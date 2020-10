Οι Έλληνες επιστήμονες στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης

Σημαντική παρουσία θα έχει φέτος η χώρα μας στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης με κεντρικούς ομιλητές τον καθηγητή Στυλιανό Αντωναράκη από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και την ιατρό Ενδοκρινολόγο και Επιστημονική Συνεργάτη του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επίτιμο μέλος HAPSc Παρή Ράπτη επάνω στο θέμα “The role of research, educational and healthcare institutions in peacebuilding community at COVID-19 times”.

Η Εβδομάδα Ειρήνης φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 2-6 Νοεμβρίου, διοργανώνεται από το Graduate Institute of International & Development Studies, την Peace Building Platform, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την κυβέρνηση της Ελβετίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή με θέμα “The role of research, educational and healthcare institutions in peacebuilding community at COVID-19 times” όπως ενημέρωσε η οργανωτική επιτροπή της Peace Week τους διοργανωτές της HAPSc, ήταν από τις πιο «δυνατές» ανάμεσα στις 170 που είχαν κατατεθεί. Ο HAPSc συμμετέχει για 5η συνεχή χρονιά.

Η κα Ράπτη στην έναρξη της στρογγυλής τράπεζας τόνισε: "Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η συμμετοχή μου για άλλη μία χρονιά στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης (Geneva Peace Week 2020) μέσω του HAPSc. Φέτος οι εργασίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19, όμως χάρις στην τεχνολογία ακούγονται οι απόψεις μιας ομάδας εκλεκτών Ελλήνων επιστημόνων. Με συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο διεθνής Έλληνας Γενετιστής καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης από τη Γενεύη, αποδέχθηκε την πρόταση και είναι κεντρικός ομιλητής, προσδίδοντας μεγάλη βαρύτητα στην συμμετοχή μας".

Ενώ, ο Αντωναράκης, ανέφερε ότι: «Στα ανθρώπινα γονιδιώματα βρίσκεται καταγεγραμμένη όλη η ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, καθώς και η προδιάθεση ή αιτιολογία των μυρίων ασθενειών του. Η κωδικοποίησή του έχει συμβάλει τα μέγιστα στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση νόσων, ενώ για κάθε άνθρωπο είναι η δική του μοναδική "ταυτότητα", το "νήμα" που τον συνδέει με την απαρχή του είδους. Πάνω απ΄όλα όμως φέρνει ένα μήνυμα ειρήνης καθώς στην πραγματικότητα όλοι είμαστε μακρινοί συγγενείς! Πραγματικά θα άξιζε ένα Νόμπελ Ειρήνης στο ανθρώπινο γονιδίωμα, αν και για “τεχνικούς” λόγους δεν θα το πάρει ποτέ...»

Ο καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης

Ο δρ Αθανάσιος Βοζίκης, αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) αναφέρθηκε στον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόσο κατά την διάρκεια της πανδημίας όσο και μετά, καθώς σχετίζεται άμεσα και με την διατήρηση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενώ, ο δρ Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, συνεργαζόμενος καθηγητής Έρευνας στο Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων στο Πανεπιστήμιο Northeastern (Βοστώνη) μίλησε για την «Αντιμετώπιση των αναγκών για την Υγεία και την Εκπαίδευση στον τρίτο κόσμο στην πανδημία COVID-19».

Τέλος, από την πλευρά της η δρ Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μίλησε με θέμα: «Διερευνώντας την ενδοοικογενειακή βία στην περίοδο της COVID-19: Η ανάγκη για «επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές».

Χαιρετισμό στην διοργάνωση απεύθυνε επίσης ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών δρ Γιώργος Πατούλης, που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «μια παγκόσμια υγειονομική απειλή όπως η COVID-19 κατέδειξε ότι απελευθερώνει δυναμικές βίας, στην κοινότητα και κατ’ οίκον, εκτροχιάζει τις ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές συγκρούσεων, διευκολύνει απολυταρχικά καθεστώτα στην περαιτέρω καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ανοίγει, ακόμη, νέους δρόμους και ορίζοντες στα δίκτυα του της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, όπως και σε νέα κεφάλαια της βιοτρομοκρατίας».

Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμοδίου για Έρευνα Τεχνολογία και Καινοτομία Χρίστου Δήμα ο οποίος χαιρετίζοντας την ελληνική συμμετοχή δήλωσε: «Η εξάπλωση της COVID-19 σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύει πως η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα, ανεξάρτητα από εθνικότητες, φύλο, γλώσσες και θρησκείες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνειδητοποιήσαμε πως η Επιστήμη και το ερευνητικό έργο των επιστημόνων, είναι η απάντηση στις προκλήσεις και στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης».

Να σημειωθεί ότι συνδιοργανωτές με τον HAPSc, με πρόεδρο τον Σίμο Σιδηρόπουλο, είναι το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με διευθυντή τον καθηγητή Αθανάσιο Βοζίκη, το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας με διευθυντή τον καθηγητή Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κυριάκο Σουλιώτη, και το Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης με διευθύντρια την Ήβη Μαυρομούστακου.