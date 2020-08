Βραβεία MTV: Η Lady Gaga πρώτευσε σε μια ασυνήθιστη μετάδοση εν μέσω πανδημίας

Η Lady Gaga πρώτευσε στα MTV Video Music Αwards (VMA), αποσπώντας πέντε βραβεία σε μια ασυνήθιστη τελετή βράβευσης. Η τραγουδίστρια, που μέτρησε συνολικά εννέα υποψηφιότητες, εμφανίστηκε με μια πληθώρα από μάσκες στη διάρκεια της απονομής, κερδίζοντας, μεταξύ άλλων, βραβεία για τον Καλλιτέχνη αλλά και το Τραγούδι της Χρονιάς.



«Απλώς επειδή είμαστε χωριστά αυτή τη στιγμή και ο πολιτισμός ίσως μοιάζει λιγότερο ζωντανός, κατά κάποιον τρόπο, γνωρίζω πως έρχεται μια Επανάσταση», είπε στην τελευταία ευχαριστήρια ομιλία της. «Μείνετε ασφαλείς, πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας και μπορεί να ακουστώ σαν δίσκος που κόλλησε, αλλά φορέστε μάσκα -είναι ένδειξη σεβασμού».

Τα βραβεία VMA ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που μεταδόθηκε ζωντανά από τότε που η πανδημία του κορωνοϊού «πάγωσε» όλες τις παραγωγές στην Αμερική. Το υβριδικό πρόγραμμα ήταν μια μίξη από ομιλίες μέσω βίντεο, εμφανίσεις χωρίς κοινό και ένα απόκοσμο, αγνώστου ταυτότητας στούντιο στη Νέα Υόρκη, βασισμένο κυρίως σε οπτικά εφέ και τον ενθουσιασμό των σταρ. Μια ενθουσιώδης Keke Palmer παρουσίαζε από ένα εξωτερικό σκηνικό κοντά στο Empire State Building –«Με έχουν στην κορυφή κάθε κτηρίου», είπε αστειευόμενη-, ενώπιον ενός «κοινού», που ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί αν είναι αληθινό -η χρήση «ήχων από κοινό» ήταν σχεδόν βέβαιη.

Η οικοδέσποινα ξεκίνησε τη βραδιά με ένα προ-μαγνητοσκοπημένο βίντεο προς τιμήν του Chadwick Boseman, που πέθανε σε ηλικία 43 ετών μετά από τετραετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο Boseman ήταν «πραγματικός ήρωας», είπε η Palmer, «όχι μόνο στην οθόνη, αλλά σε ό,τι έκανε». Αν και τα περσινά VMA δέχθηκαν έντονη κριτική για τα αστεία του οικοδεσπότη Sebastian Mansicalco περί «ασφαλών χώρων», η Palmer δεν μέτρησε καθόλου τα λόγια της μιλώντας για τις διαδηλώσεις Black Lives Matter. Η ηθοποιός, της οποίας η έκκληση, μέσω βίντεο, σε αστυνομικούς στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Λος Άντζελες έγινε viral, απευθύνθηκε επίσης στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον Jacob Blake στην Κενόσα. «Πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη εναντίον του συστημικού ρατσισμού. Ήρθε ο καιρός να γίνουμε εμείς, η αλλαγή που θέλουμε να δούμε», είπε.

Άλλοι νικητές ήταν ο The Weeknd για το «Blinding Lights», η Taylor Swift για το «The Man», το «Qué Pena» του Maluma, η Megan Thee Stallion με το «Savage», οι BTS με το «On» και η Doja Cat.

Εκκλήσεις για ενότητα και φυλετική ισότητα ακούγονταν σε όλη τη βραδιά -ο ράπερ DaBaby τραγούδησε μέσα από ένα περιπολικό με το σήμα «Stop Killing Us» και η HER απέσπασε βραβείο για το τραγούδι «I Can't Breathe» -σε ένα σόου που συνέχισε την περσινή ανάδειξη της Latin μουσικής ως κυρίαρχης πολιτιστικής δύναμης. Ωστόσο, η βασική γραμμή ήταν η πανδημία και το σόου αναφέρθηκε ευθέως στην τραγωδία και τις απώλειες των τελευταίων έξι μηνών -η Palmer παρουσίασε ένα απόσπασμα όπου υγειονομικοί υπάλληλοι της πρώτης γραμμής τραγουδούσαν και χόρευαν, οι κάμερες διέκοπταν συχνά για να δείχνουν backstage με διάσημους σταρ να φορούν μάσκες, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, ενώ η Lady Gaga, η Ariana Grande και οι χορευτές τους εμφανίστηκαν με μάσκες για το τραγούδι «Rain on Me».

Το MTV ανακοίνωσε, επίσης, δυο ξεχωριστές, νέες κατηγορίες για το 2020: για το καλύτερο βίντεο από το σπίτι -Justin Bieber και Ariana Grande για το «Stuck with U»- και για την καλύτερη εμφάνιση καραντίνας -CNCO για το «De Cero/Honey Boo»- μια αναφορά στην παράδοξη εποχή που διανύουμε. Ωστόσο, τίποτα δεν κατάφερε να αποδώσει καλύτερα το ύφος της βραδιάς από τα τελευταία πέντε λεπτά, όταν ο The Weeknd αποδέχθηκε το βραβείο με ένα σύντομο και μελαγχολικό λόγο -όπως είπε: «είναι δύσκολο να γιορτάσω, οπότε απλώς θα πω: δικαιοσύνη για τον Τζέικομπ Μπλέικ και την Μπριόνα Τέιλορ».

Το φινάλε της απονομής έκαναν οι Black Eyed Peas, κλείνοντας με το τραγούδι «I've Got A Feeling» από το 2010. «Ξέρω πως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την αγάπη», είπε ο Will.i.am, καταλήγοντας: «Wakanda για πάντα. Οι ζωές των μαύρων έχουν αξία [Black lives matter]».

Βραβεία MTV 2020: Όλοι οι νικητές

Video of the Year

The Weeknd – «Blinding Lights»

Artist of the Year

Lady Gaga

MTV Tri-Con Award

Lady Gaga

PUSH Best New Artist

Doja Cat

Song of the Year

Lady Gaga & Ariana Grande – «Rain on Me»

Song of Summer

BLACKPINK – «How You Like That»

Best Collaboration

Lady Gaga & Ariana Grande – «Rain on Me»

Best Pop

BTS – «On»

Best Hip-Hop

Megan Thee Stallion – «Savage»

Best R&B

The Weeknd – «Blinding Lights»

Best K-Pop

BTS – «On»

Best Latin

Maulma ft. J Balvin – «Qué Pena»

Best Rock

Coldplay – «Orphans»

Best Alternative

Machine Gun Kelly – «Bloody Valentine»

Best Music Video From Home

Ariana Grande & Justin Bieber – «Stuck With U»

Best Quarantine Performance

CNCO – MTV Unplugged At Home

Video For Good

H.E.R. – «I Can’t Breathe»

Best Direction

Taylor Swift – «The Man» / Σκηνοθεσία: Taylor Swift

Best Cinematography

Lady Gaga & Ariana Grande – «Rain On Me» / Φωτογραφία: Thomas Kloss

Best Art Direction

Miley Cyrus – «Mother’s Daughter» / Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Christian Stone

Best Visual Effects

Dua Lipa – «Physical» / Οπτικά Εφέ: EIGHTY4 & Mathematic

Best Choreography

BTS – «On» / Χορογραφία: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun

Best Editing

Miley Cyrus – «Mother’s Daughter» / Μοντάζ: Alexandre Moors, Nuno Xico

Everyday Heroes: Frontline Medical Workers

Jason «Tik Tok Doc» Campbell

Δρ. Elvis Francois & Δρ. William Robinson – «Imagine»

Jefferson University Hospital’s Swab Squad – «Level Up»

Lori Marie Key – «Amazing Grace»

Δρ. Nate Wood – «Lean on Me»