Επιβολή κανόνων στην τεχνητή νοημοσύνη ζήτησε ο επικεφαλής των Alphabet και Google

Την επιβολή κανόνων στην τεχνητή νοημοσύνη ζήτησε ο Σούνταρ Πιτσάι, επικεφαλής της Google και της μητρικής της, Alphabet, σε άρθρο του στους Financial Times, με τίτλο «Γιατί η Google θεωρεί πως χρειάζονται κανόνες στην ΑΙ» (Why Google thinks we need to regulate AI).

Όπως τονίζει ο Πιτσάι, οι εταιρείες δεν μπορούν «απλά να φτιάχνουν νέες τεχνολογίες και να αφήνουν τις δυνάμεις της αγοράς να αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιηθούν».

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού του χώρου της τεχνολογίας αναφέρεται στις έρευνες της Google και της Alphabet στο αντικείμενο και τα επιτεύγματά τους, τονίζοντας ωστόσο πως «η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα σχετικά με το πώς οι αρετές της τεχνολογίας δεν είναι εγγυημένες. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης επέτρεψαν στους ανθρώπους να ταξιδεύουν πέρα από τις περιοχές τους, αλλά επίσης προκάλεσαν περισσότερα ατυχήματα. Το Ίντερνετ κατέστησε δυνατή τη διασύνδεση με όλους και τη λήψη πληροφοριών από παντού, αλλά επίσης και ευκολότερη την εξάπλωση της παραπληροφόρησης».

Όσον αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις της ΑΙ, αναφέρεται σε θέματα όπως τα deepfakes και τις κακόβουλες χρήσεις της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, προσθέτοντας πως «ενώ γίνεται ήδη κάποια δουλειά για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών, αναπόφευκτα θα υπάρξουν περισσότερες προκλήσεις εμπρός που καμία εταιρεία ή βιομηχανία δεν μπορεί να λύσει μόνη της».

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ ήδη αρχίζουν να αναπτύσσουν ρυθμιστικές προτάσεις. Η διεθνής ευθυγράμμιση θα είναι κρίσιμη για να λειτουργήσουν τα διεθνή στάνταρ. Για να φτάσουμε εκεί, χρειαζόμαστε συμφωνία σε θεμελιώδεις αξίες. Εταιρείες όπως οι δικές μας δεν μπορούν απλά να φτιάχνουν πολλά υποσχόμενες νέες τεχνολογίες και να αφήνουν τις δυνάμεις της αγοράς να αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιηθούν. Είναι εξίσου επιτακτικό για εμάς να διασφαλίσουμε πως αυτή η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί για καλό και θα είναι διαθέσιμη σε όλους».

Συνεχίζοντας, ο Πιτσάι τονίζει πως «δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου πως η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υπόκειται σε κανόνες. Είναι πολύ σημαντική για να μην γίνει αυτό. Το μόνο ερώτημα είναι πώς να το προσεγγίσουμε».

Ο επικεφαλής της Google αναφέρεται στις αρχές που παρουσίασε η εταιρεία το 2018 για την τεχνητή νοημοσύνη, που συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές για «αποφυγή προκαταλήψεων, εντατικές δοκιμές για ασφάλεια, σχεδιασμό με την ιδιωτικότητα κατά νου και να είναι υπόλογη η τεχνολογία στους ανθρώπους. Επίσης, προσδιορίζουν τομείς όπου δεν θα σχεδιάσουμε ή θα αναπτύξουμε ΑΙ, όπως προς υποστήριξη μαζικής παρακολούθησης ή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά οι αρχές που παραμένουν στα χαρτιά είναι ανούσιες. Οπότε αναπτύξαμε επίσης εργαλεία για να τις θέσουμε σε ισχύ, όπως η δοκιμή αποφάσεων ΑΙ για δικαιοσύνη και η διεξαγωγή ανεξάρτητων αξιολογήσεων νέων προϊόντων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πήγαμε ακόμα παραπέρα και κάναμε αυτά τα εργαλεία και τον σχετικό open source κώδικα ευρέως διαθέσιμο, κάτι που θα επιτρέψει σε άλλους να χρησιμοποιήσουν την ΑΙ για καλό. Πιστεύουμε πως οποιαδήποτε εταιρεία αναπτύσσει νέα εργαλεία ΑΙ θα έπρεπε επίσης να υιοθετήσει κατευθυντήριες αρχές και εξαντλητικές διαδικασίες εξέτασης».

Όσον αφορά στην επίβλεψη και τους κανόνες από κυβερνήσεις, ο Πιτσάι σημειώνει πως θα παίξουν σημαντικό ρόλο. «Υπάρχοντες κανόνες όπως ο GDPR μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυρή βάση. Τα καλά πλαίσια κανόνων θα λαμβάνουν υπόψιν την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ευθύνη για να διασφαλίζεται πως θα αναπτύξουμε τα σωστά εργαλεία με τους σωστούς τρόπους. Επίσης, οι λογικοί κανόνες θα πρέπει ακόμη να έχουν μια αναλογική προσέγγιση, εξισορροπώντας τους πιθανούς κινδύνους, ειδικά σε τομείς υψηλού ρίσκου, με τις κοινωνικές ευκαιρίες».

Αναφερόμενος σε τομείς όπως τα αυτόνομα οχήματα, ο επικεφαλής της Google γράφει πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλους νέους κανόνες που λαμβάνουν υπόψιν όλα τα σχετικά κόστη και οφέλη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει δισεκατομμύρια ζωές, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ίσως να μη συμβεί αυτό. Διασφαλίζοντας πως αναπτύσσεται υπεύθυνα με τρόπου επωφελεί τους πάντες, μπορούμε να εμπνεύσουμε μελλοντικές γενιές να πιστεύουν στη δύναμη της τεχνολογίας όσο πιστεύω κι εγώ» καταλήγει σχετικά.