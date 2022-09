Nissan Z GT4: Συναρπαστικό αγωνιστικό

Του Γιάννη Κανουπάκη

Η χαρά της πίστας! Συνεχίζοντας την ιστορία και τον μύθο του θρυλικού σπορ αυτοκινήτου, η Nissan Motor Co., Ltd. και η Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC) αποκάλυψαν το Nissan Z GT4, βασισμένο στο ολοκαίνουργιο Nissan Z.

Οι προδιαγραφές των αγωνιστικών GT4 βασίζονται σε οχήματα παραγωγής, τροποποιημένα για τις αυστηρές απαιτήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για το σκοπό αυτό, το NISMO Racing Division της NMC πήρε την street έκδοση του νέου Z και ρύθμισε τον κινητήρα VR30DDTT, βελτιστοποίησε το πλαίσιο και την ανάρτησή του, βελτίωσε την αεροδυναμική του στα όρια των κανονισμών και δημιούργησε ένα cockpit που ανταποκρίνεται σε οδηγούς όλων των τύπων. Με αυτό τον τρόπο, δημιούργησε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που είναι ένα “καθαρόαιμο” Nissan Z από όλες τις απόψεις: προσβάσιμο σε ενθουσιώδεις οδηγούς, αλλά και σε απαιτητικούς επαγγελματίες αγώνων.

«Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός για τη Nissan είναι μια έκφραση του πάθους και της ασυναγώνιστης τεχνογνωσίας μας. Το Nissan Z συνεχίζει να διατηρεί τη θέση του ως ένα μοναδικό σπορ αυτοκίνητο που συναρπάζει τους οδηγούς με τη δυναμική του οδήγηση και το ευέλικτο σύστημα μετάδοσης κίνησης» δήλωσε ο COO της Nissan Ashwani Gupta. «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το Nissan Z της κατηγορίας GT4, θα είναι έτοιμο να γράψει άλλο ένα κεφάλαιο στην αγωνιστική κληρονομιά των 50 και πλέον χρόνων του Nissan Z».

Το Nissan Z GT4 αναπτύχθηκε στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις της NISMO, έπειτα από πολλαπλές δοκιμές πίστας, ως όχημα δοκιμών που συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα του Fuji τον περασμένο Ιούνιο, καθώς και σε πρόσθετες εκδηλώσεις της σειράς Super Taikyu στο Motegi και άλλου.

Λεπτομερείς προδιαγραφές για το όχημα θα ανακοινωθούν στην έκθεση SEMA 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο διάστημα 1 - 4 Νοεμβρίου. Οι παραδόσεις οχημάτων θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2023.