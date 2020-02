Μπάσκετ: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μπάικς

Ο Ντουάιτ Μπάικς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού, λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Η πειραϊκή ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που προέκυψε με τους τραυματισμούς των Σπανούλη και Ρότσεστι.

Ο 30χρονος, ο οποίος το 2014 είχε φορέσει για πέντε αγώνες ισπανικού πρωταθλήματος και τρεις Euroleague τη φανέλα της Βαλένθια, έχει θητεία σε ΝΒΑ (2017/18 με Πίστονς, 2014/15 με Λέικερς, 2013/14 Τορόντο Ράπτορς), Κίνα και G-League.

Πάντως, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δύο παίκτες στον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, θα πρέπει πρώτα η Ευρωλίγκα να άρει τον αποκλεισμό μεταγραφών που έχει επιβάλει στον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ, Ντουάιτ Μπάικς, για τον επόμενο 1.5 χρόνο.

To Who is Who

Γεννήθηκε: 06/03/1989

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.91μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: Tulsa 66ers (2011–2012), Oostende, BCM Gravelines (2012–2013), Toronto Raptors (2013–2014), Valencia, Tianjin Ronggang (2014–2015), Oklahoma City Blue, Los Angeles Lakers, Fujian Sturgeons (2015–2016), Oklahoma City Blue, Fujian Sturgeons (2016–2017), Detroit Pistons, Grand Rapids Drive (2017–2018), Shenzhen Leopards (2018-2020)

Οι αριθμοί του…

Ο Ντουάιτ Μπάικς ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στους Shenzhen Leopards. Σε σύνολο 24 αγώνων είχε μέσο όρο 21.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 2.5 κλεψίματα».