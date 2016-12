Market Beat: Οι εγχώριοι θεσμικοί επιφυλάσσονται, οι traders, μέσω των ΣΜΕ, αισιοδοξούν

Του Κώστα Ιωαννίδη

Στην πρώτη σύνοδο της τελευταίας εβδομάδας του 2016 οι θεσμικοί αποφάσισαν σε μία συνεδρίαση με τζίρο οριακά πάνω από τα 26 εκατ. ευρώ να εκφράσουν την ανακούφιση που προέκυψε από εξέλιξη του σίριαλ των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς. Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν εμφάνιση υπεροχής της ζήτησης έναντι της προσφοράς από την έναρξη ως τις 11:12 που έγραψαν μέγιστο οι δείκτες των Τραπεζών ο 25άρης και ο ΓΔ. Μετά ακολούθησε η εμφάνιση των ελαφρών πιέσεων από τους θεσμικούς, οι οποίοι με τις εντολές τους κράτησαν στο θετικό πεδίο τους δείκτες αλλά από τις 12:00 ως το πέρας της ελεύθερης διαπραγμάτευσης τους κίνησαν πλάγια σε στενό εύρος τιμών. Στις δημοπρασίες πίεσαν του βασικούς δείκτες, και εμφάνισαν κλείσιμο με μικρότερη άνοδο από εκείνη που είχαν επί ώρες.

Eurogroup, ουδείς διανοήθηκε, πως οι σύνοδοι, θα αποτελούσαν ορόσημα χρηματιστηριακής τάσης!

Η αγορά της Αθήνας βαδίζει στο τέλος του 2016 έχοντας δύο φορές προσεγγίσει τις 650 μονάδες, στο τέλος του Μάη και τον τρέχοντα μήνα. Οι αισιόδοξοι Θεσμικοί στην εξέλιξη για δεύτερη της κίνησης προς τα εκεί μέσα στο 2016, κινήθηκαν με βάση τις θετικές προσδοκίες για την Β αξιολόγηση, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, και την απόφαση της ΕΚΤ να συμπεριλάβει και την Ελλάδα στο QE. Όλα αυτά φάνηκε πως αναβάλλονται μετά την αντίδραση των Θεσμών στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Η ανοδική ορμή της αγοράς φρέναρε αυτόματα και χθες ήταν η πρώτη μέρα που η αγορά λειτούργησε μετά τη δήλωση του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ. Οι πιστωτές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες, αφού παρέλαβαν την επιστολή του υπουργού Οικονομικών στην οποία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας.

Αυτόματα και πάλι οι συναλλαγές ξεκίνησαν με ανοδικό χάσμα και εγγραφή μέγιστου μέρας στην πρώτη ώρα. Είναι η πλέον κλασική εκδοχή της έκφρασης της βούλησης των θεσμικών, για ανατροπή στο συννεφιασμένο κλίμα που συνήθως μεταφράζεται σε πιέσεις επί των τραπεζικών blue chip. Κανένας δεν αμφέβαλε πως οι Τράπεζες θα ήταν το πεδίο αποτύπωσης των εντυπώσεων των ισχυρών θεσμικών από τις εξελίξεις στη σχέση Ελλάδας και Θεσμών. Εκείνοι λοιπόν φρόντισαν να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις τους, αφού ο Τραπεζικός δείκτης άνοιξε με ανοδικό χάσμα που αντιστοιχούσε σε μεταβολή +1,80% και σε 43 λεπτά κέρδιζε πάνω από +7%. Μετά από τις 858,5 μονάδες ο δείκτης γλίστρησε μαλακά ως τις 830 διατηρώντας κέρδη στη χειρότερη περίπτωση έγιναν +3,32%! Ήταν ο ορισμός της αποφασιστικότητας μέσα στις γιορτές για φρένο στη μιζέρια λόγω της πρόσφατης εκτίναξης του country risk.

Οι περισσότεροι από τους εγχώριους αναλυτές συνεχίζουν να δηλώνουν επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι η ανοδική δυναμική, λόγω ανακούφισης των Θεσμικών, δύσκολα θα έχει διάρκεια. Αναμένουν η αγορά να εστιάσει την προσοχή της στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και Δανειστών, για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Για αυτούς, όσο διαρκούν οι συνομιλίες και τα Ελληνικά ομόλογα παραμένουν εκτός "QE" της ΕΚΤ, δύσκολα η εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά θα διεκδικήσει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Μικρά κέρδη εμφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, αποτιμώντας τα τελευταία μακροοικονομικά μεγέθη των ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν το 2016 αποτελέσει παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,06% στις 19.945 μονάδες, ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 σημείωσε κέρδη κατά 0,22% στις 2.268 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο κατά 0,45% στις 5.487 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Amazon Inc. αυξήθηκε κατά 1,72% χάρη στις πωλήσεις της εορταστικής περιόδου. Ανοδικά έως 1% κινήθηκαν και οι μετοχές των λιανικών εταιρειών SPDR και Amplify Online Retail. Ο βιομηχανικός δείκτης έδωσε συνέχεια στο μετεκλογικό ράλι, διατηρούμενος σε τροχιά κατάληψης του ψυχολογικού φράγματος των 20.000 μονάδων. «Η αγορά έχει το momentum, αν και ο ρυθμός ανόδου έχει επιβραδυνθεί» σχολίασε από την πλευρά του, ο Πίτερ Καρντίγιο, αναλυτής της First Standard Financial.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στις 113,7 μονάδες, έναντι 109,4 μονάδων τον Νοέμβριο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πτώση στις 107,1 μονάδες. «Τα θετικά στοιχεία θα διατηρήσουν την αγορά σε ανοδική τροχιά» εκτίμησε ο Καρντίγιο.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να καταγράψει η Toshiba Corp., λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης σε μία αμερικανική μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Οι ζημιές αφορούν τη Chicago Bridge & Iron, η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Westinghouse, θυγατρική της Toshiba, έναντι 229 εκατ. δολαρίων.

Την ίδια ώρα, το ποσό των 256 εκατ. δολαρίων αναμένεται να επενδύσει η Panasonic Corp στο εργοστάσιο της Tesla Motors, στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση της ιαπωνικής εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας και στοχεύει στην τόνωση της παραγωγής φωτοβολταϊκών.

ΕΥΡΩΠΗ

Οριακά κέρδη εμφάνισαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, εν μέσω της νωθρότητας της εορταστικής περιόδου, αλλά και των πιέσεων στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας. Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 360,48 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη κατά 0,19% στις 11.472 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,18% στις 4.848 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 κατέγραψε οριακή άνοδο κατά 0,10% στις 9.376 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 0,24% στις 19.390 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έμεινε κλειστός λόγω εθνικής αργίας.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BMW υποχώρησε κατά 0,48% εξαιτίας της πώλησης ενός ποσοστού της Here στις κινεζικές NavInfo και Tencent. Την ίδια ώρα, εκτός διαπραγμάτευσης βρέθηκε η μετοχή της Monte dei Paschi di Siena, μετά την αναθεώρηση των εκτιμήσεων της EKT για τις κεφαλαιακές ανάγκες, οι οποίες πλέον υπολογίζονται σε 8,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Reuters, το συγκεκριμένο ποσό θα καλυφθεί τόσο από το ιταλικό δημόσιο (6,5 δισ.), όσο και από τους θεσμικούς επενδυτές (2 - 2,3 δισ.).

Οι ανησυχίες για την τράπεζα της Τοσκάνης αποτυπώθηκαν και στις μετοχές των Banco Popolare και Banco Popolare di Milano, οι οποίες διολίσθησαν κατά 2,99% και 3,45% αντίστοιχα.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, το ελάχιστο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη Deutsche Bank μείωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), παραχωρώντας μεγαλύτερο εύρος κινήσεων στη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Γερμανίας. Πλέον, ο δείκτης CET 1 θα πρέπει να ανέρχεται στο 9,51% σε προσαρμοσμένη βάση, από τον Ιανουάριο του 2017.

ΧΑ

Πάλι η διαπραγμάτευση εξαρτήθηκε από τις Τράπεζες όπου οι συναλλαγές έφεραν την ΑΛΦΑ στο +1,61% από +1,09% την Παρασκευή, την ΕΤΕ στο +3,86% από -2,10%, η ΠΕΙΡ +3,08% από -2,50% στις 23/12, και ΕΥΡΩΒ +3,44% από -1,61% με σταθερότητα στην έκφραση αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η αγορά ωστόσο φάνηκε σήμερα ικανή να περάσει πάνω από τα επίπεδα των 642 μονάδων. Ούτε όμως και να περάσει κάτω από τις 635 μονάδες ούτε με τις δημοπρασίες.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ άλλαξε προς το καλύτερο, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (18 από 8) blue chip έναντι των καθοδικών (6 από 17) με ένα την ΤΙΤΚ αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο οι 25 από 17 την προηγούμενη σύνοδο, και δυο από καμιά αμετάβλητες. Άρα, οι 13 από 23 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 26,018 από 21,788 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 13,53 από 9,67 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η υπερ-συγκέντρωση του ενδιαφέροντος ανέβηκε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου, αφού οι τράπεζες αποτελούν το 52,01% από 44,37% του συνολικού τζίρου.

Οι Ευρωπαϊκές μετοχές, εμφάνισαν νευρική έναρξη, με άνοδο αρχικά και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε πλαγιο-ανοδική δυναμική στην πορεία των επί μέρους αγορών του ευρώ με εγκατάσταση μέτριων κερδών πριν το άνοιγμα στη Νέα Υόρκη. Ήταν μέρα που η διάθεση για ανάληψη ρίσκου εξαρτήθηκε από τις προσδοκίες για την δυναμική των χρηματιστηρίων της Wall Street. Έτσι την ώρα που έκλεινε το ΧΑ, ο DΑΧ είχε μεταβολή +0,20%, ο CAC είχε μεταβολή +0,23%, με τον FTSE100 με μεταβολή +0,06%. Οι αγορές στις ΗΠΑ που με τα futures τους έδειχναν στις ασιατικές συναλλαγές προς επίπεδο άνοιγμα είδαν τους δείκτες τους να ανοίγουν με ανοδικό χάσμα και αμέσως κινήθηκαν νευρικά ανοδικά, και κατόπιν απέκτησαν επίπεδη εικόνα και ο Dow Jones κέρδιζε +0,17% όταν ο S&P500 ήταν στο +0,35%.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,94% και έφθασε στις 636,19 από 630,28 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1714,24 από 1695,26 με μεταβολή +1,12%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή στον ΓΔ κατά και 1,7 μονάδες χαμηλότερα και κατά 3,8 χαμηλότερα τον 25άρη, κλείνοντας πιο κοντά στο κατώτερο του εύρους διακύμανσης.

Με κέρδη έκλεισαν οι εταιρίες Τραπεζών +2,65% από -0,73%, Τροφίμων Ποτών +2,07% από +0,84%, Εμπορίου +1,41% από +0,44%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +1,35% από -0,41%, Ακίνητης Περιουσίας +1,30% από +0,58%, ο 25άρης +1,12% από -0,03%, ο ΓΔ +0,94% από -0,25%, Βιομηχανικών Προϊόντων +0,53% από -0,40%, Τεχνολογίας +0,43% από +0,73%, Κατασκευές Υλικά +0,39% από -0,41%, Κοινής Ωφέλειας +0,11% από -0,84% και Πετρελαίου Αερίου +0,08% από +0,80%. Στον αντίποδα με απώλειες εμφανίστηκαν οι εταιρίες στα Ταξίδια Αναψυχή -1,11% από -1,21%, Τηλεπικοινωνιών -0,57% από -0,91%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -0,26% από +3,05%, Πρώτων Υλών -0,16% από -1,45% και ο FTSEM -0,15% από -0,02%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Μέσων Ενημέρωσης 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 26,018 από 21,788 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 0,262 από 1,723 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 23,524 από 14,593 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,764 από 0,528 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 44,666 από 44,283 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 51,194 από 56,541 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 66 από 47 των καθοδικών σε 44 από 54 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 15 από 10.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Στην πρώτη σύνοδο της τελευταία βδομάδας του 2016, οι θεσμικοί έδωσαν ξεκάθαρα ανοδική δυναμική στον 25άρη. Το άνοιγμα ήταν το ελάχιστο μέρας (1707,6) και αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα +0,73%. Σε 46 λεπτά εμφανίστηκε το μέγιστο μέρας στις 1735,02 μονάδες με κλιμακούμενο αγοραστικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένα blue chip και κυρίως τα Τραπεζικά. Η καθοδική διόρθωση που ξετυλίχθηκε μετά το μέγιστο, έφερε τον δείκτη από τις 12:00 ως τις 17:00 μεταξύ των 1717 και 1727 μονάδων. Οι δημοπρασίες τον οδήγησαν σε κλείσιμο με μεταβολή +1,12% στις 1714,24. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 11,135 εκατ. ευρώ.

Για τη σειρά Ιανουαρίου διακινήθηκαν 2203 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας τις 1738,00 μονάδες και κατώτερο στις 1713,25. Διακινήθηκαν επίσης 82 ΣΜΕ της σειράς Φεβρουαρίου. Ο δείκτης έκλεισε στις 1714,24 μονάδες και η τιμή εκκαθάρισης του ΣΜΕ Ιανουαρίου ορίστηκε στις 1722,25 και της επόμενης σειράς επίσης στις 1722,50. Τα ανοικτά συμβόλαια για τη σειρά Ιανουαρίου ανήλθαν στα 7312 ΣΜΕ και για την σειρά Φεβρουαρίου παρέμειναν 99. Η προ-πορεία κατά 8,0 μονάδες του ΣΜΕ έναντι του 25άρη σημαίνει τη επέκταση των ευοίωνων προσδοκιών.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Συναλλακτική υποτονικότητα χαρακτηρίζει τις συνεδριάσεις των εορταστικών αυτών ημερών και μέχρι το τέλος της εβδομάδος που συμπίπτει με το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα να έχουν μάλλον διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η υποτονικότητα χαρακτηρίζει ακόμη και τους Θεσμικούς επενδυτές που στο παρελθόν επιδίδονταν σε χαρακτηριστικές κινήσεις "καλλωπισμού" των αποτιμήσεων, σε Δεικτοβαρείς κυρίως μετοχές (window dressing), κινήσεις που έχουν τώρα ελαχιστοποιηθεί, ή έχουν γίνει τον προηγούμενο μήνα καθώς τα βιβλία αρκετών έκλεισαν στο τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, η διελκυστίνδα των διαπραγματεύσεων της Κυβέρνησης με τους Εκπροσώπους των Δανειστών εμφάνισε αποχρώσες ενδείξεις "λευκού καπνού", όπως τουλάχιστον προέκυψε από τις δηλώσεις Ντάισελμπλουμ, καθώς γίνεται αποδεκτή η χρήση του "κόφτη" δαπανών στο βαθμό που απειλείται η εκπλήρωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Το σκηνικό προσφέρεται για έμπνευση στο δημιουργό του θεάτρου του παραλόγου, τον Πιραντέλο, που θα μπορούσε να συλλάβει ένα ακόμη έργο με θέμα του τις κινήσεις των Αγορών και πρωταγωνιστές τους Διαπραγματευτές του Ελληνικού χρέους.

"Είναι έτσι, αν έτσι νομίζετε", θα μπορούσε να είναι μια φράση - κλισέ στα των δρωμένων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και στο ερώτημα αν πρέπει να χαρούμε με το άκουσμα ότι η επιστολή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών ικανοποίησε τους Δανειστές, σε συνέχεια της μονομερούς πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κυβέρνησης να διανείμει μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος σε Συνταξιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, το EWG και το Eurogroup στις 12 και 26 Ιανουαρίου θα δώσουν οριστικές απαντήσεις σε σχέση με την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης για την Ελληνική Οικονομία, που συνιστά την "εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση" στο δρόμο προς την κανονικότητα, αφού προηγουμένως 'ξεπαγώσουν' τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και ανακοινωθεί η ένταξη και Ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ.

Επί του παρόντος, η ορατότητα προς αυτή την κατεύθυνση είναι χαμηλή, αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το επόμενο έτος, αισιόδοξα αλλά και απαισιόδοξα, καθώς η επίτροπος Κρέτσου δήλωσε στο "Κυριακάτικο Βήμα" ότι στο Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου πρέπει να κλείσει η 2η αξιολόγηση, εννοώντας ότι δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια.

Πάντως, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, το Ελληνικό Χρηματιστήριο διατηρεί τα αντανακλαστικά του, προσπαθώντας να συντονιστεί με τις εορταστικές κινήσεις των Διεθνών Αγορών που συνηθίζουν το λεγόμενο "Santa Claus Rally", δηλαδή την ανοδική κίνηση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου.

Κίνηση που η Wall Street έχει πραγματοποιήσει στις 39 από τις 45 χρονιές μετά το 1969, ενώ ακόμη και το Χ.Α. έχει πραγματοποιήσει όλα τα τελευταία έτη (2011 - 15) με εξαίρεση το 2014.

Και ίσως τα καταφέρει και φέτος, παρά τα δυσοίωνα νέα από την Ιταλία, καθώς η αρχαιότερη Ιταλική Τράπεζα, η 'Monte Dei Paschi di Siena', θα χρειαστεί τελικά 9 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή της όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ. Δυσάρεστα δηλαδή νέα για τους Ομολογιούχους της, καθώς η Κρατική βοήθεια είναι η μόνη οδός για τη σωτηρία της, μετά την άρνηση των επενδυτών του Κατάρ, λύση όμως που απαιτεί 'κούρεμα' για τους ομολογιούχους.

Σήμερα

Οι αγορές μετοχών της Ασίας ακολούθησαν τη Wall Street υψηλότερα, την Τετάρτη 28/12, ενώ το δολάριο ισχυροποιήθηκε έναντι του γιεν μετά την ανακοίνωση αισιόδοξων οικονομικών δεδομένων για τις Η.Π.Α. το βράδυ της Τρίτης.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου εμφάνισαν μεγάλα κέρδη από τις προσδοκίες της σύσφιξης στην προσφορά με την απόφαση των πετρελαιοπαραγωγών κρατών να εφαρμόσουν μια προγραμματισμένη περικοπή της εξόρυξης της πρώτης ύλης.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε +0,4%. Οι μετοχές στην Αυστραλία ανέβηκαν από μια αύξηση στα βασικά προϊόντα για να κερδίσει ο βασικός τους δείκτης +1%. Οι μετοχές της Ινδονησίας κέρδισαν 2,4%, ενώ στη Σαγκάη ο SSEC υποχώρησε -0,4%. Της Ιαπωνίας ο Nikkei ήταν με διαρκώς οριακή μεταβολή (-0,01%).

Τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ είχαν ενισχυθεί ελαφρώς την Τρίτη, με την υποστήριξη των αισιόδοξων δεδομένων γύρω από το φρόνημα των καταναλωτών και τη στέγαση, με τα κέρδη που εμφάνισαν μετοχές τεχνολογίας να ανεβάζουν τον Nasdaq Composite κοντά σε επίπεδα ρεκόρ.

Το δολάριο ήταν 0,2% ισχυρότερο του γιεν αγοράζοντας 117,670 γιεν. Είναι ισχυρότερο μετά από τα δεδομένα της προηγούμενης ημέρας που έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ΗΠΑ χτύπησε το Δεκέμβριο το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από 15 χρόνια, εκτός από τα ισχυρά στοιχεία για τη στέγαση.

Ο DXY δείκτης δολαρίου ήταν σταθερός στο 102,980. Το ευρώ κατέγραψε οριακά κέρδη με άνοδο 0,1% στα 1,0466 δολάρια και στερλίνα ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών της προηγούμενης ημέρας.

Οι αποδόσεις των ομολόγων ΗΠΑ ανέβηκαν την Τρίτη στα ψηλά μίας εβδομάδας ως απάντηση στα ισχυρά εγχώρια δεδομένα που ενίσχυσε τις ελπίδες για μια σειρά μέτρων αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve το επόμενο έτος.

Στα εμπορεύματα, η τιμή των ΣΜΕ αργού ΗΠΑ ήταν ένα κλικ χαμηλότερα στα 53,81 δολάρια το βαρέλι, μετά από αύξηση της τάξης του 1,7% τη νύχτα.

Οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου και τα αισιόδοξα δεδομένα από την οικονομία των ΗΠΑ βοήθησαν στη στήριξη της ευρύτερης αγοράς εμπορευμάτων.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η επιστολή του Ευκλείδη Τσακαλώτου προς το Eurogroup και τον ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας), η οποία οδήγησε στο «ξεπάγωμα» της διαδικασίας εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας υπουργός διαβεβαιώνει ότι το εφάπαξ βοήθημα προς τους συνταξιούχους δεν αναμένεται να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ όσον αφορά το ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, διευκρινίζει ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί μόνο το 2017 και ότι περιλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Τα δημοσιεύματα περί νέων αξιώσεων των θεσμών για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, ύψους 150 εκατ. ευρώ, διαψεύδει το υπουργείο Οικονομικών. «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα των θεσμών για λήψη μέτρων 150 εκατ. ευρώ λόγω της αναστολής του ΦΠΑ στα νησιά για το 2017» επισημαίνει το υπουργείο. Τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σπεύδει να προσθέσει.

Λακωνικά σχολιάζουν τα γερμανικά ΜΜΕ την επιστολή του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδιη Τσακαλώτου προς του θεσμούς, λέγοντας ότι η τήρηση του μνημονίου ανοίγει τον δρόμο για ελάφρυνση του χρέους. Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt στα χρηματιστηριακά νέα της ημέρας σημειώνει ότι «τα νέα για την Ελλάδα είναι καλά: υπάρχουν πιθανότητες για ελάφρυνση χρέους», σε αντίθεση μάλιστα με την Ιταλία, όπου η αρνητική εικόνα που συνεχίζει να καταγράφει η μεγάλη τράπεζα Μοnte dei Paschi, συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία για την πορεία της ιταλικής οικονομίας.

Οι ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών να μη διατεθούν και στο μέλλον κονδύλια για την έκτακτη ενίσχυση των συνταξιούχων αποτυπώνονται πίσω από τις γραμμές της «επιστολής Τσακαλώτου» προς τους θεσμούς, η οποία δόθηκε χθες και επίσημα στη δημοσιότητα. Όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο, η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση όχι μόνο να μην προχωρήσει και πάλι στο μέλλον σε μονομερείς ενέργειες, αλλά και να έλθει σε συμφωνία με τους δανειστές ακόμη και για τους αποδέκτες του όποιου ποσού συγκεντρωθεί στο μέλλον από την υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

Σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ που κερδίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις καταβάλλονται ως φόρος, μία επιβάρυνση που αφενός στερεί ρευστότητα από τις εταιρείες, από την άλλη δεν αποδίδει ιδιαίτερα έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με την κλαδική έρευνα με τίτλο «Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Οικοδομώντας την Ανάπτυξη», που παρουσιάστηκε πριν από μερικές εβδομάδες από την Grant Thornton, πέρυσι οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέβαλαν το 69% των προ φόρων κερδών τους ως φόρο, όταν το 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 55%.

Άνευ προηγουμένων διαστάσεις, με άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στη λειτουργία του ΟΛΘ, αλλά σε όλη την αλυσίδα των μεταφορών, έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες το πρόβλημα της υποστελέχωσης της Πλοηγικής Υπηρεσίας (του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) με πλοηγούς και ο Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης ζητεί την άμεση διευθέτησή του. Το ίδιο πρόβλημα, εξάλλου, αντιμετωπίζουν και άλλα λιμάνια της ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής χώρας.

Στη 40η θέση ως προς τον δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κατατάχθηκε η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young (EY) για το 2016. Η επίδοση της χώρας παρέμεινε σταθερή έναντι του 2015, ενώ όπως σημειώνεται, ο δείκτης διαμορφώθηκε από μία σειρά παραγόντων, όπως: Τις μακροπρόθεσμες ανάγκες σε ενέργεια και το βαθμό στον οποίο μπορούν να καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές. Το βαθμό στον οποίο οι ισχύουσες πολιτικές ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών σε μία χώρα. Την ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων, όπως υποδομές δικτύων, μακροχρόνιες συμβάσεις και χρηματοδότηση. Τις προοπτικές για τις επιμέρους τεχνολογίες ΑΠΕ Το γενικότερο επενδυτικό κλίμα, την ευκολία του επιχειρείν και τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Την πώληση της ουκρανικής θυγατρικής, Universal Bank, στον Όμιλο TAS Group, ανακοίνωσε η Eurobank, με τη συναλλαγή να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την ελληνική τράπεζα. H πώληση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Eurobank για εστίαση των δραστηριοτήτων της σε συγκεκριμένες αγορές.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Το ελάχιστο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη Deutsche Bank μείωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), παραχωρώντας μεγαλύτερο εύρος κινήσεων στη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Γερμανίας. Πλέον, ο δείκτης CET 1 θα πρέπει να ανέρχεται στο 9,51% σε προσαρμοσμένη βάση, από τον Ιανουάριο του 2017.

Στα 8,8 δισ. ευρώ, έναντι της αρχικής εκτίμησης περί 5 δισ. ευρώ, ανέρχεται πλέον το κεφαλαιακό «έλλειμμα» στη Monte dei Paschi di Siena, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ιταλική τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κατάφερε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αδυνατώντας να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια, ύψους 5 δισ. ευρώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε την ιταλική κυβέρνηση στην ενεργοποίηση των διαδικασιών για τη λεγόμενη «προληπτική ανακεφαλαιοποίηση». Άλλωστε, η Ρώμη έχει ήδη λάβει έγκριση από τη Βουλή, για τη διοχέτευση 20 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Με το ποσό των 6,5 δισ. ευρώ αναμένεται να συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση της Monte dei Paschi di Siena η ιταλική κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Επιπλέον 2 - 2,3 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τη μετατροπή ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στα «χέρια» θεσμικών επενδυτών.

Ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να καταγράψει η Toshiba Corp., λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης σε μία αμερικανική μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Η ιαπωνική εταιρεία εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το κόστος των έργων κατασκευής της συγκεκριμένης μονάδας, καθώς «τελικά θα είναι υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση». Οι ζημιές αφορούν τη Chicago Bridge & Iron, η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Westinghouse, θυγατρική της Toshiba, έναντι 229 εκατ. δολαρίων.

Το ποσό των 256 εκατ. δολαρίων αναμένεται να επενδύσει η Panasonic Corp στο εργοστάσιο της Tesla Motors, στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση της ιαπωνικής εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας και στοχεύει στην τόνωση της παραγωγής φωτοβολταϊκών.

Διεύρυνση εμφάνισε τον Νοέμβριο το έλλειμμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών της Κίνας, καθώς διαμορφώθηκε σε 25,4 δισ. δολάρια έναντι 20,9 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, το ισοζύγιο στο εμπόριο αγαθών ανήλθε σε πλεόνασμα 45,9 δισ. δολαρίων, έναντι πλεονάσματος 49,9 δισ. δολαρίων τον προηγούμενο μήνα Συνολικά, το εμπορικό ισοζύγιο υποχώρησε σε 20,5 δισ. δολάρια, μειωμένο κατά 8,5 δισ. δολάρια.

Άλμα της τάξης του 14,5% εμφάνισαν τον Νοέμβριο τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα, έναντι αύξησης 9,8% τον Οκτώβριο. Η επιτάχυνση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως, στις υψηλότερες εργοστασιακές τιμές. Τα μεγαλύτερα κέρδη παρατηρήθηκαν στους κλάδους της τηλεπικοινωνίας και της διύλισης πετρελαίου.