Red Hot Chili Peppers: Επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από επτά χρόνια

Οι Red Hot Chili Peppers θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, έπειτα από οκτώ χρόνια, για τη δεύτερη συναυλία τους στην Αθήνα, στις 5 Ιουνίου του 2020. Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Οι Red Hot Chili Peppers δημιουργήθηκαν στο Los Angeles, το 1983. Έναν χρόνο μετά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο το όνομά τους. Ο μοναδικός και χαρακτηριστικός ήχος τους είναι βασισμένος σε έναν συνδυασμό rock, punk και funk. Τα μέλη του συγκροτήματος είναι ο τραγουδιστής Άντονι Κιέντις, ο μπασίστας Μάικλ «Flea» Μπάλζαρι, ο ντράμερ Τσαντ Σμιθ και ο κιθαρίστας Josh Klinghoffer.

Οι πολυ-πλατινένιοι και πολυ-βραβευμένοι με Grammy Red Hot Chili Peppers είναι ένα από τα πιο πετυχημένα rock συγκροτήματα της ιστορίας. Με πάνω από 70 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, έχουν κερδίσει επτά βραβεία Grammy σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες - όπως του «Best Album Rock» για το «Stadium Arcadium», του «Best Rock Performance By a Duo or Group» για το «Dani California», του «Best Rock Song» για το «Scar Tissue» και του «Best Hard Rock Performance With Vocal» για το «Give It Away».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2016, με τίτλο «The Getaway».

naftemporiki.gr