«Τσουνάμι» προβλημάτων Ίντερνετ σε αυστραλιανές τράπεζες και άλλες υπηρεσίες

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας, η ταχυδρομική υπηρεσία και άλλοι φορείς και εταιρείες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στο Ίντερνετ την Πέμπτη, με αποτέλεσμα αναταραχές σε λογαριασμούς πελατών και οικονομικές συναλλαγές μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας αργότερα μέσα στην ημέρα.

Όπως γράφει το Reuters, η Reserve Bank of Australia ανέφερε ότι σταματούσε τη διαδικασία αγοράς κυβερνητικών ομολόγων εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών. Πολλές από τις ιστοσελίδες που επηρεάστηκαν, όπως των Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp και Australia and New Zealand Banking Group είχαν αρχίσει να αποκαθίστανται online αργά το απόγευμα (ώρα Αυστραλίας). Επίσης, προβλήματα ανέφερε πως αντιμετώπιζε και η Virgin Australia, η Νο2 αερογραμμή της χώρας.

Σύμφωνα με το Downdetector, προβλήματα είχαν και αμερικανικές αερογραμμές, όπως οι American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines. Δεν είναι γνωστό εάν τα «outages» σε Αυστραλία και ΗΠΑ συνδέονταν.

Στέλεχος αυστραλιανής τράπεζας είπε στο Reuters πως το θέμα οφείλεται σε πρόβλημα με τον host/service provider.