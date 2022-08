«Samaritan»: Ένας διαφορετικός σούπερ ήρωας

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αναζητά δικαιοσύνη στη νέα ταινία της Amazon «Samaritan», σύμφωνα με το People. Στο τρέηλερ που κυκλοφόρησε στον ομώνυμο ρόλο είναι ένας διαφορετικός σούπερ ήρωας που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και πολλά χρόνια, όταν έπεσε «νεκρός» από τον μεγαλύτερο εχθρό του, τον Nemesis σε μια αποθήκη.

Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας «κάποιοι στην πόλη, όπως ο 13χρονος Σαμ, έχουν την ελπίδα ότι είναι ακόμα ζωντανός και μάλιστα υποψιάζεται ότι είναι ο γείτονάς του ο οποίος ζει μοναχικά.

Με την εγκληματικότητα να αυξάνεται στην πόλη ο Σαμ αναλαμβάνει να πείσει τον γειτονά του κ. Σμιθ να βγει από την κρυψώνα του για να την σώσει από την καταστροφή». Η ταινία, βασίζεται σε graphic novels της Mythos Comics που κυκλοφόρησε το 2014.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Julius Avery και μαζί του συμπρωταγωνιστεί ο Javon Walton του Euphoria του HBO και του The Umbrella Academy, μαζί με τους Martin Starr (Freaks and Geeks), Pilou Asbaek (Game of Thrones), Dascha Polanco και Moises Arias.

To «Samaritan» θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Amazon Prime Video στις 26 Αυγούστου.