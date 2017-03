Άνω των 650 μονάδων το Χρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του ψυχολογικού ορίου των 650 μονάδων εκκινεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεχόμενο στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στην πορεία της εν εξελίξει διαπραγμάτευσης για τη β’ αξιολόγηση και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 0,90% στις 651,68 μονάδες, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να καταγράφει άνοδο κατά 0,97% στις 1.744,43 μονάδες. Ο τζίρος ανέρχεται στα 5,18 εκατ. ευρώ, ενώ από το σύνολο των μετοχών, 32 ενισχύονται, τέσσερις υποχωρούν και εννέα παραμένουν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός κλάδος κινείται ανοδικά κατά 2,42% στις 601,70 μονάδες, καθώς η Εθνική Τράπεζα σημειώνει κέρδη κατά 2,08%, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 2,19%, η Eurobank κατά 2,22%, η Alpha Bank κατά 2,34% και η Attica Bank κατά 2,38%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Viohalco αυξάνεται άνω του 1,50%, ενώ στο 1,40% διαμορφώνεται η άνοδος για τη μετοχή της Jumbo. Παράλληλα, η μετοχή της ΔΕΗ ενισχύεται κατά 1,09%, της Σαράντης Γρ. κατά 0,90% και της Lamda Development κατά 0,88%.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εμφανίζουν οριακή αποκλιμάκωση, παραμένοντας ωστόσο άνω του τεχνικού ορίου του 7%. Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώνεται κατά 2 μονάδες βάσης στο 7,145% και του 2ετούς ομολόγου υποχωρεί κατά 0,5 μονάδες βάσης στο 8,213%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την πορεία της διαπραγμάτευσης, ευελπιστώντας στην επίτευξη συμφωνίας έως το Eurogroup του Μαρτίου, εξέλιξη η οποία θα προλειάνει το έδαφος για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Τζάνας, αναλυτής της Κύκλος Χρηματιστηριακής, επισημαίνει τα εξής: «Ζητούμενο είναι να συνομολογήσει η ελληνική κυβέρνηση σε πακέτο μέτρων που έχει ως οροφή το 2% του ΑΕΠ και περιλαμβάνει περιστολή φορολογικών ελαφρύνσεων, περαιτέρω μείωση των συντάξεων και εργασιακές διαρρυθμίσεις με εφαρμογή από 1/1/2019.

»Και ενώ τα ζητούμενα μέτρα είναι ήδη γνωστά, παραμένει ακόμη άγνωστο το ακριβές ύψος, τα πιθανά αντισταθμιστικά μέτρα που θα συμφωνηθούν και το κυριότερο ο ακριβής χρόνος επέλευσης μιας συμφωνίας. Και όπως λέγεται συχνά, timing is the hardest work in town… υπονοώντας ότι η λήψη αποφάσεων στη σωστή στιγμή είναι δυσχερέστατο έργο. Και είναι αυτό το πεδίο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδείξει κακή προϊστορία, ιδιαίτερα αν θυμηθούμε τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι του 2015».

Από την πλευρά της, η Bank of America Merrill Lynch, υποστηρίζει πως «υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες για τη β’ αξιολόγηση και τα χειρότερα μπορεί να είναι μπροστά για τα ελληνικά assets τους μήνες που έρχονται». Στο ίδιο πλαίσιο, η BNP Paribas εξηγεί ότι «τα τελευταία επεισόδια στο σίριαλ της Ελλάδας με τους δανειστές, δείχνουν ότι αν και οι οικονομικές παράμετροι της χώρας είναι σχετικά ευνοϊκές, από την πλευρά της πολιτικής δεν διαπιστώνουν απομάκρυνση από τη δραματοποίηση και τα ξεσπάσματα που βάζουν σε κίνδυνο, όσα διακυβεύονται στις συνομιλίες με τους θεσμούς».

Ως απόρροια των παραπάνω, η JP Morgan διατήρησε σε «neutral» τη σύσταση για την ελληνική αγορά, τονίζοντας ότι «η συμφωνία επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων αναμένεται να παράσχει βραχυπρόθεσμα ένα περιθώριο ανόδου για την Αγορά, ωστόσο σε πιο μακροπρόθεσμη βάση η αβεβαιότητα διατηρείται».

