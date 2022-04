Έλον Μασκ: Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι σε «ουδέτερο έδαφος» στο Διάστημα 

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας σε τουρκικό έδαφος σκοντάφτουν σε συνεχή εμπόδια, ελπίδες για άρση του αδιεξόδου έρχονται... εκ Διαστήματος. Αυτό τουλάχιστον έκανε γνωστό ο Έλον Μασκ.

Ο οραματιστής ιδρυτής της Space X με ανάρτησή του στο Twitter γνωστοποίησε πως εδώ και καιρό είχε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας τόσο με το Κρεμλίνο όσο και με το Κίεβο, προτείνοντας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε «πραγματικά ουδέτερο έδαφος», στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΙSS). Οι δύο ηγέτες όπως υποστηρίζει έχουν κάνει ήδη δεκτή την πρότασή του, αλλά μένουν να ρυθμιστοιύν οι τελικές λεπτομέρειες για το ποιοι θα τους συνοδεύσουν και τι ζητήματα θα τεθούν στις συνομιλίες. Η SpaceX ετοιμάζει πυρετωδώς την αποστολή, που θα τους μεταφέρει, η οποία και φέρει την κωδική ονομασία Inspiration 2.

«Inspiration 2 is ready to launch. Just waiting the final signal by Vladimir and Volodimir» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μασκ, ο οποίος στο παρελθόν είχε προσκαλέσει τον Πούτιν... σε μονομαχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ένδειξη για «διαστημικές» διπλωματικές εξελίξεις είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες όταν Ρώσοι κοσμοναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό είχαν φορέσει στολές κίτρινου χρώματος με μπλε διακριτικά. Τότε η Μόσχα είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στα όποια σενάρια, σχολιάζοντας πως «το χρώμα είναι απλά χρώμα, δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά και γαλλικά μέσα ενημέρωσης ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στον ISS είχε και ο Γάλλος διπλωμάτης, Πουασόν Νταβρίλ.

«Είναι γνωστό ότι στον πρόεδρό μας αρέσουν οι εκπλήξεις» δήλωσε κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ο Ντμίτρι Πεσκόφ, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την είδηση.