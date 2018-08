Η τελευταία ταινία του Όρσον Ουέλς αποκτά τρέιλερ

Το πρώτο τρέιλερ για το «Η Άλλη Πλευρά του Ανέμου» (The Other Side of the Wind), τη χαμένη ταινία του Όρσον Ουέλς, έδωσε στη δημοσιότητα η Netflix.



Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, οι συνεργάτες του κολοσσού της τέχνης του κινηματογράφου «συναρμολόγησαν» την ταινία, της οποίας οι μπομπίνες των γυρισμάτων είχαν χαθεί. Στις 2 Νοεμβρίου, η Netflix θα την προβάλει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες.

Στην ταινία -η οποία γυρίστηκε μεταξύ 1970 και 1977- πρωταγωνιστούν ο σκηνοθέτης Τζον Χιούστον, ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς και η σύντροφος - η τελευταία - του Ουέλς, η ηθοποιός από την Κροατία, σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος, Όγια Κόνταρ.

Η ταινία «αφηγείται την ιστορία του γκριζομάλλη σκηνοθέτη Τζέι Τζέι «Τζέικ» Χάναφορντ - τον υποδύεται ο Τζον Χιούστον - που μετά από πολυετή αυτοεξορία στην Ευρώπη επιστρέφει στο Λος Άντζελες με σχέδια να ολοκληρώσει τη δική του καινοτόμα ταινία που θα σηματοδοτεί την επιστροφή του. Η τελευταία καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Ουέλς είναι μια γοητευτική χρονική κάψουλα μιας απομακρυσμένης εποχής της κινηματογραφικής τέχνης αλλά, ταυτόχρονα, μια εδώ και καιρό αναμενόμενη καινούργια δουλειά από έναν αδιαμφισβήτητο μετρ» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Netflix.





Πριν την προβάλλει η Netflix, η ταινία θα κάνει ντεμπούτο στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης και στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

