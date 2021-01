«Truth To Power»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον Σερζ Τανκιάν

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Truth To Power» για τον αρχηγό των System Of A Down, Σερζ Τανκιάν.

Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, η ταινία, η οποία θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής προώθησε την ευαισθητοποίηση γύρω από την αρμενική επανάσταση του 2018, θα παρουσιαστεί στις 19 Φεβρουαρίου μέσω εικονικών κινηματογράφων.

«Με τη Oscilloscope Laboratories και τη Live Nation να μας υποστηρίζουν, η μουσική και το μήνυμα της ταινίας μας μπορούν πλέον να αγγίξουν τις καρδιές και το μυαλό του κοινού σε όλο τον κόσμο, εμπνέοντας όλους μας να μιλήσουμε και να φέρουμε την αλήθεια στο επίκεντρο», τόνισε σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Γκάριν Χοβανισιάν.

Στο τρέιλερ προβάλλονται αποσπάσματα συνεντεύξεων του Σερζ Τανκιάν με άλλα μέλη των System Of A Down, με τον κιθαρίστα των Rage Against The Machine -Τομ Μορέλο, τον παραγωγό Ρικ Ρούμπιν και άλλους εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας.

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τον ρόλο του τραγουδιστή στην αρμενική επανάσταση, καθώς και την ιστορία στον πολιτικό ακτιβισμό.

«Οποιαδήποτε δήλωση κάνω βασίζεται σε μια αδικία που συμβαίνει κάπου, την οποία θέλω να διορθώσω. Δεν σκέφτομαι τι θα πω, πώς θα το πω, απλά ανοίγω το στόμα μου και βγαίνει» λέει ο Τανκιάν στο τρέιλερ.