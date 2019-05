H Motorola παρουσιάζει το πρώτο της smartphone με επεξεργαστές Samsung

Η περίπτωση του Motorola One Vision επιβεβαιώνει ότι οι φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο ενίοτε γίνονται αληθινές. Εδώ και καιρό υπήρχε η φήμη ότι το νέο smartphone που ετοιμαζόταν να παρουσιάσει η Motorola θα είχε στο εσωτερικό του επεξεργαστή της Samsung και τώρα, η επίσημη παρουσίαση της νέας συσκευής επιβεβαιώνει όλα όσα είχαν γραφτεί. To Motorola One Vision έκανε την επίσημη εμφάνισή του στη Βραζιλία και έρχεται να εμπλουτίσει την οικογένεια των Android One smartphones.