Ακολουθήστε τους κανόνες, αλλάζοντας τα συστατικά

Τα κρύα του Φεβρουαρίου μένουν σταδιακά στο παρελθόν, με τον καιρό να ανοίγει σιγά - σιγά και τη μέρα να διαρκεί όλο και περισσότερο, οδεύοντας προς την εαρινή ισημερία.

Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, ωστόσο μέσα στην άνοιξη ξεκινούν οι πρώτες προσκλήσεις που δοκιμάζουν το ενδεχόμενο του κήπου ή της βεράντας.

Η ομάδα του In Icons We Trust προτείνει ένα λουκ καθόλου αυστηρό αλλά πολύ ενδιαφέρον, εναρμονισμένο με τη λογική ενός επίσημου καλέσματος αλλά και την αισθητική του βρετανικού preppy.

INICONSWETRUST

• Ακολουθούμε τους κανόνες σωστά, αλλά με ένα twist. Ναι, σακάκι με γραβάτα και γιλέκο, όχι απαραίτητα στην ίδια παλέτα.

• Στην ίδια άποψη συνηγορεί και η ποσέτ που υπενθυμίζει τα συμπληρωματικά χρώματα που συνδέουν τα υπόλοιπα χωρίς να τα «σετάρουν».

• Διαλέξτε καλά υλικά, αλλά με casual υφή. Ένα λινό σακάκι ή ένα χοντρό, βαμβακερό παντελόνι που παραπέμπει σχεδόν σε τζιν ή chinos δημιουργούν τη σύνθεση που οικειοποιείται το preppy στιλ, αλλά δεν ενστερνίζονται την «καθώς πρέπει» λογική του καλού ή επίσημου κοστουμιού.

• Ένα ίσιο παντελόνι με χοντρή ύφανση που θα σταθεί αμέσως κάτω από τον αστράγαλο, ταιριάζει ιδανικά με ένα ζευγάρι δετά brogues με στρογγυλή μύτη και στέρεη σόλα. Μην τα φοβάστε, τηρούν το πρωτόκολλο στην country εκδοχή του, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα.

• Αυτή είναι μία περίπτωση όπου οι κάλτσες δικαιωματικά μπορούν να είναι playful. Εάν αισθάνεστε ότι δεν θέλετε να πάρετε ρίσκα, απλά φορέστε ένα ζευγάρι με έντονη αντίθεση στον συνδυασμό χρωμάτων που ήδη βρίσκονται στην εμφάνισή σας.

INICONSWETRUST

Σακάκι από μαλλί, γιλέκο από μαλλί και μετάξι, βαμβακερό πουκάμισο, μάλλινη γραβάτα και μάλλινη pochette όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr

Δερμάτινα oxford shoes από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr

Πηγή: In Icons We Trust

