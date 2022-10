Hyundai: Από τη Γη στη Σελήνη

Του Γιάννη Κανουπάκη

Η Hyundai Motor, έχοντας πρωτοστατήσει σε αναρίθμητες ενέργειες για την επέκταση της κινητικότητας μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική και οι προηγμένες αερομεταφορές (Advanced Air Mobility), επεκτείνει τώρα το όραμά της πέρα ​​από τα όρια της Γης.

Η Hyundai ανακοίνωσε την υπογραφή κοινής συμφωνίας με έξι κορεατικά ερευνητικά ινστιτούτα, σχηματίζοντας ένα συμβουλευτικό σώμα για την ανάπτυξη λύσεων κινητικότητας για την εξερεύνηση της επιφάνειας της Σελήνης. Η ανακοίνωση ακολουθεί την επιτυχημένη εκτόξευση από την Ν. Κορέα ενός πυραύλου εγχώριας παραγωγής τον Ιούνιο του 2022.

«Κάναμε το πρώτο βήμα υλοποίησης του οράματός μας για τη ρομποτική» δήλωσε ο κ. Yong Wha Kim, Executive Vice President και Head of R&D Planning & Coordination Center της Hyundai Motor. «Θα επεκτείνουμε το εύρος της εμπειρίας της ανθρώπινης μετακίνησης πέρα ​​από τα παραδοσιακά μέσα μεταφοράς και πέρα ​​από τα όρια της Γης, συμβάλλοντας περαιτέρω στην πρόοδο της ανθρωπότητας και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος».

Στην τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα παρευρέθηκαν ο κ. Chung Kook Park, President and Head of R&D Division της Hyundai Motor καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι από τα έξι ερευνητικά ινστιτούτα: Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI); Korea Aerospace Research Institute (KARI); Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI); Korea Automotive Technology Institute (KATECH); Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT); and Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI).

Με τη συνεργασία αυτή, το συμβουλευτικό όργανο θα καθορίσει την έννοια της σεληνιακής εξερεύνησης και των σημαντικών βασικών τεχνολογιών, ενώ θα αναπτύξει συγκεκριμένες στρατηγικές και μέτρα εφαρμογής για την κινητικότητα στη Σελήνη. Η Hyundai Motor θα υποστηρίξει το συμβουλευτικό σώμα με τις έξυπνες τεχνολογίες κινητικότητας που διαθέτει.

Στο πλαίσιο της πολυμερούς ερευνητικής συμφωνίας, οι συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα θα ενσωματώσουν τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους για να προωθήσουν σημαντικά τις υπάρχουσες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν νέες λύσεις για την εξερεύνηση της Σελήνης. Η τεχνογνωσία θα εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εξερεύνησης, του λογισμικού για την κινητικότητα και της επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Χωρίς αέρα, ακραίες θερμοκρασίες. αμέτρητους κρατήρες και επικαλύψεις σεληνιακής σκόνης που αποτελούνται από αιχμηρά και λεία σωματίδια, η επιφάνεια της Σελήνης αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Ενώ θέτει σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη κινητικότητας επιφανειακής εξερεύνησης, παρέχει παράλληλα ανεκτίμητα μαθήματα στην Hyundai ώστε να επιταχύνει περαιτέρω τη δημιουργία έξυπνων και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας στη Γη.

Η Hyundai έχει σχηματίσει ένα εσωτερικό συμβουλευτικό σώμα για την ανάπτυξη και λειτουργία της κινητικότητας στη σεληνιακή επιφάνεια. Οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν από το Εργαστήριο Robotics της Hyundai που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη ρομπότ. Η Hyundai θα συνεργαστεί επίσης στη σχεδίαση και ερμηνεία κατάλληλου λογισμικού, τεχνολογία απόκρισης στο διαστημικό περιβάλλον και ειδικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή σεληνιακών αποστολών εξερεύνησης.

Η πολυμερής συμφωνία για την ανάπτυξη της κινητικότητας για την εξερεύνηση της επιφάνειας της Σελήνης αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία της Hyundai Motor που επεκτείνει το όραμά της για τη μελλοντική κινητικότητα, συνδυάζοντας τη ρομποτική και τις προηγμένες αερομεταφορές, σε περιοχές πέρα ​​από τη Γη.

Τον Ιανουάριο στην έκθεση CES 2022, η Hyundai Motor ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεπεράσει τους περιορισμούς κινητικότητας, μέσα από το ρομποτικό της όραμα “Metamobility”, που περιείχε ένα βίντεο του ρομπότ “SPOT” της Boston Dynamics, να εξερευνά άλλους πλανήτες.