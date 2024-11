Άνοιξη του 2012: Οταν το ΠΑΣΟΚ ήταν για τελευταία φορά αξιωματική αντιπολίτευση

Πέρασαν 12 χρόνια από την τελευταία χρονιά που το ΠΑΣΟΚ υπήρξε αξιωματική αντιπολίτευση στην ελληνική Βουλή.

Και κατά τα φαινόμενα, τη Δευτέρα, θα ανακτήσει τον (πολιτειακό) ρόλο που κατείχε αδιαλείπτως από το 1977 έως και το 2012, δηλαδή επί 35 χρόνια.

Προτού ο ΣΥΡΙΖΑ, στις εκλογές του Μαΐου εκείνης της χρονιάς, αναρριχηθεί σε δεύτερο κόμμα, για πρώτη φορά στην ιστορία κόμματος προερχομένου από την κοιτίδα της ανανεωτικής Αριστεράς.

Η Ελλάδα του 2012 διανύει εποχές βαθέος μνημονίου.

Με ταραχές στους δρόμους, οι οποίες κορυφώνονται στις 5 Απριλίου. Την ημέρα εκείνη ξεσπούν βίαια επεισόδια στην Αθήνα, ανάμεσα στα ΜΑΤ και διαδηλωτές, λίγες ώρες μετά την -σε δημόσια θέα- αυτοκτονία του 77χρονου συνταξιούχου Δ.Χ.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Απριλίου της ίδιας χρονιάς ο Λουκάς Παπαδήμος -πρωθυπουργός συγκυβέρνησης- παραιτείται και προκηρύσσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 6 Μαΐου.

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που στενάζει κάτω από τις συνέπειες της χρεοκοπίας αλλά ολόκληρη η Ευρωζώνη.

Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, η ανεργία φθάνει σε επίπεδο ρεκόρ στην Ευρωζώνη και διαμορφώνεται στο 10,7%. Ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της.

Και στις 2 Μαρτίου η Moody’s υποβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε C επιμένοντας ότι η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει κίνδυνο (άτακτης) χρεοκοπίας.

Τα αποτελέσματα της 6ης Μαΐου αποτυπώνουν την δίκαιη οργή μερίδας του κόσμου για τα δύο μεγάλα κόμματα αλλά και την ευκολία προσφυγής σε λαϊκιστική ρητορική, ανεδαφικές υποσχέσεις και τοξικό λόγο.

Η Νέα Δημοκρατία συρρικνώνεται στο 18,85%, το χαμηλότερο ποσοστό σε ολόκληρο τον μεταπολιτευτικό της βίο, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει σε… ποσοστά ‘77 (με 13,18%) ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καθίσταται αξιωματική αντιπολίτευση με 16,78%.

Παράλληλα σχηματισμοί όπως οι σχετικά θνησιγενείς ΑΝΕΛ, επιτυγχάνουν εντυπωσιακά -δεδομένης της πλήρους απουσίας ιστορικής βάσης- ποσοστά (10,61%), ενώ ο νεοναζιστικός εφιάλτης της Χρυσής Αυγής μαίνεται με 6,97% .

Σε… άλλα νέα της εποχής, η κυριαρχία του διαδικτύου αναγκάζει τη Britannica να διακόψει την έντυπη έκδοσή της, ο Μπαράκ Ομπάμα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και πανηγυρίζει τον ένα χρόνο από την εξόντωση του Μπιν Λάντεν, στους κινηματογράφους ξεπουλάει ο Μπάτμαν (The Dark Knight Rises) και ένα από τα hits της χρονιάς είναι το We Are Υoung.

«Είμαστε (ακόμη) νέοι» (που θα λέγαμε και σήμερα).