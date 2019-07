Glastonbury Festival: Συγκινητική εμφάνιση - επιστροφή της Κάιλι Μινόγκ

Στη σκηνή του Glastonbury Festival επέστρεψε την περασμένη Κυριακή η Κάιλι Μινόγκ. Δεκατέσσερα χρόνια μετά από τη διάγνωσή της με καρκίνο, που την ανάγκασε, τότε, να ακυρώσει την εμφάνισή της στο διάσημο μουσικό Φεστιβάλ.

Η επιστροφή της ήταν θριαμβευτική, και στα 51 της χρόνια η τραγουδίστρια ανέβηκε ξανά στη σκηνή και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της από τη συγκίνηση, ενώ 100.000 άνθρωποι την αποθέωναν.

Με διάρκεια 75 λεπτά, η εμφάνισή της συγκίνησε τον κόσμο, όταν όλοι άκουσαν να λέει δακρυσμένη: «Το 2005 ήταν προγραμματισμένο να είμαι εδώ. Όμως οι συνθήκες δεν μου το επέτρεψαν. Μακάρι τα πράγματα να είχαν γίνει διαφορετικά, αλλά αυτή είναι η ζωή. Είμαστε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή».

Μάλιστα, θυμήθηκε ότι παρακολούθησε το μουσικό Φεστιβάλ από την τηλεόραση και είπε: «Κάποιοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μερικά από τα τραγούδια και αυτό είναι το πνεύμα και η γενναιόδωρη φύση του Glastobury».

Σε ανάρτησή της, έγραψε: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ! Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τι σημαίνει για μένα αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ».

Η Κάιλι Μινόγκ ενθουσίασε το κοινό ερμηνεύοντας μαζί με τον Κρις Μάρτιν των Coldplay μια φλαμένκο εκδοχή του «Can’t Get You Out of My Head», καθώς και με τον Νικ Κέιβ το «Where The Wild Roses Grow», ένα μεγάλο κοινό χιτ τους, από το μακρινό 1994.

Η Αυστραλή τραγουδίστρια ήταν μόλις 36 ετών όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποχρεώθηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της στο Glastonbury, αλλά και την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «Showgirl - The Greatest Hits Tour», για να χειρουργηθεί κατεπειγόντως και να προχωρήσει σε χημειοθεραπείες. Τον Ιανουάριο του 2006, ανακοίνωσε ότι είχε πλέον «ξεμπερδέψει» με το θέμα του καρκίνου.

Το Φεστιβάλ -που διοργανώνεται ανελλιπώς από το 1970 στο Σόμερσετ της Βρετανίας- ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου και τελείωσε τα ξημερώματα της Κυριακής, αφού πρώτα υποδέχθηκε μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως οι Κάιλι Μινόγκ, Μάιλι Σάιρους, Cure και Killers. Πάνω από 200.000 άτομα συγκεντρώθηκαν τις τέσσερις ημέρες στην περιβόητη σκηνή – πυραμίδα (Pyramid Stage).

Η κεντρική σκηνή, εκεί όπου στο παρελθόν έχουν παίξει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της μουσικής, από τους Rolling Stones μέχρι τον Ντέιβιντ Μπάουι, φιλοξένησε τους ηλεκτρονικούς ήχους των Chemical Brothers, οι οποίοι όπως ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσαν το κοινό. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν σημαντικές ερμηνεύτριες από τον χώρο της ποπ και της χιπ χοπ όπως οι Μάιλι, Τζανέλ Μονέ και η ανερχόμενη Μπίλι Άιλις.





naftemporiki.gr