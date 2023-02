Mέσι, Μπαπέ και Μπενζεμά διεκδικούν το βραβείο The Best της FIFA

Γνωστή την υποψήφια τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το 2022, έκανε η FIFA το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Λιονέλ Μέσι της Παρί, ο Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ και ο Κιλιάν Μπαπέ επίσης της Παρί διεκδικούν το βραβείο The Best από την παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος.

Ξεκάθαρο φαβορί είναι, φυσικά, ο Μέσι, καθώς οδήγησε την Εθνική Αργεντινής στη κορυφή του κόσμου, για πρώτη φορά μετά το 1986 και το έπος του Ντιέγκο Μαραντόνα στα γήπεδα του Μεξικό.

Παράλληλα, έγινε γνωστή η λίστα για την κορυφαία παίκτρια της χρονιάς και στην τριάδα βρίσκονται οι Μπεθ Μεντ, Άλεξ Μόργκαν και η Αλέξια Πουτέγιας.

Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά σε τελετή που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 στο Παρίσι.

