Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στο Λονδίνο - «Δεν θεωρείται τρομοκρατικής φύσης»

#BREAKING #ENGLAND #UK



🔴 ENGLAND, LONDON : MASSIVE EXPLOSION IN CENTRAL LONDON!



Another Footage (3/3)

JUST NOW:Explosion at Elephant and Castle station in London. Reason still unknown.#Video -Int. Leaks#London #BreakingNews #Flash #Explosion #LondonExplosion pic.twitter.com/b2OKURfCTD