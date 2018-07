All American

Το αμερικανικό κολεγιακό στιλ συχνά αποτελεί έμπνευση για τους σχεδιαστές οι οποίοι χτίζουν πάνω του ολόκληρες συλλογές, με τα έντονα χρώματα να συνεργάζονται χωρίς να συγκρούονται, την ίδια ώρα που ρίγες παίζουν με prints και το color blocking βρίσκει την ιδανική του έκφραση.

Τι πρέπει όμως να προσέξει κανείς, προκειμένου να είναι επιτυχημένο αυτό το look;

INICONSWETRUST

Ένα λευκό, σκέτο πουκάμισο είναι η ιδανική βάση για να χτιστεί το πάνω μέρος της εμφάνισης. Εναλλακτικά, σε πιο χαλαρές περιστάσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα λευκό t- shirt με κλειστή λαιμόκοψη.

Η ζακέτα είναι από μόνη της σημείο αναφοράς. Οι ρίγες στο μανίκι, τα μεγάλα, λευκά κουμπιά και το παιχνίδι των χρωμάτων φέρνουν μνήμες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

INICONSWETRUST

Εκείνοι που ενδεχομένως φοβούνται τις ρίγες, μπορούν να δοκιμάσουν αυτήν την εμφάνιση με ένα λευκό παντελόνι, κατά προτίμηση από σταθερό ύφασμα. Ωστόσο, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια, αρκεί να επενδύσουν σε ρίγες, έναν με δύο τόνους πιο απαλές από το χρώμα στη ζακέτα. Στις φωτογραφίες, επιλέχθηκε το μπλε.

Εάν πάντως επιχειρήσει κανείς να ταιριάξει αυτήν την εμφάνιση με αθλητικά παπούτσια, το παιχνίδι θεωρείται μάλλον χαμένο. Η πολυφωνία τους δεν αφήνει περιθώρια για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Συνεπώς, ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια σε αυτόνομο μπλε χρώμα είναι ιδανική επιλογή, ειδικά εάν είναι oxfords.

INICONSWETRUST

Ζακέτα από βαμβάκι, βαμβακερό πουκάμισο, βαμβακερό ριγέ παντελόνι και τσάντα όλα Tommy Hilfiger, Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Δερμάτινα oxford από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Ρολόι χρονογράφος από ατσάλι IWC από τη συλλογή «PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.