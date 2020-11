Βραβείο από τον Νόησις στον Διαγωνισμό Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Videos

Η ομορφιά της βαρύτητας, η χρησιμότητα του γυροσκοπίου, ο ξεχασμένος εφευρέτης, απλές μηχανές, είναι τα πρώτα videos που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό δημιουργίας εκπαιδευτικού video, που διοργάνωσε το ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ Science Inspired.

Τα videos που δημιουργήθηκαν ήταν εννέα στο σύνολό τους. Από αυτά τα επτά ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας και δύο, ατομικής. Οι μαθητές γυμνασίου που συμμετείχαν στον διαγωνισμό - ηλικίας από 12 έως 14 ετών- σε περίοδο πανδημίας και γενικού απαγορευτικού, αξιοποίησαν τις σύγχρονες τεχνολογίες για να θέσουν ερωτήματα και θέματα που αφορούν την επιστήμη και να διερευνήσουν την επίδρασή της στην καθημερινότητά μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η εκπαίδευση είναι μια διαρκής διαδικασία που δεν αναστέλλεται, ούτε αναβάλλεται.

Η αξιολόγηση των videos πραγματοποιήθηκε από τριμελή επιτροπή, η οποία συνεκτιμώντας την εκπαιδευτική αξία και επιστημονική ορθότητα, την επάρκεια από τεχνικής άποψης και την καλλιτεχνική αξία του τελικού προϊόντος, προχώρησε σε βαθμολόγηση των συμμετοχών, η οποία ανέδειξε την τελική κατάταξη.

Στην πρώτη θέση ισοψήφισαν το video με τίτλο “The beauty of gravity”, με δημιουργό τον Κωστή Λυμπεράκη και το video “The utility of the gyroscope”, με δημιουργούς τους Εμμανουήλ και Αλέξανδρο Τσεκούρα.

Οι δημιουργοί των 2 videos που διακρίθηκαν κερδίζουν από μια δωροεπιταγή, αξίας 75 ευρώ από καταστήματα εκπαιδευτικών και ηλεκτρονικών ειδών. Σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αποσταλούν ταχυδρομικά βεβαιώσεις συμμετοχής.

Τα videos του διαγωνισμού:

The beauty of gravity

The utility of the gyroscope

The forgotten inventor

Simple machines

Three exhibits – 3 phenomena

World of illusions

Friction – heat

How much do you weigh?

Visual harp – electricity

Περισσότερα για τον διαγωνισμό και την προβολή των videos: https://www.noesis.edu.gr/science-inspired-videos-apotelesmata/.