Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Πώς το Βρετανικό “112” έμεινε στις δοκιμές – Εγκώμια για το ελληνικό σύστημα

Εγκώμια στην λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης 112, έπλεξε ο Greg Dewhurst, μετεωρολόγος του έγκριτου “Met Office” στη Βρετανία, σημειώνοντας ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για την διάσωση ζωών.

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος, η τακτική θα πρέπει να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προστατεύσει τους ανθρώπους από καταστάσεις που απειλούν τη ζωή τους.

Ο Dewhurst, με τίτλο “Σώζει ζωές, προσέξτε!!!”, δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία με μήνυμα 112 χαρακτηρίζοντάς το ως πρότυπο για την Πολιτική Προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισε προκλήσεις στο παρελθόν, με τις προσπάθειες δοκιμής του να συναντούν ισχυρή αντίσταση από το βρετανικό κοινό, αποτρέποντας τελικά την υιοθέτησή του.

I hope everyone in #Rhodes stay safe!

This is a copy of the emergency alert sent out… the type of alert we tested here in the UK a few months ago… when people moaned and complained about it… it saves lives, take note!! ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/UkXcd4wVjb

— Greg Dewhurst (@GregDewhurst) July 23, 2023