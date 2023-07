Κ. Μητσοτάκης: «Σπουδαία νέα» για τη Σουηδία- Ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία

Την ικανοποίησή του για το «πράσινο φως» που δόθηκε χθες, από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εξέφρασε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σπουδαία νέα ότι η Σουηδία θα ενταχθεί σύντομα μαζί μας ως το 32ο μέλος της Συμμαχίας μας. Αυτό μας κάνει όλους πιο ασφαλείς και πιο δυνατούς. Ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία!», έγραψε.

Great news that Sweden will be joining us soon as the 32nd member of our Alliance. This makes us all safer and stronger. Looking forward to the process being completed!

