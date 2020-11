Σενζέν: Υποχρεωτικά άδεια με αποδοχές και σε όσους δεν θέλουν

Η Κίνα άρχισε να ανησυχεί για την υπερκόπωση των εργαζομένων και την κουλτούρα «996». Έτσι η πόλη Σεντζέν, που φημίζεται για την εργασιομανία των κατοίκων της, γίνεται η πρώτη πόλη στη χώρα που καθιστά υποχρεωτική τη λήψη άδειας μετ΄αποδοχών.

Το κέντρο της τεχνολογίας στη νότια Κίνα, η Σεντζέν, που φημίζεται για τις υπερβολικές ώρες που εργάζονται οι κάτοικοί της, θα γίνει η πρώτη πόλη στην Κίνα που θα καταστήσει υποχρεωτική την λήψη άδειας μετ΄αποδοχών για τους εργαζόμενους, μια κίνηση που αποσκοπεί στη μείωση των κρουσμάτων υπερκόπωσης και η οποία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα τμήματα της χώρας.

Από τον ερχόμενο χρόνο οι εργοδότες θα πρέπει να «εφαρμόζουν αυστηρά» την άδεια μετ΄αποδοχών ώστε εκείνοι «που έχουν έναν βαρύ ψυχικό και σωματικό φόρτο εργασίας να αποφύγουν την υπερκόπωση», σύμφωνα με τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο και που πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την επιτροπή εργασίας της πόλης, έγραψε η υποστηριζόμενη από την κυβέρνηση Shenzhen News.

Πέντε εργάσιμες ημέρες τον χρόνο

Η άδεια μετ΄αποδοχών ποικίλλει, αλλά συνήθως οι εργαζόμενοι λαμβάνουν πέντε εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Παρότι η άδεια είναι θεσμοθετημένη από την κινεζική εργατική νομοθεσία, η επιβολή της είναι συχνά χαλαρή και δεν τηρείται από τους εργοδότες.

Τα ωράρια είναι εξαιρετικά σκληρά στον κινεζικό τεχνολογικό τομέα, όπου η κουλτούρα «996», που αναφέρεται στην εργασία από τις 9πμ ως τις 9μμ, έξι ημέρες την εβδομάδα, συχνά εξυμνείται.

Ο επικεφαλής της εταιρείας Alibaba Τζακ Μα δέχτηκε επικρίσεις τον περασμένο χρόνο εξαίροντας σε ένα μπλογκ την κουλτούρα «996» και χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια ευλογία». Στη συνέχεια όμως αναδιπλώθηκε δημοσίως.

Στην Σεντζέν, όπου βρίσκεται η έδρα τεχνολογικών κολοσσών, όπως οι Huawei Technologies Co, Tencent Holdings και SZ DJI Technology Co Ltd, η κουλτούρα «996» είναι ευρέως διαδεδομένη.

Το σχετικό έγγραφο δεν διευκρινίζει πόσες ημέρες άδειας μετ΄αποδοχών θα επιβάλλονται με βάση τον νέο κανονισμό, ο οποίος αναφέρεται στο «προσωπικό», ενώ είναι αρκετά ασαφές αυτό που ισχύει για τους εργολάβους.

Πέραν της άδειας αυτής οι υπάλληλοι λαμβάνουν άδεια στη διάρκεια της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς και τις ημέρες της επίσημης κινεζικής αργίας τον Οκτώβριο.

Πολλοί εργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα της Σεντζέν χαιρέτισαν το νέο μέτρο, αλλά διατήρησαν τις αμφιβολίες τους για το αν μπορεί να εφαρμοστεί.

«Σε πολλές περιπτώσεις, εργάζομαι υπερωρίες επειδή έχω να κάνω υπερβολικά πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι σε ένα βαθμό κάνω εθελοντικά υπερωρίες», λέει ο Γουέν, ο οποίος αυτό το διάστημα εργάζεται σε μια εταιρεία κατασκευής ακουστικών για την Tencent.

