Ρουμανία: Ελληνική συμμετοχή σε διακρατική συνάντηση για το πρόγραμμα «ERASMUS+ ΚΑ2 ''PrECIVIM"»

H δεύτερη διακρατική συνάντηση για το έργο «Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities "PrECIVIM''» οργανώθηκε πρόσφατα στην πόλη Κλουζ της Ρουμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+, Key Action 2», που διαχειρίζεται το ΙΚΥ και στο οποίο συμμετέχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, «Αμυμώνη».

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για το έργο, τις δράσεις IΟ1 και IΟ3, τη διαχείριση, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, το σχέδιο εργασίας και το σχέδιο ποιότητας του έργου, καθώς και να αποσαφηνίσουν την πλήρη εικόνα του έργου.

Παράλληλα, επισκέφθηκαν δύο διακεκριμένους τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς, και συγκεκριμένα το ειδικό σχολείο για μαθητές με οπτική αναπηρία (Special High School for the Visually Impaired) και το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai.

Στο ειδικό αυτό σχολείο ενημερώθηκαν από τη διευθύντρια, Ramona Ionela Muresan, για την ιστορία, τη δομή, τη λειτουργία, τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, τη φιλοσοφία και τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται. Η ελληνική αποστολή περιηγήθηκε στους χώρους του σχολείου, συνομίλησε με τους εκπαιδευτικούς για την κατάρτισή τους και συνάντησε ανήλικους μαθητές με οπτική αναπηρία. Μεταξύ αυτών ήταν και δύο μικροί μαθητές ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, που προσέφεραν παραδοσιακό ψωμί κι αλάτι.

Ακολούθησε, την επομένη, επίσκεψη στην παιδαγωγική σχολή, όπου η Andrea Hathazi, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, παρουσίασε τη δομή του εκπαιδευτικού ιδρύματος και των σχολών που το απαρτίζουν. Έγινε δε και εκτενής συζήτηση σχετικά με τις διοικητικές και οικονομικές πτυχές του έργου, την πύλη του (project portal), το σχέδιο αξιολόγησης, τις επιπτώσεις και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Στο τέλος της συνάντησης, ακολούθησε ενημέρωση για το τι πρέπει να γίνει από κάθε εταίρο στο έργο, εντός των επόμενων μηνών, ενώ προγραμματίστηκε και η επόμενη συνάντηση, στην Κύπρο.