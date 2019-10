Οι κλειστοί προϋπολογισμοί του ΕΟΠΥΥ δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους διαβητικούς

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Χωρίς αναλώσιμα υγειονομικά και ιατροτεχνολογικά υλικά κινδυνεύουν να μείνουν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη εξαιτίας του προϋπολογισμού που ενέκρινε και ψήφισε το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Οι ήδη περιορισμένοι κλειστοί προϋπολογισμοί του ΕΟΠΥΥ, που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, δεν λαμβάνουν υπόψη τον ετήσιο επιπολασμό της νόσου που ξεπερνά στη χώρα μας το 5% και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πασχόντων. Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ζήτησε και έλαβε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ από την ΗΔΙΚΑ, οι διαβητικοί στην Ελλάδα ανέρχονταν στις 14/11/2018 σε 965.293.

Ο νέος προϋπολογισμός όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πασχόντων, αλλά ελλοχεύει και ο κίνδυνος για οικονομική επιβάρυνση των πασχόντων, απόσυρση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από την αγορά, καθώς και αποχώρηση των εταιρειών από τη χώρα μας.

Σύμφωνα μάλιστα και με στοιχεία της IMS, το διάστημα από 1.9.2017 έως 31.8.2018 πωλήθηκαν στα φαρμακεία, μέσω ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, 2.678.340 συσκευασίες ταινιών μέτρησης σακχάρου των 50 τμχ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα από 1.9.2018 μέχρι και 31.8.2019 πωλήθηκαν 2.804.386 συσκευασίες καταγράφοντας μία αύξηση της τάξης του 4,71%. Επιπλέον, η αύξηση που καταγράφηκε το οκτάμηνο 1.1.2018 σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2019 (1.768.903 συσκευασίες έναντι 1.852.944 συσκευασίες) ήταν της τάξης του 4,75%.

Τα τελικά θύματα θα είναι οι διαβητικοί ασθενείς

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς όπως αναφέρει ο πρόεδρος κ. Χρήστος Δαραμίλας η αύξηση του clawback σε πρωτοφανή επίπεδα (τουλάχιστον 60%) θα υποχρεώσει τελικά τους ασθενείς να σηκώσουν το οικονομικό βάρος της ανεπάρκειας του ΕΟΠΥΥ να παρέχει στους ασφαλισμένους τα απαραίτητα αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο υπουργός Υγείας, κος Βασίλης Κικίλιας, θεωρεί αδιανόητο το 48% clawback στο φάρμακο.

Συνάντηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Στη συνάντηση που είχε το Μάρτιο του 2019 με τον κ. Βασίλη Πλαγιανάκκο, πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είχε αναλύσει τα δεδομένα που αφορούν τον αριθμό των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη στη χώρα μας και τα οποία δημοσιεύτηκαν στη μελέτη Liatis et al, Diabetes Research and Clinical Practice, 118, 2016,162-167, «The prevalence and treatment patterns of diabetes in the Greek population based on real-world data from the nation-wide prescription database».

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά:

Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ανέρχονται σε 24.785 και δικαιούνται, βάσει ΕΚΠΥ, 48 κουτιά ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος ανά έτος, δαπάνη, δηλαδή, ίση με 23.198.760€

Οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, οι ινσουλινοθεραπευόμενοι, ανέρχονται σε 134.277 και δικαιούνται, βάσει ΕΚΠΥ, 24 κουτιά ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος ανά έτος, δαπάνη, δηλαδή, ίση με 62.841.636€.

Τέλος, οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 με δισκία ανέρχονται σε 556.263 και δικαιούνται, βάσει ΕΚΠΥ, 6 κουτιά ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος ανά έτος, δαπάνη, δηλαδή, ίση με 65.082.771€.

Συνολική δαπάνη αποκλειστικά για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος ίση με 151.123.167€.

Πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ

Λ4Α: Υ.Υ. – ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ με προϋπολογισμό 38 εκατομμυρίων ευρώ

Λ4Β: Υ.Υ. – ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΒΕΛΟΝΕΣ, ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ

Λ4Γ: Υ.Υ. – ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) – ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΩΝ με προϋπολογισμό 32 εκατομμυρίων ευρώ

Λ4Δ: Υ.Υ. – ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ (Με τη δημιουργία της υποκατηγορίας Λ4Δ προτείνει την απόσυρση των αντλιών έγχυσης ινσουλίνης από την κατηγορία Λ9, τον περιορισμό του προϋπολογισμού της κατηγορίας Λ9 σε 15 εκατομμύρια ευρώ και την ένταξη τους σε αυτόνομη υποκατηγορία του Λ4, δηλαδή Λ4Δ, με προϋπολογισμό που θα προέλθει από την περικοπή της κατηγορίας Λ9).

Επίσης, θα πρέπει να προβλεφτεί και να οριστεί στο ΦΕΚ ετήσια αύξηση του προϋπολογισμού για υλικά τουλάχιστον 5%, ώστε να ανταποκρίνεται στην αύξηση του επιπολασμού και στις ανάγκες όλων των διαβητικών.

Η Ομοσπονδία ευελπιστεί ότι τόσο το υπουργείο Υγείας, όσο και ο ΕΟΠΥΥ θα κατανοήσουν τη δυσκολία της όλης κατάστασης και θα φροντίσουν να εξασφαλίσουν την παραμονή των αναλωσίμων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά καθώς και την απρόσκοπτη, και χωρίς νόμιμες ή παράνομες επιβαρύνσεις, πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.