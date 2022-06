Χάθηκε στη «μετάφραση» η δικαστική διερεύνηση της Novartis

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου

Πληθώρα ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη η υπόθεση της Novartis προκαλεί η διαπίστωση ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται παραποιημένα έγγραφα από τα οποία έχουν παραλειφθεί αναφορές του FBI στον πρώην υπουργό Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδο.

Την παραποίηση των εγγράφων εντόπισε η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, η οποία έλαβε το σύνολο της δικογραφίας καθώς κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας στον τρόπο διερεύνησης την υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό σε πρωτότυπο έγγραφο του FBI με σχετικές καταγγελίες αναγράφεται αφενός ότι «το 2010 ο Ανδρέας Λοβέρδος (Υπουργός Υγείας) εισήγαγε δύο νέα φάρμακα της Novartis» (in 2010, Andreas Loverdos, [ΜοΗ] ushered two new Novartis drugs) και αφετέρου ότι «η Novartis πλήρωσε 20.000 ευρώ στον Ανδρέα Λοβέρδο” (in 2012 NVG paid 20,000 Euros to Andreas Loverdos). Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, στην επίσημη μετάφραση της δικογραφίας δεν αναγράφεται το όνομα του κ. Λοβέρδου. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη περίπτωση έχει μεταφραστεί ως «Το 2010 εισήχθησαν δύο νέα φάρμακα της Novartis» και η δεύτερη ως «το 2012 η NVG πλήρωσε 20.000 ευρώ ως δωροδοκία».

Η αποκάλυψη του ζητήματος προκάλεσαν την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον υπεύθυνο της παραποίησης των εγγράφων. Λίγο αργότερα το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του δεν διέψευσε τις παραλείψεις των ονομάτων αλλά ανέφερε ότι η Μεταφραστική Υπηρεσία καταργήθηκε με νόμο του 2021 και «δεν είχε ως γνωστόν την αρμοδιότητα να προβαίνει σε έλεγχο του περιεχομένου μεταφράσεων». «Το μεταφραστικό έργο εξετελείτο από τους συνεργαζόμενους ιδιώτες μεταφραστές, οι οποίοι ήταν οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της μετάφρασης» πρόσθεσε το ΥΠΕΞ. Ανταπαντώντας ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, παρέπεμψε σε διάταξη του εν λόγω νόμου (άρθρο 148 παρ. 3) που αναφέρει ότι το ΥΠΕΞ «ασκεί εποπτεία επί των μεταφραστών για την ορθή εκτέλεση του έργου τους».

Το ζήτημα περιπλέκεται, όμως, περαιτέρω καθώς η πιστοποιημένη μεταφράστρια που είχε αναλάβει το έργο της μετάφρασης των κρίσιμων εγγράφων υποστήριξε χθες σε επικοινωνία της με ιστοσελίδα ότι η ίδια είχε περιλάβει τα ονόματα στο μεταφρασμένο κείμενο που παρέδωσε στο ΥΠΕΞ. Αν επιβεβαιωθεί, όμως, κάτι τέτοιο τότε μειώνεται η πιθανότητα το ζήτημα να προέκυψε από ανθρώπινο μεταφραστικό λάθος και εγείρεται το ερώτημα εάν κάποιος αφαίρεσε τα ονόματα εκ των υστέρων από τη δικογραφία.

Λοβέρδος: «Επιμένουν στη λάσπη»

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Λοβέρδος απέδωσε το θέμα σε «λάσπη» από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι από αδιανόητο έως γελοίο να βάζουν και πάλι μπροστά έγγραφα γνωστά, δημοσιευμένα, κατατεθειμένα στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής από τον εν ενεργεία Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι. Αγγελή, αξιολογημένα και ενσωματωμένα στη δικογραφία από τον Ιούνιο του 2020» σημείωσε ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Πουλάει τρέλα ο Ανδρέας Λοβέρδος»

Σχολιάζοντας τις αναφορές του κ. Λοβέρδου σε «λάσπη» του ΣΥΡΙΖΑ η αξιωματική αντιπολίτευση τόνισε: «Δεν μας εκπλήσσει η απάντηση του κ. Λοβέρδου. Ακολουθεί την πάγια τακτική του κόμματος της Novartis: πουλάει τρέλα και ποντάρει στη μιντιακή ασυλία που απολαμβάνει».