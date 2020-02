Μπαρνιέ: Δύσκολες μεν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit , εφικτή μια συμφωνία

Οι διαπραγματεύσεις για το Brexit μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας θα είναι σκληρές αλλά σύντομες, λόγω της προθεσμίας που έχει τεθεί από τη Βρετανία, όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής για το Brexit, Mισέλ Μπαρνιέ. Σύμφωνα με τον κ. Μπαρνιέ, είναι πιθανή μια συμφωνία εάν οι δύο πλευρές εμμείνουν στο υφιστάμενο κείμενο, σημείωσε ο κ. Μπαρνιέ. Ο κ. Μπαρνιέ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος παρά τις απειλές του Λονδίνου για αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπαρνιέ, η Ε.Ε. θα πρέπει να επαληθεύσει ότι η συμφωνία «διαζυγίου» θα εφαρμοσθεί σωστά, ειδικά όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών.

Ηνωμένο Βασίλειο και Ε.Ε. συμφώνησαν τον προηγούμενο Οκτώβριο το πλαίσιο για τη μελλοντική τους σχέση μετά το Brexit. «Νομίζω ότι είναι εφικτή μια συμφωνία, εάν παραμείνουμε στο κείμενο πάνω στο οποίο συμφωνήσαμε», δήλωσε ο κ. Μπαρνιέ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προετοιμασίες για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την μετά το Brexit σχέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν μετά την διατύπωση των βρετανικών απειλών περί πρόωρης αποχώρησης από τις συνομιλίες μαζί με την δημοσίευση της διαπραγματευτικής εντολής του Λονδίνου.

«Η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη της αυτήν την πιθανότητα και συνεχίζει να προετοιμάζεται γι΄αυτήν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να προκρίνουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων επί μίας μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας και προετοιμαζόμαστε γι΄αυτές με εποικοδομητικό πνεύμα», δήλωσε η Ντάνα Σπίναντ.

Η βρετανική κυβέρνηση απειλεί να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις ήδη από τον Ιούνιο, εάν δεν υπάρξει ταχεία πρόοδος και έχει αποκλείσει οποιαδήποτε σύνδεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες όπως απαιτούν οι Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα μία προνομιακή συμφωνία ελευθέρου εμπορίου.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Reuters





