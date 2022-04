CLAIM: Ποιος είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος

«Δημιουργήθηκε spin-off εταιρεία από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., η Minds τεχνολογίες και επιστήμες περιβάλλοντος», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, σε εκδήλωση για το ερευνητικό προγράμματος CLAIM (Cleaning Litter by Developing and Applying Innovative Methods in European Seas).

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Θάλασσες χωρίς πλαστικά». Αυτός είναι ο στόχος του Ευρωπαικού ερευνητικού προγράμματος CLAIM (Cleaning Litter by Developing and Applying Innovative Methods in European Seas) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Ορίζοντα 2020 και είναι κοινοπραξία μεταξύ 21 εταίρων απο 17 διαφορετικές χώρες και συντονίζει με επιτυχία το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Hellenic Centre for Marine Research - HCMR.

Το CLAIM αποτελεί μία σημαντική βάση για την αναπροσαρμογή και υιοθέτηση νέων πολιτικών και μέτρων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και μέσω της υλοποίησης του προέκυψαν ερευνητικά αποτελέσματα με σημαντικό αντίκτυπο σε θέματα προστασίας της θάλασσας και της παράκτιας ζωής.

Πλέον δημιουργήθηκε και spin-off εταιρεία η Minds τεχνολογίες και επιστήμες περιβάλλοντος, από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικής σύνδεσης της έρευνας με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Συγχαρητήρια και στην Wellbeingr και την Κατερίνα Χριστοφιλίδου για την επιμέλεια και την παρουσίαση της σημερινής εκδήλωσης.