Η Neuralink του Ελον Μασκ πήρε άδεια για δοκιμές εγκεφαλικών εμφυτευμάτων σε ανθρώπους

Την πολυπόθητη άδεια για έναρξη δοκιμών σε ανθρώπους ανακοίνωσε ότι έλαβε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ η Neuralink, η εταιρεία νευροτεχνολογίας του Ελον Μασκ. Η Neuralink έχει πολύ φιλόδοξους στόχους αναπτύσσοντας εγκεφαλικά εμφυτεύματα (τσιπάκια) που έχουν στόχο την αποκατάσταση πολύ σοβαρών προβλημάτων υγείας όπως η απώλεια της κίνησης και της όρασης. Η εταιρεία κάνει επίσης προσπάθειες ανάπτυξης εμφυτευμάτων που θα συνδέουν τον εγκέφαλο με υπολογιστές και ο χρήστης (π.χ κάποιος τετραπληγικός ασθενής) θα ελέγχει τον υπολογιστή με νοητικές εντολές. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία εγγραφής εθελοντών.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!

If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.…

— Neuralink (@neuralink) September 19, 2023