Η Vodafone TV ανακοινώνει την αποκλειστική της συνεργασία με την HBO

Η Vodafone Ελλάδας σε ειδική εκδήλωση ανακοίνωσε την έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με την HBO στην Ελλάδα, μέσα από το Vodafone TV, το οποίο γίνεται το «Σπίτι της HBO» στη χώρα μας, προσφέροντας στους συνδρομητές δωρεάν πρόσβαση στις κλασικές και βραβευμένες σειρές, αλλά και σε όλες τις νέες επιτυχίες της HBO.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η HBO αποτελεί την πλατφόρμα από την οποία παρήχθησαν τηλεοπτικές σειρές όπως το Game of Thrones, το Sopranos, το Sex and the City και πολλές ακόμη βραβευμένες τηλεοπτικές παραγωγές.

Η HBO (Home Box Office), αποτελεί μια από τις πιο καινοτόμες στον κόσμο και την παλαιότερη και πιο επιτυχημένη υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης. Όπως ανακοινώθηκε από την Vodafone όλοι οι συνδρομητές του Vodafone TV μπορούν πλέον να απολαύσουν το πρόγραμμα της HBO, που περιλαμβάνει τις πιο πολυβραβευμένες, λατρεμένες σειρές διεθνώς, όπως Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Girls, Boardwalk Empire, αλλά και τις πιο δημοφιλείς και συναρπαστικές σειρές που άλλαξαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν την ιστορία του περιεχομένου ψυχαγωγίας, όπως Westworld, Euphoria, Sharp Objects, The Night Of, True Detective κ.α.

Παράλληλα, κάθε μήνα, ο On Demand κατάλογος του Vodafone TV θα υποδέχεται αποκλειστικά στην Ελλάδα τις σειρές της HBO, όπως το The Outsider με τον Ben Mendelsohn και τον Jason Bateman, το Avenue 5 με τον Hugh Laurie σε κωμικά διαγαλαξιακά ταξίδια, το βασισμένο στο δημοφιλές, ομώνυμο μυθιστόρημα του Philip Roth The Plot Against America με τον John Turturro και τη Winona Ryder, το The Undoing της Susanne Bier με τη Nicole Kidman και τον Hugh Grant, λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη πρεμιέρα τους στην Αμερική.

Επιπλέον, οι μίνι σειρές, τα ντοκιμαντέρ, οι ταινίες, τα docu-series και όλο το περιεχόμενο της HBO θα ενημερώνεται συνεχώς με νέες ανατρεπτικές προτάσεις, στην ειδική On Demand κατηγορία του Vodafone TV.

O Casey Bloys, President, Programming της HBO, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η νέα και συναρπαστική συνεργασία με τη Vodafone Ελλάδας δίνει πλέον τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν όλο το νέο περιεχόμενό μας - για το οποίο είμαστε υπερήφανοι, αλλά και φυσικά να ανακαλύψουν το περιεχόμενο που αγαπήσαμε μέχρι σήμερα».

Ο εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, Άρης Γεωργόπουλος δήλωσε: «Ο μεγαλύτερος On Demand κατάλογος περιεχομένου της ελληνικής αγοράς ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Το Vodafone TV εμπλουτίζεται με περισσότερες επιλογές από μια τεράστια γκάμα βραβευμένου, πολυσυζητημένου και ανατρεπτικού περιεχομένου και γίνεται το αποκλειστικό Σπίτι της HBO στην Ελλάδα, με απεριόριστες επιλογές σε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικές εκπομπές και όχι μόνο. Μέσα από την αποκλειστική μας συνεργασία με την HBO, υλοποιούμε τη στρατηγική μας για μια σύγχρονη υπηρεσία περιεχομένου για να απολαμβάνει κανείς ό,τι θέλει, όποια στιγμή κι από οποιαδήποτε συσκευή θέλει».

Παράλληλα με την ανακοίνωση της συνεργασίας με την HBO, η Vodafone ανακοίνωσε επίσης την εμπορική διάθεση του Vodafone TV σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών. Έτσι, οι πελάτες όλων των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας θα μπορούν να απολαμβάνουν το ανανεωμένο Vodafone TV, μέσω μίας ενιαίας υπηρεσίας, που διατίθεται με ευέλικτο κι εύκολο τρόπο. Μάλιστα, η τιμή της υπηρεσίας διατηρείται σταθερή στα 9,40 ευρώ ανά μήνα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο αποκωδικοποιητής.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι η πλατφόρμα περιεχομένου Amazon Prime Video καθίσταται διαθέσιμη μέσα από το Vodafone TV, ενώ προσφέρεται και το ειδικό μενού Vodafone TV Kids, με περιβάλλον και περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, καθώς και με πρωτοποριακές δυνατότητες γονικού ελέγχου. Μάλιστα, σύντομα το Vodafone TV θα γίνει διαθέσιμο και μέσω Smart TV app.