη, η ΑΛΦΑ. Στα πρώτα 25 λεπτά όλα τα τραπεζικά blue chip είχαν υποστεί πιέσεις και είχαν αρνητική μεταβολή. Με τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας ο τζίρος χωρίς πακέτα έπιασε τα 7,25 εκατ. Οι μεταβολές των βασικών δεικτών ήταν μικτές με τον FTSEM στο +1% περίπου. Κέρδη, που προκάλεσε η άνοδος του 60% των μετοχών του. Φαίνεται πως οι θεσμικοί έχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά, αυτές τις μέρες, που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίηση των μετοχών του ΧΑ.

Από τον 25άρη που έχανε τότε -0,4% οι ανοδικές στη δεκάδα με τον μεγαλύτερο τζίρο ήταν οι ΟΠΑΠ και ΜΥΤΙΛ ΑΛΦΑ ΠΕΙΡ ΕΥΡΩΒ και από τον FTSEM οι ΜΙΓ και ΙΝΤΚΑ. Με αυτές τις μετοχές κύρια επιτεύχθηκε μια ισορροπία στην πορεία του ΓΔ την πρώτη ώρα. Αφού κέρδιζε +0,13%, με «σεβασμό» του επιπέδου των 815 μονάδων. Η βασανιστική πορεία των τιμών στην Αθήνα ήταν σε αντίθεση με την άνοδο στην Ευρώπη.

Εδώ, οι θεσμικοί κινούνται στο δικό μας γαλαξία. Με ήλιους τις ΑΛΦΑ, ΕΕΕ και όταν οι πιέσεις σε αυτές, τις «κρύβουν», το σύστημα συναλλαγών «κρυώνει». Ενώ σε αρκετές συνεδριάσεις η μία από τις δύο «φωτίζει» και η άλλη συσκοτίζει το δρόμο προς τα επίπεδα των υψηλών του 2017. Βέβαιη σχεδόν είναι η άνοδος, όταν λάμπουν με κέρδη και οι δύο, όπως χθες, από τις 13:55 και μετά. Πολλοί έχουν την τάση να επιθυμούν γρήγορες εξελίξεις στο πεδίο της αποκατάστασης των κεφαλαιοποιήσεων. Αλλά προτιμότερα, κατά την εκτίμησή μας, είναι τα πολλά και κατόπιν μαχών μικρά ανοδικά βήματα. Αυτού του είδους η άνοδος αφήνει μικρές πιθανότητες για άγρια πισωγυρίσματα στο μέλλον.

Σε νέα έκθεσή της για την Ελλάδα, η HSBC σημειώνει ότι η παροχή περαιτέρω, ουσιαστικής ελάφρυνσης του χρέους από την Ευρωζώνη είναι σημαντικότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να διασφαλιστεί πως η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει από τα προγράμματα διάσωσης μια και καλή, επανακτώντας πρόσβαση στις Αγορές με διατηρήσιμο και βιώσιμο τρόπο. Νέα αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων σημειώθηκε χθες, με αποτέλεσμα, η απόδοση του 2ετους να υποχωρήσει στο 1,6% και του 10ετους να είναι χαμηλότερα του 4% και πιο συγκεκριμένα στο 3,87%.

Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 12 ανοδικές συνεδριάσεις και μόλις 2 πτωτικές, στις τελευταίες 14, με αθροιστικά κέρδη +11,83% και ο δείκτης των Τραπεζών 13 ανοδικές και 2 μόνο καθοδικές, στις τελευταίες 15, με αθροιστικά κέρδη +21,85%. Οι εκτιμήσεις εγχώριων αναλυτών, συμπυκνώνονται στη διαπίστωση ότι όλα δείχνουν βελτιωμένη ψυχολογία, που υποστηρίζεται και από το θετικό κλίμα των Διεθνών Αγορών. Η σταδιακή αύξηση του τζίρου, καλείται να καλύψει το κενό ειδήσεων, ενώ παραμένει ζητούμενο η δραστηριοποίηση μεγαλύτερου αριθμού "κωδικών λιανικής", προκειμένου να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις και να "ανακαλυφθούν" εταιρείες με αξιοπρόσεκτα θεμελιώδη.

Η στήλη έχει να προσθέσει πως οι αλλαγές στους δείκτες κεφαλαιοποίησης ευνόησαν τον FTSEM. Καθώς με τη νέα σύνθεση, ο ημερήσιος τζίρος των μετοχών του διπλασιάστηκε έναντι αυτού που ίσχυε στο 2017 με την παλαιά του σύνθεση. Χθες μάλιστα στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 62,560 από 37,993 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 5,006 από 2,706 εκατ. ευρώ. Σπάνια ο τζίρος των μετοχών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει περάσει τα 5 εκατ. χωρίς προσυμφωνημένες συναλλαγές. Δεν περιμένουμε ανέφελη άνοδο, αλλά και βάρβαρη πτώση, μόνο ένας αυθεντικός «μαύρος κύκνος» μπορεί να προκαλέσει.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Κέρδη για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κατέγραψαν οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, με τον Dow Jones να σπάει το φράγμα των 25.000 μονάδων, κινούμενος σε επίπεδα ρεκόρ.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι ο Dow Jones «συνέτριψε» το όριο των 25.000 μονάδων. «Συγχαρητήρια», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε ότι θα συνεχιστούν οι περικοπές σε «περιττά» κονδύλια. Παράλληλα, μιλώντας με γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έθεσε ως νέο ορόσημο τις 30.000 μονάδες.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πραγματοποίησε άλμα 0,61%, «σκαρφαλώνοντας» στις 25.075 μονάδες. O S&P κατέγραψε άνοδο 0,4% στις 2.723 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,18%, φτάνοντας στις 7.078 μονάδες, ενώ σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκε και ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, καταγράφοντας κέρδη 0,40% στις 2.724 μονάδες.

Οι επενδυτές παρέμειναν αισιόδοξοι χάρη στα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, στις ενδείξεις για ισχυρή ανάπτυξη στις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, καθώς και στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στο ταμπλό, η CVS Health Corp κατέγραψε κέρδη 2,6% μετά την παρουσίαση του πλάνου της για το 2018. Η JPMorgan Chase & Co. σημείωσε άνοδο 1,4%, η Bank of America Corp. κατέγραψε κέρδη 1,3% και η Wells Fargo & Co. WFC, εμφάνισε θετικό πρόσημο 1,3%.

Στον αντίποδα, η Walgreens Boots Alliance Inc. υποχώρησε κατά 5,1% παρά τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη.

Σημειώνεται ότι για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση και οι τρεις δείκτες έπιασαν νέα ιστορικά υψηλά.

Στον Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των General Electric (+2,2%) και IBM (+2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Intel (-1,6%) και Chevron (-0,6%).

Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 2,45%.

ΕΥΡΩΠΗ

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία στην Ευρωζώνη. Η οικονομία της ευρωζώνης έκλεισε τη χρονιά με την πιο ισχυρή ανάπτυξη σε σχεδόν επτά χρόνια, οδηγούμενη από την άνοδο στις υπηρεσίες και τη μεταποιητική δραστηριότητα σε όλες τις μεγάλες οικονομίες.

Ο τελικός σύνθετος PMI της IHS Markit κατέγραψε άνοδο, φτάνοντας στις 58,1 μονάδες τον Δεκέμβριο από 57,5 το Νοέμβριο, ελαφρώς πιο ψηλά από την πρόγνωση για 58 μονάδες. Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τον Φεβρουάριο του 2011 και πολύ πιο πάνω από τις 50 μονάδες που διαχωρίζουν την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η άνοδος της τιμή του αργού οδήγησε σε κέρδη 1,2% τον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έπιασε υψηλό δύο μηνών καθώς ενισχύθηκε 0,9% στις 393,72 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,32% στις 7.695 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,46% στις 13.167 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με κέρδη 1,55% στις 5.413 μονάδες.

Αντίστοιχα, στα χρηματιστήρια της περιφέρειας, ο IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,96% στις 10.314 μονάδες και ο MIB στο Μιλάνο έκλεισε με κέρδη 2,77% στις 22.512 μονάδες.

ΧΑ

Με καλύτερο τζίρο άνοδος και εγγραφή νέων υψηλών

Στην προτελευταία συνεδρίαση της πρώτης εβδομάδας του 2018, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών μικτή δυναμική. Πτώση επιβλήθηκε μετά τα δυο πρώτα λεπτά ενώ το άνοιγμα έγινε με ανοδικό χάσμα +0,33%. Είχαμε εμφάνιση του ελάχιστου μέρας για τον ΓΔ μία φορά στις 11:15 στις 814,86 (-0,30%) από 811,87 μονάδες την Τετάρτη. Το μέγιστο εμφανίστηκε στις δημοπρασίες μετά την ελεύθερη διαπραγμάτευση ήταν οι 826,32 (+1,10%) από 823,35 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο. Κύματα ρευστοποίησης θέσεων τον βούλιαξαν κάτω από τις 815 δυο φορές στις 11:09 και στις 11:14. Για τον ορισμό της τιμής κλεισίματος οι δημοπρασίες έπαιξαν θετικό ρόλο ενώ δεν διακινήθηκαν σοβαρά πακέτα στις συναλλαγές που στις 17:00 έφεραν το δείκτη στις 824,99 μονάδες και μέσω δημοπρασιών έκλεισε στις 825,78 από 817,34.

Οι Τράπεζες είχαν από την προ-συνεδρίαση ανοδική τάση καθώς ο δείκτης τους έπιασε αρχικά τιμές γύρω από τις 918 μονάδες με θετικού πρόσημου μεγάλες μεταβολές (+1,50%) ενώ στις 10:55 χτύπησε στις 896,54 ελάχιστο με μεταβολή -0,84% από 899,84 την προηγούμενη. Κατόπιν, με περιπέτεια έγραψε τιμές ως τις 918 μονάδες, για να εκτιναχθεί το τελευταίο τέταρτο στις 920,31 μονάδες με άνοδο στο +1,79%. Φαινόμενο που υπογραμμίζει το κεντρικό ρόλο των τραπεζών και σήμερα. Οι ρυθμοί συναλλαγών και οι όγκοι ήταν στους μέτριους της περιόδου και η τελική εικόνα είχε βασικό χαρακτηριστικό την σταθερότητα στην ανοδική δυναμική, όταν εισήλθαν στις συναλλαγές οι διαχειριστές από τις ΗΠΑ.

Ήταν μια σύνοδος με ίδιο εύρος (11,8 μονάδες) σε σχέση με τις 11,5 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν ανοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που οδηγήθηκε στα 55,369 από 54,924 δις ευρώ.

Μέτρησαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +1,63% από -0,97%, την ΕΤΕ στο 0,00% από -1,23%, ΕΥΡΩΒ +1,05% από -2,16% και την ΠΕΙΡ στο +4,05% από +0,29%. Η αγορά σήμερα πέρασε στη διάρκεια της συνόδου στην κυριαρχία των αγοραστών κύρια στην πρώτη ώρα ορίζουνε διαρκώς χαμηλότερες τιμές, για να μαζέψουν την αυξημένη προσφορά. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με κέρδη +1,76% από +0,46%.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (18 από 11) blue chip έναντι των καθοδικών (4 από 12) και τρία τις ΕΤΕ ΟΤΕ ΦΦΓΚΡΠ αμετάβλητα. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 31 από 23, και 4 από 2 ήταν στις αμετάβλητες. Άρα, οι 5 από 15 ήταν πτωτικές. Στα 69,574 από 42,577 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 31,33 από 21,52 κατευθυνθήκαν στα 4 συστημικά τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος υποχώρησε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι συστημικές τράπεζες αποτελούν το 45,03% από 50,54% του συνολικού τζίρου.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,03% και έφθασε στις 825,78 από 817,34 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2127,60 από 2110,64 με μεταβολή +0,80%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν την τιμή κατά 0,8 μονάδες ψηλότερα για τον ΓΔ και κατά 5,1 για τον 25άρη με το κλείσιμο να γίνεται πιο κοντά στο ανώτερο της διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 69,574 από 42,577 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 0,868 από 0,898 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 62,560 από 37,993 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 5,006 από 2,706 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 69,713 από 39,764 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 83 από 56 των καθοδικών σε 32 από 41 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 26 από 30.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Συνέχεια στη μετριοπαθή αισιοδοξία των traders

Στη σύνοδο της Πέμπτης 4/1, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, μεικτή πορεία που ξεδιπλώθηκε μεταξύ των 2100 και 2129 μονάδων. Στις 10:54 σημειώθηκε ελάχιστο ημέρας στις 2100,54 μονάδες. Το μέγιστο στις 2128,79 ήρθε στις 14:45. Στις 17:00 είχε τιμή 2122,48 μονάδες και το κλείσιμο έγινε στις 2127,60, με μεταβολή +0,80%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 13,560 από 12,432 εκατ. ευρώ την περασμένη συνεδρία.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Ιανουαρίου εμφανίστηκε όγκος 1084 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2135,00 μονάδες, ενώ το κατώτερο ήταν οι 2104,50, και οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2135,00 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 50 ΣΜΕ της σειράς Φεβρουαρίου, με ανώτερο μέρας στις 2134,00 μονάδες και κατώτερο τις 2114,25 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2134,00. Τα ανοικτά συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά ήταν 6742 από 6487 και για την επόμενη 376 από 361.

Αλλάζοντας συνήθειες θα αναφερθούμε στο αντιτραπεζικό μπλοκ του 25αρη, όπου ξεχώρισε το +6,33% της ΔΕΗ. Η μετοχή συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, κλείσιμο στο υψηλό ημέρας και οριακά υψηλότερα των 2,24 ευρώ, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, τεχνικά, ανοίγει τον δρόμο προς την επόμενη αντίσταση στα 2,40 ευρώ.

Στο υψηλό ημέρας έκλεισε και ΛΑΜΔΑ (+2,75%), αφήνοντας πίσω το ψυχολογικό όριο των 7,00 ευρώ και ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση οριακά χαμηλότερα από την αντίσταση των 7,10 ευρώ.

Προς νέα υψηλά 8ετιας η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,31%), με την επόμενη και απόλυτα αποφασιστική αντίσταση να εντοπίζεται στα 4,80 και στα 5,00 ευρώ.

Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την ΤΕΝΕΡΓ (+2,36%), που ολοκλήρωσε την συνεδρίαση σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, αλλά και σε υψηλά 8ετιας Πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τον ΑΔΜΗΕ (+1,21%). Η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 2,10 ευρώ, μπορεί να δώσει ευκαιρία για αναρρίχηση προς τα 2,20 - 2,22 ευρώ.

Τρεις ανοδικές και μία αμετάβλητη συνεδρίαση, στις τελευταίες τέσσερις, συμπλήρωσε η ΒΙΟ (+3%), που ολοκλήρωσε την συνεδρίαση και στο υψηλό ημέρας.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,80%) και σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα οι αγοραίοι συναινούν στο ότι τα επίπεδα στις 2130 και 2145 μονάδες, είναι οι πρώτες αντιστάσεις. Το 2105 κοντινή στήριξη και κύρια το 2080. Κλείσιμο στις θέσεις "long" μέσα στη μέρα προτείνεται αν περάσει ο 25άρης κάτω από τις 2059 μονάδες.

Σύμφωνα με τα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα, η πρώην αντίσταση στις 2107 μονάδες έχει μετατραπεί σε στήριξη, ενώ δείχνει ισχυρή η ζώνη αντίστασης 2136 - 2147. Οριστικό τέλος στα αρνητικά σενάρια δίνεται μόνο με την κατάληψη των 2147 μονάδων, κάτι που δεν αποκλείεται να φέρει κινήσεις short covering από τα Ξένα χαρτοφυλάκια που επιμένουν να διατηρούν τις ανοιχτές τις short θέσεις τους.

Από τις μετοχές του FTSE25, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΟΤΕ και ΣΑΡ. Αντίθετα, δεν πέρασαν σε αρνητικό πεδίο καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης οι ΕΥΔΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ και ΒΙΟ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισε η ΓΡΙΒ και στο υψηλό ημέρας οι ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ και ΤΙΤΚ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Οι απαισιόδοξοι να αρχίσουν να σκέφτονται θετικά και οι αισιόδοξοι να αρχίσουν να σκέπτονται. Συνεχίζεται το θετικό κλίμα στην Ελληνική, όσο και στις Διεθνείς Αγορές, επιβεβαιώνοντας (τουλάχιστον στη αρχή) το “January effect”, αλλά με μειωμένους όγκους σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Η επικείμενη ψήφιση, των προαπαιτούμενων στις 12 /1/2018, η πρόθεση της Κυβέρνησης να κλείσει τα ανοιχτά θέματα με διαδικασίες express, η πιθανή αναβάθμιση του Ελληνικού αξιόχρεου στις 19/1/18 από τον Οίκο S&P, αλλά και η αξιολόγηση για επιτυχή έκδοση 7ετούς ομολόγου μέχρι τις 23/1/18, τροφοδοτεί με "καύσιμα" την ανοδική κίνηση των τίτλων.

Οι καθοριστικότεροι παράγοντες όμως θα είναι το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης στις 22/1/18 και οι ανακοινώσεις της ΕΒΑ (Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής) για τους όρους "stress test" και για τις Ελληνικές Τράπεζες αλλά και τι θα γίνει με την διευθέτηση του χρέους και την μορφή της εποπτείας. Επιπλέον τα πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν, συντηρούν την αισιοδοξία για καλύτερα αποτελέσματα και στην πραγματική Οικονομία.

Η πρόσφατη ανοδική κίνηση του Ελληνικού Χρηματιστήριου, πυροδοτήθηκε κυρίως από τις Τραπεζικές μετοχές, λόγω της επιτυχούς ανταλλαγής (swap) των Ελληνικών ομολόγων, η οποία οδήγησε στην σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων τους.

Η αποκλιμάκωση όμως αυτή δημιουργεί ερωτηματικά, όταν το Ελληνικό Δημόσιο στην 2ετία δανείζεται με (1,5120%) χαμηλότερα από τις ΗΠΑ (1,9720%) και την Κίνα (3,723%) έστω και σε διαφορετικά Νομίσματα...

Συγκρίνοντας όμως τα τρέχοντα επίπεδα του 10ετους ομολόγου σε σχέση με την Χρηματιστηριακή Αγορά, αλλά και την καθαρή διαφορά του Spread μεταξύ Ελληνικών & Πορτογαλικών ομολόγων, βλέπουμε σημαντική απόκλιση σε σχέση με το παρελθόν (2004 & 2009).

Η Αγορά φλερτάρει με την προσπάθεια για διάσπαση των 825 - 850 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 2125 - 2150 μονάδων του FTSE25, στηριζόμενη και από άλλους τίτλους μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί όμως, μια μικρή διόρθωση μέχρι τις 800 - 780 - 775 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη και τις 2070 - 2050 - 2020 μονάδες για τον FTSE25, με στόχο την συγκέντρωση δυνάμεων και την επιβεβαίωση των πρόσφατων επιπέδων διάσπασης τιμών σε πολλούς τίτλους.

Αν και οι τεχνικές διασπάσεις σχηματισμών των Τραπεζών, μας προϊδεάζουν για υψηλότερους στόχους, επιστροφή στα επίπεδα διασπάσεων θα πρέπει να εκληφθεί σαν ευκαιρία επαναγοράς για trading. Συνεχίζουμε όμως να προβληματιζόμαστε από τις μεγάλες θέσεις πωλήσεων (Short), πού έχουν λάβει μεγάλοι Ξένοι Οίκοι στο σύνολο των Τραπεζικών μετοχών, αλλά και της ΔΕΗ. Παρά δε την πρόσφατη ταχεία άνοδο, μείωση αρνητικών θέσεων δεν σημειώθηκε.

Αν και η ευφορία επικρατεί στο σύνολο των Αγορών, στις πρώτες συνεδριάσεις του 2018, υπαρκτοί κίνδυνοι ελλοχεύουν στο διεθνές περιβάλλον. Η ταχύτητα περιστολής της ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες, οι ανησυχίες για το Αμερικανικό Δημόσιο χρέος και την αύξηση της καμπύλης επιτοκίων και όλοι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν πρέπει να υποτιμούνται.

Συμπερασματικά, παραμένουμε αισιόδοξοι και σε εγρήγορση για εμφάνιση volatility, αναμένοντας ότι η επίλυση σημαντικών εκκρεμοτήτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αλλά και η συνεχής καλυτέρευση των μακροοικονομικών και των εταιρικών κερδών, μπορούν να αποτελέσουν την "καύσιμη ύλη" για υψηλότερες αποτιμήσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του καλού κλίματος στις Διεθνείς Αγορές.

Σήμερα

Οι μετοχές της Ασίας σημείωσαν άνοδο σε επίπεδα ρεκόρ σήμερα Παρασκευή 5/1, καθώς τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ δείχνουν σταθερή οικονομική ανάπτυξη, αν και το δολάριο ήταν αδύναμο.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας και του Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας .MIAPJ0000PUS αυξήθηκε κατά 0,3% στις πρωινές συναλλαγές στο 584,5, με τους δείκτες αναφοράς στην Αυστραλία και τη Νότια Κορέα με άνοδο περίπου +0,6% και +0,8% αντίστοιχα. Ο δείκτης MSCI ήταν περίπου 1% χαμηλότερα από την κορυφή όλων των εποχών 591,5 που χτύπησε το Νοέμβριο του 2007.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας κέρδισε 0,6% και κινείται σε υψηλό 26 ετών.

Ο δείκτης MSCI των μετοχών σε ολόκληρο τον πλανήτη έχει αυξηθεί 2,1% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, είναι λοιπόν σε πορεία για να καταγράψει την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Ιούλιο.

Η Εθνική Έκθεση για την Απασχόληση στις ΗΠΑ ανακοίνωσε 250.000 νέες θέσεις απασχόλησης το Δεκέμβριο, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο και πολύ πάνω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για άνοδο 190.000.

Αυτό βοήθησε το Dow Jones Industrial Average να πετάξει πέρα ​​από τις 25.000 για πρώτη φορά. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων ανήλθαν στο 2,460%, δηλαδή κάτω από το ανώτατο όριο επτά μηνών στο 2,504% στις 21 Δεκεμβρίου.

Το ευρώ έμεινε σταθερό στα 1,2075 δολάρια κρατώντας τα κέρδη του μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα στο +0,6% και έφτασε κοντά στην κορυφή 2 1/2 ετών ύψους 1,2092 δολαρίων που σημειώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου.