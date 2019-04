ΣΥΡΙΖΑ: Τα βιογραφικά των άλλων πέντε υποψηφίων ευρωβουλευτών

Τα βιογραφικά των πέντε υποψηφίων του με τους οποίους ολοκληρώθηκε η στελέχωση του ψηφοδελτίου του για τις ευρωεκλογές έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά, αυτά έχουν ως εξής:

: Γεννήθηκε το 1974. Το 1993 εισήχθη στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά πάντα είχε καλλιτεχνική φλέβα. Από το 1988 ως το 1993 έκανε μαθήματα κιθάρας στο Ωδείο Λάρισας. Το 1996 ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής στο «Εργαστήρι Θεατρικής Τέχνης» και στο «Θέατρο των Αλλαγών», ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα φωνητικής. Το 1997 και μετά από εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε δεκτός στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Ίασμος, που τότε τελούσε υπό την διεύθυνση του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού Βασίλη Διαμαντόπουλου, και αποφοίτησε με άριστα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον «Ίασμο», συνεργάστηκε με την ομάδα χορού «Αιρέσις», συμμετέχοντας στις παραγωγές «Κάρμεν 33» (1997) και «Επιστροφή» (1998) σε σκηνοθεσία Γ. Μπαγουρδή. Έπαιξε στις τηλεοπτικές σειρές «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», «Αγγέλιασμα» και στην ταινία μικρού μήκους «Του κανενός το ρόδο» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γαλανούλη.

Το 2001 συμπρωταγωνίστησε στην πολύ επιτυχημένη κωμική τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου», σε σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου, που τον έκανε ευρέως γνωστό. Μετά από πολλές ακόμη θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές συνεργασίες και εμφανίσεις, το 2007, συμπρωταγωνίστησε με τη Nia Vardalos και τον Richard Dreyfuss στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία «Mylife in Ruins» (Έρωτας αλά ελληνικά), σε σκηνοθεσία Donald Petrie, με παραγωγούς τον TomHanks και τη RitaWilson.

Το 2015 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ein Sommer In Griechenland» («Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα» / κανάλι ZDF) σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου. Από το 2016 συμμετέχει μαζί με ένα μεγάλο καστ από Έλληνες και ξένους ηθοποιούς στη βρετανική τηλεοπτική σειρά «The Durrells» σε σκηνοθεσία SteveNovember. Αυτό τον καιρό συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ και στην παράσταση «Ζητείται Ψεύτης», του Δημήτρη Ψαθά στο θέατρο Παλλάς, με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 2014, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο δήμο Λάρισας, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

- Ρος Ντέιλι (Ross Daly), μουσικός: Γεννήθηκε στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς όπου και παραμένει για μικρό χρονικό διάστημα αφού λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων τους ταξιδεύει μαζί τους σε πολλές χώρες.

Σύντομα αναδύεται το βαθύ του ενδιαφέρον για τη μουσική. Το πρώτο του όργανο είναι ένα βιολοντσέλο, ενώ στα ένδεκα του, στην Ιαπωνία, ξεκινά τη μελέτη της κιθάρας. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 βρίσκεται στο San Francisco.

Έχοντας βιώσει την κλασική πειθαρχία, αλλά και το κλίμα ελευθερίας και πειραματισμού της εποχής, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική παράδοση της Ανατολής, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη ζωή του... Στα χρόνια που ακολούθησαν ταξίδεψε εκτενώς, μελετώντας μια ποικιλία μουσικών οργάνων και παραδόσεων με έμφαση στη μουσική της Ινδίας και του Αφγανιστάν.

Το 1975 ταξίδεψε στην Κρήτη εντυπωσιασμένος από τη λύρα. Έπειτα από μία εξάμηνη περιήγηση από χωριό σε χωριό, όπου έρχεται σε επαφή με λαϊκούς μουσικούς, εγκαταστάθηκε στα Χανιά και ξεκίνησε να μελετά την κρητική λύρα με το μεγάλο δάσκαλο Κώστα Μουντάκη. Η μαθητεία του διήρκεσε πολλά χρόνια. Την ίδια περίοδο επισκεπτόταν συχνά την Τουρκία όπου μελέτησε την Κλασική Οθωμανική καθώς και την λαϊκή τουρκική μουσική.

Σήμερα έχει κυκλοφορήσει περισσότερους από σαράντα δίσκους με συνθέσεις του, όσο και με δικές του διασκευές διαφόρων παραδοσιακών μελωδιών που είχε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί μία βάση για την προσωπική και τη μουσική του έρευνα , ενώ ταυτόχρονα ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο δίνοντας συναυλίες με περιεχόμενο τη μουσική του.

Δεξιοτέχνης πολλών μουσικών οργάνων ο ίδιος, ο Ross Daly έχει συμπράξει επανειλημμένως με μεγάλους μουσικούς από όλο τον κόσμο δουλεύοντας μέσα στη μουσική πειθαρχεία των ανατολικών παραδόσεων, εξερευνώντας ταυτόχρονα νέες φόρμες και το δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Μεταξύ άλλων, παίζει κρητική λύρα, Αφγανικό ραμπάμπ , σιτάρ, λαούτο, πολίτικη λύρα, τάρχου, ούτι, σάζι και ταμπούρ.

Ο Ross Daly έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες και θέατρα στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στη Δανία, στην Ισπανία, στην Τουρκία, στην Ινδία, στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό του έργο έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Gottenberg (Σουηδία) στο τμήμα «World Music» και στο τμήμα Εθνομουσικολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα παραπάνω προστίθενται διαλέξεις και σεμινάρια σε διάφορα Πανεπιστήμια του κόσμου όπως το King’s College London University, University of East Anglia (Αγγλία),University of California Santa Barbara (ΗΠΑ), SOAS School of Oriental and African Studies (London University), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, American College of Cairo, University of Istanbul (Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Maçka), Copenhagen college of rhythmic music.

Σήμερα συνεχίζει να ταξιδεύει και να δίνει συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα είναι ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος» στο χωριό Χουδέτσι στην Κρήτη, ένα εργαστήρι που στηρίχθηκε καθοριστικά από τον τοπικό Δήμο «Ν. Καζαντζάκης» (μετέπειτα Αρχανών-Αστερουσίων) και έθεσε διαχρονικά σε νέο πλαίσιο την έννοια της διδασκαλίας στο χώρο της Μουσικής ενώ συνεχίζει να αναδεικνύει την Κρήτη ως σταυροδρόμι σπουδαίων παραδόσεων και πολιτισμών. Το 2012 τιμήθηκε για τη δράση του με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα τελευταία χρόνια το πολυπολιτισμικό Εργαστήρι αποκτά μόνιμη και σταθερή παρουσία στην Κύπρο, στη Βόρεια Ιταλία, στη Σικελία, στην Καταλονία της Ισπανίας καθώς και στο Τορόντο του Καναδά. Νέες πολιτιστικές δομές που «ταξιδεύουν» στο όνομα του Λαβύρινθου, σέβονται τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα ενώ διατηρούν την οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία τους συνεργαζόμενες με τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς.

Ο Ross Daly διαμένει μόνιμα με τη σύζυγό του Κέλυ Θωμά στις Αρχάνες Ηρακλείου.

- Κυριακή Μάλαμα, σκηνοθέτης, διευθύντρια προγράμματος ΕΡΤ3, μέλος δ.σ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης:

Γεννήθηκε στη Συκιά Χαλκιδικής. Υπήρξε:

Πρόεδρος συμβασιούχων ΕΡΤ3

Αντιπρόεδρος του σωματείου σκηνοθετών, παραγωγών της ΕΡΤ Α.Ε.

Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών στην Θεσσαλονίκη

Υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική (2007 και 2009)

Ιδρυτικό μέλος της διαδημοτικής κίνησης Χαλκιδική S.O.S.

Υποψήφια Δήμαρχος Σιθωνίας (2010)

Μετά το αντισυνταγματικό κλείσιμο της ΕΡΤ3, υπηρέτησε τον αγώνα της ελεύθερης Ραδιοφωνίας -Τηλεόρασης ΕΡΤ3

Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τη Ριζοσπαστική Περιφερειακή Ενότητα

Υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης (2015)

Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

Συμμετέχει, με την ιδιότητα του μέλους, στο Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος της ΕΡΤ Α.Ε.

Από το 1983 έως το 2013 συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις σε: Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών - Κρατικό Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) - Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Πολυχώρο εκδηλώσεων «Μύλος» και διδάσκει «Θεατρικό Παιχνίδι και διαπαιδαγώγηση Μέσω της Τέχνης», στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Από το 1995 έως το 2013 συνεργάζεται με το Τρίτο Κανάλι της Ελληνικής Τηλεόρασης (ΕΤ-3) με την ιδιότητα του σκηνοθέτη σε εσωτερικές καθημερινές παραγωγές κοινωνικής και πολιτικής θεματολογίας. Ταυτόχρονα ξεκινάει η παραγωγή ταινιών - ντοκιμαντέρ πολιτικού και κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου με σταθμούς το Σεράγεβο, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αλβανία, την Κύπρο, τα παράλια της Μικράς Ασίας, τον Πόντο και την Τουρκία, στο πλαίσιο της οποίας υπογράφει τη φιλμογραφία (σκηνοθεσία) των παρακάτω ταινιών: 1996 Ανθρώπινες Ιστορίες, σειρά 6 επεισοδίων - 1998 Γείτονες Χωρίς Όρια - 1998 Επάνω στα Ίχνη - 1999 Ιερουσαλήμ - Σεράγεβο: Τραύματα Δύο Πόλεων - 2000 Κόκκινο – Μαύρο - 2000 Βάσκο Καρατζά - 2001 Εσύ κι Εγώ - 2001 39405 - Μία Μαρτυρία - 2001 Καπετάν Κεμάλ - 2002 Μαύρη Σημαία - 2002 Η Άλλη Πλευρά - 2003 Μαντάμ Δέσποινα - 2003 Στην Πόλη - 2003 Γυναίκες στο Μικρό Παρίσι - 2003 Αλβανικό Μελόδραμα - 2004 Μνήμη και Όραμα, 10 επεισόδια - 2005Ταραγμένα Χρόνια, σειρά 14 δραματοποιημένων επεισοδίων - 2012-2013 Μια Κληρονομιά, σειρά 10 δραματοποιημένων Επεισοδίων.

Από το 2012 έως το 2013 διετέλεσε προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Επιμόρφωσης - Ψυχαγωγίας στην ΕΤ3. Από το 2015 έως και σήμερα είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγράμματος τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της ΕΡΤ3.

Συμμετοχές- Διακρίσεις- Βραβεία: Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τηλεοπτικού Ντοκιμαντέρ Κρακοβίας με την ταινία Επάνω στα Ίχνη. 2004 Διακρίνεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης η ταινία της Η Άλλη Πλευρά (Εύφημος Μνεία) - 2011 Βραβεύεται από το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του αφιερώματος για το σύνολο του έργου και τη συμβολής της στη δημιουργική τέχνη του ντοκιμαντέρ. - 2013 Της απονέμεται Α' Βραβείο Κοινού στο 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, για την ταινία της Με την Ψυχή στο Στόμα (από τη σειρά Μια Κληρονομιά) - 2013 Της απονέμεται το “Βραβείο Καλύτερου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ” στο Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου, για την ταινία της Ξένη Χώρα (από τη σειρά Μια Κληρονομιά) - 2017 Προβάλλεται η ταινία μικρού μήκους «Προμηθέας» με θέμα το πρότυπο σύστημα φυλακών Διαβατών εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ)στη συνεδρίαση του ΟΗΕ στη Βιέννη και στη συνέχεια διανέμεται σε κράτη μέλη. - 2017 Διακρίνεται με Εύφημο Μνεία στην Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) για την ταινία μικρού μήκους «Αγία Πετρούπολη- Δήμος Αριστοτέλη».

- Γιώργος Πετρόπουλος, αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ: Γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, από γονείς μετανάστες, και μεγάλωσε στο Αμπελόφυτο (Αγορέλιτσα) Μεσσηνίας. Σπούδασε Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμες Πληροφόρησης στο ΤΕΙ Αθήνας και Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτορας Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ασχολήθηκε ερευνητικά με κοινωνικές και ιδεολογικές πλευρές της δεκαετίας του '40 (Κατοχή και Εμφύλιος πόλεμος), καθώς και με την ανασύσταση του μνημονικού λόγου της περιόδου, με έμφαση στην περιοχή της Πελοποννήσου ενώ συμμετείχε σε συλλογικούς τόμους και συνέδρια.

Εργάσθηκε σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, στην δημιουργία βάσεων δεδομένων του αρχειακού υλικού τους και κατόπιν στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου.

Δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά από την αρχή του εργασιακού του βίου, με ιδιαίτερη έμφαση όμως, από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Ως μέλος της Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμμετείχε στην πολύμηνη και εν τέλει νικηφόρα απεργία των εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια, ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις της περιόδου 2012-14. Από το 2013, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, ενώ το 2017 εξελέγη αντιπρόεδρός της.

Είναι τακτικό μέλος, από το 2015, εκπροσωπώντας την ΑΔΕΔΥ, της European Economic and Social Commitee (ΕΟΚΕ). Είναι αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Public Services International (Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Δημόσιο).

Έλαβε ενεργά μέρος, συνυπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη και συμμετέχοντας στο πρώτη συνάντηση μαζί με άλλους πολιτικούς, ακτιβιστές και συνδικαλιστές, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Προοδευτικών, Οικολογικών και Αριστερών Δυνάμεων.

- Νατάσα Ρωμανού, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Columbia, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών Goddard της NASA: Ειδική σε θέματα κλίματος και κλιματικής αλλαγής. Έκανε προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και μεταπτυχιακές σπουδές στη Δυναμική Ρευστών και την Ωκεανογραφία στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, στις ΗΠΑ. Διετέλεσε διευθύντρια ερευνητικού ινστιτούτου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κολούμπια και σήμερα ηγείται του εργαστηρίου της Μοντελικής Ωκεανογραφίας στο Ινστιτούτο Γκόνταρντ της ΝΑSΑ.

Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΝΑSΑ για τις Γεωεπιστήμες, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή της Εθνικής Έκθεσης για το Κλίμα στις ΗΠΑ, στην Επισκόπηση Δεκαετίας 2017-2027 για τις Γεωεπιστήμες και τις εφαρμογές τους από το Διάστημα (NASA Decadal Survey) και στην 5η Έκθεση για το Κλίμα της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Υόρκη, έχει συμμετάσχει σε ακτιβιστικά κινήματα στις ΗΠΑ και συμμετέχει στις συζητήσεις για το περιβάλλον, την παιδεία και την έρευνα στην Ελλάδα. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.