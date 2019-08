Η παραδοσιακή διατροφή κάθε περιοχής έχει θετική επίδραση στην υγεία

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Μια νέα μελέτη που θα δημοσιευθεί σύντομα στην Εφημερίδα Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία, δείχνει ότι η συμμετοχή του κόσμου σε τοπικά προγράμματα διατροφής, δηλαδή σε αγροτικές περιοχές με ντόπια προϊόντα, μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ευημερία και την ψυχική υγεία.

Το τοπικό παραδοσιακό φαγητό είναι ένα αυξανόμενο κίνημα και περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως οι κατανομές, οι κοινοτικοί κήποι, η γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα, οι αγροτικές αγορές και οι συνεταιρισμοί που αγοράζουν τρόφιμα.

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το πού προέρχεται το φαγητό τους. Οι λιανικές πωλήσεις τοπικών ειδών διατροφής αυξήθηκαν σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, όπως και η συμμετοχή στις αγορές των αγροτών, τα κοινοτικά προγράμματα γεωργικής στήριξης και η αγορά συνεταιρισμών.

Η έρευνα διερεύνησε τα οφέλη ων τροφών αυτών στην υγεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει μελετήσει συστηματικά πώς τα τοπικά προγράμματα τροφίμων μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογική ευημερία. Τη στιγμή μάλιστα που η ψυχικές ασθένειες παρουσιάζουν αύξηση παγκοσμίως και πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ψυχική υγεία συμβάλλει στο 28% του συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης. Η ψυχολογική ευημερία λοιπόν, προσδίδει σημαντικά οφέλη στους ανθρώπους και τις κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της καλής υγείας, της μακροζωίας, των βελτιωμένων προσωπικών σχέσεων, της καλύτερης παραγωγικότητας και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Οι ερευνητές συνέκριναν τους συμμετέχοντες σε τοπικές πρωτοβουλίες τροφίμων σε τρεις αγγλικές κομητείες - Essex, Norfolk και Suffolk - με μέλη του ευρύτερου κοινού. Διαπίστωσαν ότι όσοι συμμετείχαν σε τοπικές πρωτοβουλίες για τα τρόφιμα σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία στο κομμάτι της ευημερίας από εκείνους που δεν συμμετείχαν. Διερευνώντας γιατί συμβαίνει αυτό, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι την ευημερία την επηρεάζει η σύνδεση με τη φύση, η ικανοποίηση βασικών ψυχολογικών αναγκών, οι καλύτερη διατροφή και η σωματική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, Zareen Bharucha, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν ότι οι κοινοτικοί κήποι, η γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα και οι λαϊκές αγορές μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά, να βελτιώσουν τη διατροφή, να βελτιώσουν τη σύνδεση τους με τη φύση και να τους βοηθήσουν να μάθουν νέα πράγματα.

Όλα αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας της εποχής μας. Ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην οικοδόμηση των θεμελίων ενός πραγματικά βιώσιμου συστήματος τροφίμων, το οποίο είναι επίσης θεμελιώδες για την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη.

