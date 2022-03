«Something in the Way»: Το τραγούδι των Nirvana έγινε ξανά επιτυχία χάρη στον Batman

Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας «The Batman», οδήγησε ξανά στην κορυφή ένα από τα τραγούδια των θρυλικών Nirvana.

Από το τρέιλερ της ταινίας ακόμη, το τραγούδι «Something in the Way» συνδέθηκε με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον Μπρους Γουέιν/Batman.

THE BATMAN VISION

Το soundtrack του Αμερικανού συνθέτη Μάικλ Τζακίνο «ντύνει» φανταστικά την ταινία, με το «Something in the Way» να παίζει και αυτό τον ρόλο του στη διάρκεια της ταινίας, καθώς ακούγεται δύο φορές μάλιστα.

Το συγκεκριμένο κομμάτι, που συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Nervemind» του 1991, αναβιώνει την τεράστια επιτυχία, που ούτως ή άλλως είχε σημειώσει.

Σύμφωνα με το μουσικό Chart Tracker «ChartData», το τραγούδι σημείωσε αύξηση 1.200% στις ακροάσεις στο Spotify μετά την κυκλοφορία της ταινίας.

Η ιστορία του κομματιού



Το πιο δύσκολο κομμάτι του εμβληματικού «Nevermind», εκείνο που ταλαιπώρησε περισσότερο το συγκρότημα, ήταν το «Something In the Way». Τρεις φορές βγήκε από το στούντιο o Κερτ Κομπέιν, χωρίς να έχει το αποτέλεσμα που θέλει.

Καθόταν απογοητευμένος στο control room, δίπλα στον Μπουτς Βιγκ, τον παραγωγό του δίσκου. Το τραγούδι δεν «έβγαινε» με τίποτα. Έμοιαζε χαμένη υπόθεση.

Ο Κομπέιν πήρε την ακουστική κιθάρα, έπαιζε χαμηλά και ψιθύριζε τους στίχους, μήπως και μπορούσε να φανταστεί κάποια διαφορετική τελική μορφή του. Ο Βιγκ όταν το άκουσε ενθουσιάστηκε. Του ζήτησε να συνεχίσει να παίζει το κομμάτι, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο.

Έστησαν αμέσως μικρόφωνα (εκεί μπροστά στον καναπέ, δίπλα στην κονσόλα, για να μη χαθεί η στιγμή) και άρχισαν να γράφουν την αυτοσχέδια ακουστική εκδοχή του τραγουδιού. Αυτή φυσικά και κράτησαν. Την «έντυσαν» με ένα μελαγχολικό τσέλο κι όλο αυτό το αποτέλεσμα έμεινε στη μουσική ιστορία.

Underneath the bridge

Tarp has sprung a leak

And the animals I've trapped

Have all become my pets

And I'm living off of grass

And the drippings from my ceiling

It's okay to eat fish

Cause they don't have any feelings

Something in the way

Mmm-mmm

Something in the way, yeah

Mmm-mmm

Something in the way

Mmm-mmm

Something in the way, yeah

Mmm-mmm

Something in the way

Mmm-mmm

Something in the way, yeah

Mmm-mmm

naftemporiki.gr