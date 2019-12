Matrix 4: Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη με Κιάνου Ριβς και Κάρι Αν Μος

Το 2019 σε λίγες ημέρες θα είναι παρελθόν και η Warner Bros, προχώρησε σε ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό που κάνει για τα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας.

Όπως έγινε γνωστό, η τέταρτη ταινία του Matrix με τον Κιάνου Ριβς και την Κάρι Αν Μος στους πρωταγωνιστικούς ρόλους (θα ενσαρκώσουν και πάλι τον Νίο και την Τρίνιτι), θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαΐου του 2021, δηλαδή 18 χρόνια μετά την τρίτη ταινία που κυκλοφόρησε το 2003.

Στη σκηνοθεσία επιστρέφει η Λάνα Γουατσόφσκι που έχει γράψει και το σενάριο μαζί με τους Aleksandar Hemon και David Mitchell.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι σε εκείνη την ημερομηνία έχει οριστεί και η πρεμιέρα του 4ου John Wick, αλλά όπως σημειώνει το Winter is Coming κάποια αλλαγή θα γίνει μέχρι τότε, ώστε να μην πέσουν οι δύο ταινίες του Κιάνου Ριβς η μία πάνω στην άλλη.

Τα προηγούμενα τρία φιλμ: "The Matrix," "The Matrix Reloaded" και "The Matrix Revolutions" είχαν καταγράψει αθροιστικά εισπράξεις 1,6 δισεκατομμυρίων στο box office. Και στις τρεις περιπτώσεις, το σενάριο είχε γραφτεί από κοινού με την αδελφή της Λάνα, Λίλι Γουατσόφσκι.

Φέτος συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την προβολή της πρώτης ταινίας στις 31 Μαρτίου του 1999. Η τριλογία παρουσιάζει ένα δυστοπικό μέλλον στο οποίο ο κόσμος όπως τον αντιλαμβάνεται η ανθρωπότητα είναι μια εικονική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε και συντηρείται από μηχανές με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους ως πηγή ενέργειας, μέσω της σύνδεσής τους στο Matrix.

