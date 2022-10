Οι Ευρωπαίοι γιατροί συγκεντρώνονται στην Αθήνα

Για πρώτη φορά η Αθήνα θα φιλοξενήσει τις συνεδριάσεις της Union Européenne des Médecins Specialistes (U.E.M.S.) που αποτελεί την κορυφαία ευρωπαϊκή ιατρική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν ως μέλη όλοι οι Εθνικοί Ιατρικοί Σύλλογοι της Ε.Ε.

Η U.E.M.S. είναι φορέας των ειδικών γιατρών με εξέχουσα θέση και παρέμβαση στην ιατρική επιστήμη της Ευρώπης, αφού δραστηριοποιείται σε θέματα ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής εξειδίκευσης, καθώς και σε θέματα διά βίου μάθησης.

Με αφορμή τη συνεδρίαση αυτή, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) επισημαίνει «Σε μία περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω αλλαγών στην ιατρική εκπαίδευση, η παρουσία των μελών της U.E.M.S. στην Αθήνα θα συμβάλλει στην κατανόηση των μεταρρυθμίσεων που πρέπει γίνουν, ενώ με την ανταλλαγή των απόψεων θα αποφευχθούν και λάθη από την εμπειρία των άλλων κρατών.

Υπό το πρίσμα αυτό, στη διάρκεια των συνεδριάσεων εκατοντάδες εκπρόσωποι ιατρικών φορέων της Ευρώπης θα ανταλλάξουν απόψεις για τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στις εξειδικεύσεις της ιατρικής, ώστε να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση των νέων γιατρών αλλά και για να υπάρξει βελτίωση των ειδικοτήτων σύμφωνα και με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης».

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας με μεγάλη συμμετοχή, καθώς η τελευταία αντίστοιχη φιλοξενία διεθνούς φορέα είχε γίνει πριν από 11 χρόνια οπότε και πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας στην Κω, η Γενική Συνέλευση του Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM).

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic. Πρόκειται για τη 2η συνάντηση Ευρωπαϊκού Οργανισμού που γίνεται στη χώρα μας εφέτος με πρωτοβουλία του ΠΙΣ, καθώς η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάϊο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΠΙΣ εκπροσωπείται από 4 Αντιπροέδρους σε 4 ισάριθμες οργανώσεις της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που θα γίνουν στην Αθήνα, στις 7/10/2022 18.30-20.30, ο ΠΙΣ με τη συνεργασία της UEMS, διοργανώνει μία έκτακτη εκδήλωση στην αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, με θέμα: «The future of medical specialist practice in Europe: challenges, perspectives, and aspirations».

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν οι συμμετέχοντες της UEMS, οι εκπρόσωποι των επιστημονικών ιατρικών εταιρειών/επαγγελματικών ιατρικών ενώσεων, εκπρόσωποι των Ιατρικών Σχολών, φορείς καθώς και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.