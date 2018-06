Η adidas ενεργοποιεί τη δύναμη των sports σε ένα κίνημα ενάντια της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό

Η adidas και η Parley for the Oceans ανακοινώνουν την επιστροφή του παγκόσμιου running κινήματος «RUN FOR THE OCEANS» που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό απέναντι στην απειλή της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό.

Με την πρωτοβουλία αυτή, καλούν όλες τις παγκόσμιες running κοινότητες να αναλάβουν δράση και να προστατεύσουν τους ωκεανούς που απειλούνται από παράγοντες όπως η μόλυνση, τα σκουπίδια και η αυξανόμενη κατανάλωση. Πώς; Καταγράφοντας τις running διαδρομές τους στην εφαρμογή Runtastic”.

Οι runners σε όλο τον κόσμο, με την εγγραφή τους στην εφαρμογή Runtastic στο ειδικό group «adidas x Parley Run for the Oceans» μπορούν να καταγράφουν τις διαδρομές τους και μαζί με άλλους adidas ambassadors και κορυφαίους αθλητές να μεταδίδουν το μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το κάθε χιλιόμετρο που θα καταγράφουν οι δρομείς μέσω του ειδικού group από τις 8 Ιουνίου μέχρι τις 8 Ιουλίου, η adidas θα το αντιστοιχεί σε 1 δολάριο (ΗΠΑ) και με την ολοκλήρωση του πρώτου εκατομμυρίου χιλιομέτρων θα προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια στο πρόγραμμα "Parley Ocean Plastic" της Parley for the Oceans.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα, η adidas και η Parley ενημερώνουν το κοινό για το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης και προτείνουν δημιουργικές λύσεις, όπως η χρήση του Parley Ocean Plastic™ για την κατασκευή των adidas x Parley προϊόντων.

Παράλληλα, εστιάζουν στην πρωτοβουλία Parley Ocean School η οποία υποστηρίζει και εκπαιδεύει την επόμενη γενιά των «Ocean Guardians» μέσα από εντυπωσιακές και ρεαλιστικές εμπειρίες. Μέσω των σχολικών δραστηριοτήτων και των θαλάσσιων sports, το πρόγραμμα φέρνει τους νέους πιο κοντά στον υδάτινο κόσμο, ενημερώνοντάς τους για τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρει τα εργαλεία και την έμπνευση για να προστατεύσουν το μέλλον τους μέσω του Parley AIR (Avoid, Intercept,Redesign).

Η ανανεωμένη συλλογή adidas x Parley παραμένει πρωτοποριακή και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαίες αποδόσεις και υψηλή αισθητική σε κάθε βήμα. Η adidas μετατρέπει τα πλαστικά που μολύνουν θάλασσες και ακτές σε νήμα που χρησιμοποιείται για την πλέξη των παπουτσιών, δημιουργώντας μια νέα τάση στη δημιουργία αθλητικών ειδών υψηλής ποιότητας. Αξιοποιώντας κατά μέσο όρο 11 πλαστικά μπουκάλια ανά ζευγάρι παπουτσιών και με έμπνευση από τα χρώματα του ωκεανού, τα νέα adidas x Parley running shoes θα μπορείτε να τα βρείτε από τις 20.06 στο adidas.gr και από τις 27.06 στα adidas Stores και σε επιλεγμένα καταστήματα αθλητικών ειδών.

Η adidas και η Parley for the Oceans στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης, θα διοργανώσουν περισσότερα από 12 running events σε διάφορες πόλεις του κόσμου όπως η Αθήνα, το Los Angeles, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο καθώς και εβδομαδιαίες δράσεις running με τις 50 ομάδες των adidas Runners σε όλο τον κόσμο. 20 γνωστοί αθλητές από διαφορετικές κατηγορίες γίνονται μέλη της παρέας του Parley ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη, ανάμεσά τους οι Shaunae Miller, Tori Bowie και Wayde Van Niekerk.

Πάρε και εσύ μέρος στο παγκόσμιο κίνημα «RUN FOR THE OCEANS» κάνοντας την εγγραφή σου στο adidas.gr/Parley και καταγράφοντας όλα σου τα runs στο Runtastic, στο ειδικό group “adidas x parley Run for the Oceans”, από τις 8 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου.

Δήλωσε συμμετοχή στο πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και προπονήσεων των adidas Runners Athens για το «Run For The Oceans» στο adidas.gr/adidasRunners αλλά και μέσω του group adidas Runners Athens στο Runtastic app.

#adidasParley

#RunForTheOceans

#UltraBOOST

#adidasRunnersAthens

Για περισσότερα νέα, μείνετε συντονισμένοι στη Facebook Page adidas Running και στο επίσημο profile της adidas στο Instagram (@adidasgr).