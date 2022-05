Βαδίζω και παραμιλώ

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

[email protected]

Πάνω απ' όλα μη χάνεις την επιθυμία να περπατάς...

Soren Aabye Kierkegaard, Letter to Jette (1847)

Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την περίπτωση ενός ενεργειακού μπλακ άουτ. Σύμφωνα με την «El Pais», η Κομισιόν ετοιμάζει, και θα παρουσιάσει στις 18 Μαΐου, πλάνο έκτακτης ανάγκης, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τηλεργασία έως τρεις φορές την εβδομάδα, κοινή χρήση αυτοκινήτου με άλλους ανθρώπους -to know us better-Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο, μέτρο που είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ολλανδία στην ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970. Αρκετές χώρες δεν περιμένουν το Μπερλεμόντ για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη, παίρνουν μέτρα για μέρες και νύχτες βραδύτητας, από τη μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας για τα δημόσια μέσα μεταφοράς (Γερμανία) μέχρι τη ρύθμιση των θερμοστατών στα δημόσια κτήρια, με ανάλογη σύσταση για τα ιδιωτικά (Ιταλία). H λέσχη αυτοκινήτου της Γερμανίας ADAC καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις και να οδηγούν πιο αργά.

Πράγματα απλά στη λογική «η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται». Ευτράπελα και τραγικά ταυτόχρονα. Ευτράπελα, γιατί δεν μπορούν να αξιολογηθούν αρκετά, ως σοβαρή και στοχευμένη πολιτική, και τραγικά, γιατί η ύφεση και η ανέχεια την πόρτα μάς χτυπά. Τα αλαφρά «να παγώσουμε για την ειρήνη» ή «να λιώσουμε για την ελευθερία» και να ανακαλύψουμε τις χάρες του βαδίσματος δηλούν αμηχανία, διότι οι καταναλωτές και υποφέρουν, και χρηματοδοτούν την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτή είναι κακή πολιτική, εκτός αν ο στόχος ήταν να αυξηθούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις ενεργειακές εξαγωγές της.

Με τούτα δεν υποτιμώ τη σπατάλη από τον θερμοσίφωνα ή το κλιματιστικό ανοικτό, έτσι χωρίς λόγο και σκοπό. Δεν περιμένω, όμως, από την Κομισιόν να με υποτιμά και με την αλφαβήτα να νομίζει πως με ξυπνά. Αυτή τη δουλειά την κάνει η ανάγκη πολύ πειστικά.